Президент «Урала»: «Если бы Кокорин попал в наш клуб, был бы счастлив»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил вероятность возможного трансфера из «Фиорентины»:

Не думаю, что нам удастся приобрести Кокорина. Ну а так, когда произошла история с Кокориным и Мамаевым, президент Лиги сказал, что 99% клубов не возьмут их потом. Видимо, один процент — это мы. Я сказал, что с удовольствием подписал бы, это хорошие футболисты.

Готовы были и с Пашей разговаривать, но он подписал контракт с «Химками». Саша очень хороший и качественный игрок, если бы он попал в наш клуб, был бы счастлив. Но переговоры мы не ведём.