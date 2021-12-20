«Химки» попытаются подписать Кокорина и Жиркова

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вчера, 23:48

«Химки» заинтересованы в подписании двух экс-футболистов сборной России — нападающего «Фиорентины» и бывшего защитника «Зенита» . Он сейчас находится в статусе свободного агента.

По слухам, проблемой в переговорах может стать то, что подмосковная команда не готова платить потенциальным новичкам более 2 млн рублей в месяц, Жирков может пойти на такие условия, так как у него нет предложений от клубов из верхней части таблицы РПЛ , и он не хочет уезжать из Москвы. Кокорин же вряд ли будет готов согласиться на понижение заработной платы почти в 6 раз.

Отмечается, что «Химки» не собираются покупать Кокорина, а готовы подписать его в качестве свободного агента, если «Фиорентина» зимой решит расторгнуть с ним соглашение.