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Ветеран ЦСКА прокомментировал инициативу Госдумы штрафовать игроков сборной

вчера, 11:52

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал инициативу Госдумы РФ штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России.

Почему Госдума в это дело вмешивается? Этим должны заниматься хозяева команд. Знаю, что в хоккее ты получишь полную зарплату, только если отыграешь определенное количество игр. В футболе в Европе вроде так же: определенное количество игр ты должен отыграть в основном составе, а не сидеть на лавке. Не отыграл — значит, половина зарплаты. Наши сидят в запасе, теряют квалификацию, это естественно, потому что футболист все время должен быть в игре, быть на стреме. Может, и правильно, что Дума вмешалась, потому что это безобразие, что этого нет.

Хоть мы и говорим о сборной, но у нас, к примеру, штрафов в ЦСКА не было, мы получали все одинаковые зарплаты. Если кто напивался, обычно на сборах это происходило, их отправляли в войсковую часть на стажировку на месяц. Оттуда они начинали писать слезные письма: «Мы больше никогда так не будем». Приезжали шелковые. Но куда отправишь этих чертовых миллионеров? Если только на Канары они уедут. Даже не знал, что не существует штрафных санкций. Думал, что у нас, как и в странах запада, эта система, но мы опять пошли своим путем.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 08:55
Они и так есть.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:58
Никто и не спорит)...

cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:56
Без слов...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 15:52
Федун и зарема и баста!
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 14:13
В Китае таких "слуг народа" к стенке ставят
sir_Alex
sir_Alex ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:55
А кто нужен? Барин, царь, император?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:48
В нашей стране депутаты не нужны.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:38
Надо сначала ввести штрафы для депутатов госдумы, надо начинать с себя.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:19
Надо в первую очередь штрафовать членов госдумы.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:19
Лучше штрафовать депутатов ГД за дурацкие инициативы.
Futurista
Futurista
вчера в 12:13
Преподнял завесу армейского пьянства)...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:53
Ну да.
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