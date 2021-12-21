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Черчесов: «Я всё-таки не совсем такой, каким меня описывают»

вчера, 11:34

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что общепринятое мнение о его поведении с игроками не совсем соответствует действительности:

Видео с Дзюбой, где я бью пенальти? Видите, я всё-таки не совсем такой, каким меня описывают. Могу с игроками пообщаться, пошутить. Складывается ощущение, будто людям надо переходить на другую сторону улицы, если я иду.

Напомним, 20 декабря было объявлено о назначении Станислава Черчесова на должность наставника венгерского «Ференцвароша». Последним местом работы специалиста была сборная России, которую он возглавлял в период с 2016 по 2021 год.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 18:10
Я немного не такой - в бюджет лазию рукой...
протон
протон
вчера в 17:30
Высокомерный южанин, с потерянной репутацией. Конечно надо переходить, идти бок о бок с таким,
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:43
Такой, такой 😜
112910415
112910415
вчера в 14:54
но лучше подальше держаться всё же
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:14
Складывается ощущение, что Черчесов принимает себя за человека, которого все боятся и бегут от него. Нет, Станислав, всего лишь человек, немного неприятный в общении и общество которого слегка напрягает. Но игрокам "Ференцвароша" все-таки рекомендовал бы быть бдительными в душе,
Сантус
Сантус
вчера в 13:23
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:29
Все разные..Саламыч и не без греха..). Что есть, то есть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:21
Складывается ощущение, будто людям надо переходить на другую сторону улицы, если я иду. По факту. Не стоит вообще на эту улицу ходить...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:53
С каждым его комментарием становится веселей
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:51
Все люди разные ,у всех свое мышление.
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