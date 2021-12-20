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«Химки» попытаются подписать Кокорина и Жиркова

вчера, 23:48

«Химки» заинтересованы в подписании двух экс-футболистов сборной России — нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина и бывшего защитника «Зенита» Юрия Жиркова. Он сейчас находится в статусе свободного агента.

По слухам, проблемой в переговорах может стать то, что подмосковная команда не готова платить потенциальным новичкам более 2 млн рублей в месяц, Жирков может пойти на такие условия, так как у него нет предложений от клубов из верхней части таблицы РПЛ, и он не хочет уезжать из Москвы. Кокорин же вряд ли будет готов согласиться на понижение заработной платы почти в 6 раз.

Отмечается, что «Химки» не собираются покупать Кокорина, а готовы подписать его в качестве свободного агента, если «Фиорентина» зимой решит расторгнуть с ним соглашение.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:43
Юра поможет !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:36
2 млн. вполне приличные деньги.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:34
Жирков еще может потянуть лямку, но Кокорин нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:42
Кокоше и в Италии хорошо а Жарков может и придёт...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:38
И что, опять на шею бюджета МО?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:07
После перехода в Химки Мамаева не удивлюсь появлению в подмосковном клубе его подельника Кокорина.
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 00:25
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:24
Свистать всех наверх! Видимо, одной заплатки в виде Мамаева не хватит, чтобы залатать пробоину, способную смыть "Химки" в мутные воды ФНЛ:
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:14
Класс, перетяните ещё бандюгана гулиева.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:03
Это важные персоны
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:02
Жиркова можно взять, он как раз себе клуб ищет, а Кокорина не трогайте, не мешайте ему отдыхать во Флоренции.
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 23:53
давай кокоха, мож ты еще жив..))
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:51, ред.
Это очень смешно !!!))) Молодцы хайпанули бы !!!)
Цирк 🎪 Шапито для ФНЛ !!!)
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