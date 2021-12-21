Канчельскис: «Дзюбе подойдёт нынешний уровень „Спартака“»

Бывший футболист сборной России порассуждал о перспективах форварда «Зенита» в российском футболе.

Дзюбе надо перестраиваться, менять команду или еще что-то. Изменения должны быть. Я уверен, что он не хочет на скамейке запасных быть, не хочет постоянно выходить на замену.

Может и в «Спартак» вернуться. «Спартак» сейчас на каком месте? На десятом? Сейчас уровень «Спартака» Дзюбе и подойдет. Но всё зависит от него, захочет ли он дальше двигаться и закончить на красивой ноте. Это же тоже есть у каждого футболиста, у каждого есть самолюбие.