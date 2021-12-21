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Зидан будет настаивать на покупке Бензема в случае своего назначения в ПСЖ

вчера, 08:29

Французский тренер Зинедин Зидан, по слухам, может возглавить «Пари Сен-Жермен». Он заменит у руля клуба Маурисио Почеттино. Француз является большим поклонником Карима Бензема, которого собирается пригласить в ПСЖ.

У «девятки» «Реала» действующий контракт до 2023 года. Рыночная стоимость футболиста равняется 25 млн евро.

Бензема в текущем календарном году установил личный рекорд по голам.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:22
Зидан будет настаивать на покупке Бензема в случае своего назначения в ПСЖ .
Уже не в первый раз Зидана связывают с ПСЖ.
И то что он хочет видеть в ПСЖ одного из своих любимых игроков Бензема в своей команде. Для чего опять эти вбросы , ведь уже несколько раз это уже на официальном сайте клуба были опровержения. Что клуб не ведёт никаких разговоров с Зиданом о контракте с ним на пост главного тренера команды. Да и сам Зидан об этом не раз высказывался . Ещё во время чемпионата Европы, ходили слухи которые связывали на тот момент главного тренера Реала Зидана со сборной Франции. Дешам должен закончить свою деятельность на посту главного тренера сборной Франции и тогда на его место должен будет прийти Зидан. И это его мечта, о которой он сам не раз высказывался . После работы в Реале, он хотел отдохнуть, пересмотреть какие-то свои планы и методики и только после того как Дешам покинет свой пост , возглавить сборную Франции. Как говорил сам Зидан он просто мечтает возглавить такую сборную где играет Бензема и Мбаппе, Канте и Погба .
И я думаю что эти все вбросы которые связывают ПСЖ и Зидана просто уже не о чём. Дождёмся и всё сразу станет понятно, кто куда. А Зидану в любом случае пожелаю только Удачи и больших Успехов !!!
Всем Добра !!!
shur
shur
вчера в 12:59
...ну куда, всё хорошо в Реале, всё устаканилось, Бензема лидер во всём, зачем
тем более в ПСЖ...?!
Nazi
Nazi
вчера в 11:49
Куда еще Бензема, пусть разберутся с тем что есть :) Итак перебор звезд при плохой игре.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:18
Вот это уже интересный поворот....
Эта сделка может быть выгодной для всех
ПСЖ получит тренера, который своим авторитетом можеть задавить любого игрока из состава парижан. Плюс он хорошо знаком с бывшими игроками парижан, которые были у него в Реала.
ПСЖ скорее всего лишится Мбаппе, поэтому нападающий им будет необходим, а с приходом Бензема не только закроют эту позицию отличным форвардом, еще и удовлетворят главного тренера....
Сам Бензема будет шоколаде как с финансовой точки зрения, так и в игровой....т.к Зизу ему как родной брат
Ну а Мадридский Реал в случаи приобретения Мбаппе и продажи Бензема, сможет и денег немного выручить, а после пустить их на трансфер Холланда...как вариант
Ну а вообще, хотелось бы чтоб Бенз попылил еще в составе Реала
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:11
Это понятно. У них корни из одного алжирского квартала.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:32
А Месси на лавку.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:31
Они уже спелись
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