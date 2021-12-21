«Ямайцы в „Спартаке“ — не к добру». Уткин — о подписании Николсона

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вчера, 14:48

Известный комментатор, спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о переходе ямайского форварда бельгийского «Шарлеруа» в «Спартак». Уткин провёл параллель с другим ямайцем, Робертом Энтони Скарлеттом, который в 2002 году перешёл в московский клуб, но сыграл за команду лишь один матч.