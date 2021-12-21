Президент «Урала»: «Наши двери для Шатова всегда открыты»

Президент «Урала» Григорий Иванов подвёл итоги первой части текущего сезона РПЛ . Кроме того, функционер заявил, что екатеринбургская команда готова подписать полузащитника , который на данный момент приостановил карьеру футболиста.

Итоги первой половины сезона можно оценить двояко. Большую часть шли на последнем месте, сменили тренера. Матвеев тоже многое сделал для нашего клуба. Шалимову же нужно было разобраться с командой, игроками. Мы видим, что игра «Урала» улучшается, где-то не везло, много матчей играли вничью. Сейчас находимся на 11-м месте, до 10-го — три очка. Борьба во второй части сезона будет жесткая.

Бюджет у клуба примерно такой же, как и в прошлом году. Может, в этом чуть больше — 1 млрд и 100-200 тысяч рублей.

Наши двери для Шатова всегда открыты. Если он будет готов, мы всегда его ждём. Он молодым уехал в большие команды, это наш воспитанник. Олег и людям всегда говорил, что заканчивать карьеру будет в «Урале».