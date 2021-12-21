Зидан будет настаивать на покупке Бензема в случае своего назначения в ПСЖ .

Французский тренер Зинедин Зидан, по слухам, может возглавить «Пари Сен-Жермен». Он заменит у руля клуба Маурисио Почеттино. Француз является большим поклонником Карима Бензема, которого собирается пригласить в ПСЖ.
У «девятки» «Реала» действующий контракт до 2023 года. Рыночная стоимость футболиста равняется 25 млн евро.
Бензема в текущем календарном году установил личный рекорд по голам.
Эта сделка может быть выгодной для всех
ПСЖ получит тренера, который своим авторитетом можеть задавить любого игрока из состава парижан. Плюс он хорошо знаком с бывшими игроками парижан, которые были у него в Реала.
ПСЖ скорее всего лишится Мбаппе, поэтому нападающий им будет необходим, а с приходом Бензема не только закроют эту позицию отличным форвардом, еще и удовлетворят главного тренера....
Сам Бензема будет шоколаде как с финансовой точки зрения, так и в игровой....т.к Зизу ему как родной брат
Ну а Мадридский Реал в случаи приобретения Мбаппе и продажи Бензема, сможет и денег немного выручить, а после пустить их на трансфер Холланда...как вариант
Ну а вообще, хотелось бы чтоб Бенз попылил еще в составе Реала
Эта сделка может быть выгодной для всех
ПСЖ получит тренера, который своим авторитетом можеть задавить любого игрока из состава парижан. Плюс он хорошо знаком с бывшими игроками парижан, которые были у него в Реала.
ПСЖ скорее всего лишится Мбаппе, поэтому нападающий им будет необходим, а с приходом Бензема не только закроют эту позицию отличным форвардом, еще и удовлетворят главного тренера....
Сам Бензема будет шоколаде как с финансовой точки зрения, так и в игровой....т.к Зизу ему как родной брат
Ну а Мадридский Реал в случаи приобретения Мбаппе и продажи Бензема, сможет и денег немного выручить, а после пустить их на трансфер Холланда...как вариант
Ну а вообще, хотелось бы чтоб Бенз попылил еще в составе Реала