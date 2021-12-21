Зидан будет настаивать на покупке Бензема в случае своего назначения в ПСЖ .

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вчера, 08:29

Французский тренер , по слухам, может возглавить «Пари Сен-Жермен». Он заменит у руля клуба Маурисио Почеттино. Француз является большим поклонником , которого собирается пригласить в ПСЖ .

У «девятки» «Реала» действующий контракт до 2023 года. Рыночная стоимость футболиста равняется 25 млн евро.

Бензема в текущем календарном году установил личный рекорд по голам.