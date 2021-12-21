Смородская: «Приход в РПЛ такого тренера, как Николич, только порадует»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном назначении бывшего тренера «железнодорожников» Марко Николича в один из клубов РПЛ.
Не будет ли для Николича возвращение в РПЛ шагом назад в карьере? Меня меньше всего волнует его тренерская карьера. Больше волнует состояние нашего футбола, РПЛ. Приход такого тренера, как Николич, меня только порадует.
Уровень Николича позволяет ему тренировать клуб из топ-5 европейских лиг.
Ранее на эту тему высказался агент сербского специалиста.