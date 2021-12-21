Черчесов может совмещать работу в сборной Венгрии и «Ференцвароше»

Агент Тимур Гурцкая заявил, что новый главный тренер «Ференцвароша» может возглавить сборную Венгрии на условии совмещения данных постов.

Он может еще возглавить сборную Венгрии и совмещать. Такие консультации ведутся, в федерации.

Считаю, что «Ференцварош» для Станислава Саламовича хороший вызов. Он приплюсует еще один трофей или титул, однозначно.

Я думаю, ему предложили очень хорошие финансовые условия, которые ему не предложили бы... Ну его топ-5 команд России не позвал бы, например.

Какая зарплата у Черчесова? Я думаю, примерно 1 млн евро в год.