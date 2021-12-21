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Президент «Урала»: «Если бы Кокорин попал в наш клуб, был бы счастлив»

вчера, 13:38

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил вероятность возможного трансфера Александра Кокорина из «Фиорентины»:

Не думаю, что нам удастся приобрести Кокорина. Ну а так, когда произошла история с Кокориным и Мамаевым, президент Лиги сказал, что 99% клубов не возьмут их потом. Видимо, один процент — это мы. Я сказал, что с удовольствием подписал бы, это хорошие футболисты.

Готовы были и с Пашей разговаривать, но он подписал контракт с «Химками». Саша очень хороший и качественный игрок, если бы он попал в наш клуб, был бы счастлив. Но переговоры мы не ведём.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:16
не совсем понятно, какого рода счастье обещано форварду
протон
протон
вчера в 17:24
Конечно,на Урале же намного лучше,чем во Флоренции
4RT
4RT
вчера в 15:06
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:21
Зачем ему ехать в холодный Екатеринбург? Кокорин счастлив во Флоренции. Тепло, играть не надо, а зарплата капает. Хорошо устроился.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:14
В чем же дело! Найди денег и купи табуретку))) Словоблуд(((
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:58, ред.
Кокорин давно разучился попадать.
ДСА
ДСА
вчера в 13:52
Кокорин: похоже придется ехать на Урал....
shlomo
shlomo
вчера в 13:41
Не будет Кокорин играть в футбол...уже разучился как это делать...
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