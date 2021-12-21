Черчесов может совмещать работу в сборной Венгрии и «Ференцвароше»

Агент Тимур Гурцкая заявил, что новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов может возглавить сборную Венгрии на условии совмещения данных постов.
Он может еще возглавить сборную Венгрии и совмещать. Такие консультации ведутся, в федерации.
Считаю, что «Ференцварош» для Станислава Саламовича хороший вызов. Он приплюсует еще один трофей или титул, однозначно.
Я думаю, ему предложили очень хорошие финансовые условия, которые ему не предложили бы... Ну его топ-5 команд России не позвал бы, например.
Какая зарплата у Черчесова? Я думаю, примерно 1 млн евро в год.
1), Саламович уверен в своих силах, и хочет это доказать!!! Браво!!!
2). Черчесов несколько переоценил себя , как футбольного тренера, и тогда 6 матчей в ЛН опустят его на Землю. Ради справедливости хочу добавить, что ни один тренер современности не сможет за 5 месяцев зимы и весны подвести сборную Венгрии к успешному выступлению в этой группе!!! Сугубо личное мнение.
3), При таком раскладе, где Черчесов главный тренер сборной Венгрии, топлю за Венгрию!!!! Ну после России.
И пожелаю Саламовичу крепко потрепать Старушку Европу!!!!! Но это мы скоро узнаем.
Удачи Вам, Станислав Саламович!!!!
1), Саламович уверен в своих силах, и хочет это доказать!!! Браво!!!
2). Черчесов несколько переоценил себя , как футбольного тренера, и тогда 6 матчей в ЛН опустят его на Землю. Ради справедливости хочу добавить, что ни один тренер современности не сможет за 5 месяцев зимы и весны подвести сборную Венгрии к успешному выступлению в этой группе!!! Сугубо личное мнение.
3), При таком раскладе, где Черчесов главный тренер сборной Венгрии, топлю за Венгрию!!!! Ну после России.
И пожелаю Саламовичу крепко потрепать Старушку Европу!!!!! Но это мы скоро узнаем.
Удачи Вам, Станислав Саламович!!!!
Да ещё в такой группе ЛН...
По 6 штук вынимать будут...
Да ещё в такой группе ЛН...
По 6 штук вынимать будут...
Через час новость: Черчесов может стать президентом Венгрии и совместить ее с Австрией
возглавит Венгрию, потом Австрию. И возродит великую Империю
Затем сборную Европы, далее сборную Мира и наконец - первую межгалактическую сборную. И совмещать это с работой в Ференцвароше.
Через час новость: Черчесов может стать президентом Венгрии и совместить ее с Австрией
возглавит Венгрию, потом Австрию. И возродит великую Империю
Затем сборную Европы, далее сборную Мира и наконец - первую межгалактическую сборную. И совмещать это с работой в Ференцвароше.