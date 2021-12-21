ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Смородская: «Приход в РПЛ такого тренера, как Николич, только порадует»

вчера, 13:26

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном назначении бывшего тренера «железнодорожников» Марко Николича в один из клубов РПЛ.

Не будет ли для Николича возвращение в РПЛ шагом назад в карьере? Меня меньше всего волнует его тренерская карьера. Больше волнует состояние нашего футбола, РПЛ. Приход такого тренера, как Николич, меня только порадует.

Уровень Николича позволяет ему тренировать клуб из топ-5 европейских лиг.

Ранее на эту тему высказался агент сербского специалиста.

Все новости
Дзюба ответил на вопрос о возможном примирении с Карпиным
Сегодня, 11:52 Комментарии5
Черышев: «Не сказал бы, что между Карпиным и Черчесовым много различий»
Сегодня, 10:31 Комментарии9
«Барселона» установила рекорд сезона-2021/22 в Примере в матче с «Севильей»
Сегодня, 09:38 Комментарии7
Хохлов высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России при Карпине
Сегодня, 09:19 Комментарии11
Канчельскис: «Возвращение в Россию будет большой ошибкой для Миранчука»
Вчера, 23:27 Комментарии15
Газзаев: «ЦСКА должен бороться за Лигу чемпионов»
Вчера, 21:43 Комментарии18
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:27
го к нам в Спартак, там летом уже место освободится, а следующей зимой получишь большую неустойку от ушастой
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:23
"Уровень Николича позволяет ему тренировать клуб из топ-5 европейских лиг" – разве что, какой–нибудь "Кальяри", прости Г-ди.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 14:44
Админы Соккера! Откуда вы берёте интервью бабушки Оли? Вам это надо? Да не выкладывайте ее интервью вообще.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:59
Ох хитро63я баба !Знает что народ песочил руководство паровозов и вот она уже ратует за приход Николича! На кой ляд у этой кошёлки чего то спрашивать(((
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:43
Тётушка Оля совсем не занимается домашними делами, уборка, стирка, только советами занята.
shlomo
shlomo
вчера в 13:41
А вот и мнение главного футбольного спеца....:))))
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 13:41
Ему только Уфу или Химки тренировать. Тренер, который не умеет играть в атаку, даже с составом который к этому располагает.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100