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Канчельскис: «Дзюбе подойдёт нынешний уровень „Спартака“»

вчера, 18:52

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис порассуждал о перспективах форварда «Зенита» Артема Дзюбы в российском футболе.

Дзюбе надо перестраиваться, менять команду или еще что-то. Изменения должны быть. Я уверен, что он не хочет на скамейке запасных быть, не хочет постоянно выходить на замену.

Может и в «Спартак» вернуться. «Спартак» сейчас на каком месте? На десятом? Сейчас уровень «Спартака» Дзюбе и подойдет. Но всё зависит от него, захочет ли он дальше двигаться и закончить на красивой ноте. Это же тоже есть у каждого футболиста, у каждого есть самолюбие.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:59
Уже был этот форвард в Спартаке, не срослось. Пусть он там, где есть перезагружается
132-357-004 21
132-357-004 21
вчера в 22:42
ну нет уж пускай и завершает карьеру в голубой команде тем более, что они с Азмуном там главные голубые представители так сказать лицо команды )) и вообще Зениту нужно ещё вернуть Молло, чтоб в команде могли организовать тройничок )))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:42
Да, пусть валит в Спартак!
морозз
морозз
вчера в 22:16
Став бомжом теперь он пожинает плоды своего решения! Зенит ставит перед собой задачи выйти на мировой футбольный уровень имея такого спонсора как Газпром…где надо рвать жилы и выдерживать конкуренцию состава! Отсюда и все беды Артёма, да и его медийные похождения в этом ему способствуют со знаком минус!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:53
Это было бы эпично...
Прокурор тайги
Прокурор тайги
вчера в 21:02
"Каждой бабе - по мужику!"
Каждому Рукаку - по Спартакаку!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 21:01
Если не смешить народ...то смысл тогда существования нынешнего РПЛ ???
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:43, ред.
Не смешите народ, этого никогда больше не случится
ДСА
ДСА
вчера в 20:34
Дзюба уже не подойдёт.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:30, ред.
Захотел своими словами унизить и "Спартак", и Артёма. Как-то не по-мужски, Андрей. Надеюсь, что сказанное вами всего лишь ирония.
YVG
YVG
вчера в 20:25
Дзюба никогда не опустится на 9-е место.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:20
Андрюха ты это о чем...зачем метель гнать в адрес Спартака....дзюба уже все...отзюбился...)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:12
Невероятный вариант. Жду воссоединения Дзюбы и Черчесова в Венгрии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:05
У Канчельскиса сейчас больше шансов заиграть в Спартаке чем у Дзюбы...
Да и рано ещё...Дзюба на 10 лет младше Буффона....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:00
Ваноли и Ко просто будут в а**уе от этого столбика Сурка)).
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 19:58
Химки самое то ,скоро там соберется банда злых пенсионеров,всех порвут!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:52
С какими глазами Дзюба заявится в Спартак??? Это нереально.
санек002
санек002
вчера в 19:47
дзюба в СПАРТАК!?свят свят свят!
112910415
112910415
вчера в 19:44
Терюшков уже заинтересовался )
4RT
4RT
вчера в 19:43
В камеди выступать не пробовал?Твой уровень
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:32
Если Спартак хочет в пердив то Дзюба к вашим услугам.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:25
Шо Ви Говоритеее!)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:20
Андрею подойдёт РЕН-ТВ, его нынешнему уровню соответствуют
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:17
Андрейки много сегодня!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 19:06, ред.
Лучше про Заболотного расскажи и про то как вы быстро переобулись!)
Не удивлюсь если Дзюба в ЦСКА окажется!)))
МапС
МапС
вчера в 19:00
В московские клубы его не возьмут, даже в Торпедо.
Cat01
Cat01
вчера в 18:59
Только Химки!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:56
Ахахах! Попал в точку.
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