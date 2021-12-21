Ветеран ЦСКА прокомментировал инициативу Госдумы штрафовать игроков сборной

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал инициативу Госдумы РФ штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России.

Почему Госдума в это дело вмешивается? Этим должны заниматься хозяева команд. Знаю, что в хоккее ты получишь полную зарплату, только если отыграешь определенное количество игр. В футболе в Европе вроде так же: определенное количество игр ты должен отыграть в основном составе, а не сидеть на лавке. Не отыграл — значит, половина зарплаты. Наши сидят в запасе, теряют квалификацию, это естественно, потому что футболист все время должен быть в игре, быть на стреме. Может, и правильно, что Дума вмешалась, потому что это безобразие, что этого нет.