Черчесов: «Я всё-таки не совсем такой, каким меня описывают»

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вчера, 11:34

Экс-тренер сборной России заявил, что общепринятое мнение о его поведении с игроками не совсем соответствует действительности:

Видео с Дзюбой, где я бью пенальти? Видите, я всё-таки не совсем такой, каким меня описывают. Могу с игроками пообщаться, пошутить. Складывается ощущение, будто людям надо переходить на другую сторону улицы, если я иду.

Напомним, 20 декабря было объявлено о назначении Станислава Черчесова на должность наставника венгерского «Ференцвароша». Последним местом работы специалиста была сборная России, которую он возглавлял в период с 2016 по 2021 год.