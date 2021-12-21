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Черчесов может совмещать работу в сборной Венгрии и «Ференцвароше»

сегодня, 00:20

Агент Тимур Гурцкая заявил, что новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов может возглавить сборную Венгрии на условии совмещения данных постов.

Он может еще возглавить сборную Венгрии и совмещать. Такие консультации ведутся, в федерации.

Считаю, что «Ференцварош» для Станислава Саламовича хороший вызов. Он приплюсует еще один трофей или титул, однозначно.

Я думаю, ему предложили очень хорошие финансовые условия, которые ему не предложили бы... Ну его топ-5 команд России не позвал бы, например.

Какая зарплата у Черчесова? Я думаю, примерно 1 млн евро в год.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 18:48
Бывает и такое. Хотя очень редко.
112910415
112910415
сегодня в 13:04
что ж, они сами сделали этот выбор
berda2003
berda2003
сегодня в 11:24
в венгрии, хоть кто-нибудь знает русский язык? почитали бы, что говорят и пишут нормальные люди, футболисты и т.н. специалисты: ведь в России он уже совмещал роль клоуна сборной и должность чабана в стаде баранов...
Predator94
Predator94
сегодня в 11:21
Ни один российский тренер не работает за границей в Европе.
Predator94
Predator94
сегодня в 11:21
Вот это решение возглавить европейские клуб и сборную убирают всю грязь со сборной России. Молодец, Саламыч! Авторитет зарабатывает. Удачи и терпения!
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 11:14
Если что, Дзюба может сменить гражданство и исполнять роль столба и в Венгрии и в Зените
mat73
mat73
сегодня в 10:26
Ну прям монстр! Будущий национальный херой для Венгров!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:49
Мы что-то не знаем про усатого неудачника? 🤔
Анд-м
Анд-м
сегодня в 08:47
Удачи и терпения венграм
karnager
karnager
сегодня в 08:14
Карпин уже совместил))
Gahi
Gahi
сегодня в 08:08
Станислава Саламовича пригласили с прицелом для работы со сборной Венгрией. В начале лето команде начинать играть в турнире Лиги Наций "А" в группе 3 с Италией, Англией и Германией. Так что это действительно вызов для Черчесова удивить Венгрию и своих соперников по группе, как это было с командой Россией на чемпионате мира 2018 года. Удачи
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 08:06
Венгры решили не ездить на ЧЕ 2024?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 07:51
Хоть и усач не импонирует как личность хочу пожелать ему удачи, с такими командами как Легия, Сб. России у средних тренеров часто получается реализовать свой потенциал
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:45
Венгры излишне надеются на тренерский талант Станислава Саламовича. Как бы не накрыло их потом полное разочарование и крушение надежд.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:41
А ещё ему предложили совмещение баранов пасти в горах и шашлычником на рынке Будапешта.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:37
Что-то венгры очень на него надеются.
LOpp
LOpp
сегодня в 07:34
Такие совмещения чреваты последствиями

sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:29
Хана футболу в Венгрии)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 06:53
Думаешь он так же гениален как Дмитрий Губерниев, который может совмещать футбол и биатлон?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:03
Скоро напишут: усач будет одновременно совмещать президента Венгрии.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 05:19
Ощущение, что предложи пастуху ещё пару-тройку постов для совмещения за хорошие бабки, то он безусловно, согласится. Главное урвать ото всюду, где только могут дать! А результат... да плевать! Скажет потом, после очередного позора, что мы проделали очень хорошую работу, ну а что проиграли - это бывает, это не так важно. Храни господь Венгрию!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 05:16
Англия, Германия, Италия, Венгрия, напомню это Группа ЛН. Где Венгрия стартует 02.06.22 в домашнем матче с Англией. Даже не знаю как оценить ситуацию с назначением Черчесова на пост ГТ сборной Венгрии!!!!!
1), Саламович уверен в своих силах, и хочет это доказать!!! Браво!!!
2). Черчесов несколько переоценил себя , как футбольного тренера, и тогда 6 матчей в ЛН опустят его на Землю. Ради справедливости хочу добавить, что ни один тренер современности не сможет за 5 месяцев зимы и весны подвести сборную Венгрии к успешному выступлению в этой группе!!! Сугубо личное мнение.
3), При таком раскладе, где Черчесов главный тренер сборной Венгрии, топлю за Венгрию!!!! Ну после России.
И пожелаю Саламовичу крепко потрепать Старушку Европу!!!!! Но это мы скоро узнаем.
Удачи Вам, Станислав Саламович!!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:37
Сразу выдали карт-бланш.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:02
Стасик - хваткий паренек. прям многостаночник.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:46
Бедная сборная Венгрии.
Да ещё в такой группе ЛН...
По 6 штук вынимать будут...
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 01:17
блин. такая интересная была сборная венгрии.. ток не пускайте чабана.. хватит унылых сборных
Futurista
Futurista
сегодня в 00:36
протон
протон
сегодня в 00:26
И сборную Венгрии и сборную Польши и сборную Турции заодно. Всех натренирует и порвёт полководец!
Через час новость: Черчесов может стать президентом Венгрии и совместить ее с Австрией
возглавит Венгрию, потом Австрию. И возродит великую Империю
Затем сборную Европы, далее сборную Мира и наконец - первую межгалактическую сборную. И совмещать это с работой в Ференцвароше.
протон
протон
сегодня в 00:25
Австрию и Венгрию одновременно. Эдакий футбольный Франц Иосиф.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 00:21
шестое место в чемпионате Венгрии в кармане.
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