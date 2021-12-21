«Ямайцы в „Спартаке“ — не к добру». Уткин — о подписании Николсона

Известный комментатор, спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о переходе ямайского форварда бельгийского «Шарлеруа» Шамара Николсона в «Спартак». Уткин провёл параллель с другим ямайцем, Робертом Энтони Скарлеттом, который в 2002 году перешёл в московский клуб, но сыграл за команду лишь один матч.
Не к добру в «Спартаке» ямайцы. Один парень с острова регги стал одним из самых одиозных приобретений в финале эпохи Андрея Червиченко. Помню, косички у него были красные (это я снова о ямайце, если что). Играл или нет — не помню. Помню, чем кончилось.