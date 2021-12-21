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«Ямайцы в „Спартаке“ — не к добру». Уткин — о подписании Николсона

вчера, 14:48

Известный комментатор, спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о переходе ямайского форварда бельгийского «Шарлеруа» Шамара Николсона в «Спартак». Уткин провёл параллель с другим ямайцем, Робертом Энтони Скарлеттом, который в 2002 году перешёл в московский клуб, но сыграл за команду лишь один матч.

Не к добру в «Спартаке» ямайцы. Один парень с острова регги стал одним из самых одиозных приобретений в финале эпохи Андрея Червиченко. Помню, косички у него были красные (это я снова о ямайце, если что). Играл или нет — не помню. Помню, чем кончилось.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:18
шутит Василий
David Young
David Young
вчера в 19:00
Таких предубеждений нужно избегать.

Уверен что Шамар Николсон может усилить Спартак Москвы, он молод и отлично выступает в лиге плюс минус равно, возможно даже немного превосходящей, РПЛ. И причём это уже не первый сезон когда он часто играет за Шарлеруа и приносит много пользы.

Считаю что Спартаку Москвы нужно усиливать линию нападения, и молодые талантливые нападающие выступающие вне Топ-5 являются тем типом футболистов на которых красно-белым стоит особенно внимательно смотреть, дабы найти выгодные варианты для себя.

Удачи и успехов Шамару, где бы он не играл, как болельщик Шарлеруа мне не хотелось бы его ухода, но надеюсь что у него будет успешная карьера и он станет ещё лучше как футболист, и что в случае перехода в Спартак Москву он сможет добавить ярких и эффектных красок атаке красно-белых и РПЛ в целом.
David Young
David Young ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:53
.
David Young
David Young ответ quinn-se (раскрыть)
вчера в 18:52
.
quinn-se
quinn-se
вчера в 18:39
Николсон Уткину:
протон
протон
вчера в 17:15
Смейтесь смейтесь, а у меня предчувствие, что этот Шамара голешников наколотит. Посмотрим после зимы
протон
протон
вчера в 17:14
Спартак подпишет Шамару.Зарема напряглась
Makao
Makao
вчера в 17:08
Уткин уже давно не умеет в корректные сравнения.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:47
Не к добру Губошлеп и иже с ним на срач тв))
drug01
drug01
вчера в 15:38
Уткин такой эксперт...???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:26
В спартаке федун до сих пор отбирает паспорта у чужеземцев, чтобы не сбежали.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:24
Даже уткин подкалывает спартак.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:24
Роберт Скарлетт начал карьеру в клубе «Харбор Вью». В 2002 году он уехал в Россию в клуб «Спартак» из города Москва, но за команду провёл лишь 1 тайм в матче с «Сатурном», а также 2 игры за дубль «красно-белых», он был заявлен на Лигу чемпионов, но там также не играл. Во время пребывания в России, Скарлетту не платили заработную плату, он жил на базе и почти не выходил на улицу.

После полугодового пребывания в «Спартаке», Скарлетт вернулся в клуб «Харбор Вью»...

Жуткие вещи пишут в википедии про первого ямайца в Спартаке, как будто в заложниках держали.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:24
Так и представился Червиченко с красными косичками 🤣
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:15
Николсон обязательно что-нибудь забьет на поле. Но не факт, что это будет гол в ворота соперников.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:13


Классика жанра 😉
4RT
4RT
вчера в 14:56
Куклу вуду Миллера сделают
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