Смородская: «Приход в РПЛ такого тренера, как Николич, только порадует»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном назначении бывшего тренера «железнодорожников» в один из клубов РПЛ .

Не будет ли для Николича возвращение в РПЛ шагом назад в карьере? Меня меньше всего волнует его тренерская карьера. Больше волнует состояние нашего футбола, РПЛ . Приход такого тренера, как Николич, меня только порадует.

Уровень Николича позволяет ему тренировать клуб из топ-5 европейских лиг.