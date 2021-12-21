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Червиченко: «Кокорину нужно перестать позориться и завершить карьеру»

вчера, 15:30

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко охарактеризовал российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Почти за год пребывания в итальянской команде Кокорин отыграл всего 195 минут, не отметившись результативными действиями. Ранее сообщалось, что Кокорин может пополнить ряды «Химок».

Итальянцы на знали, кого покупали, а у нас в стране всем все давно известно по поводу Кокорина. Он способен только повеселить кого-то, побыть цирковой обезьяной. Фанаты «Фиорентины» мемы с ним делают и считают, сколько раз за игру он касается мяча. Ему нужно перестать позориться и завершить карьеру.

Удивительно, но у Кокорина закат карьеры длится всю карьеру. Он же и не начинал играть по сути. За него играли пиар-менеджеры, руководители команд — все, кроме него самого. Он только подписывал контракты и получал деньги, а футбола там особо и не было никогда. Это самый бесполезный футболист на свете. От меня и то было бы больше пользы на поле, чем от Кокорина.

Этого человека волнуют только деньги. А «Химки» не смогут предложить ему столько же, сколько выплачивает «Фиорентина». Поэтому переход невозможен. Раз уж он за миллионы не хочет ничего делать, то за сотни тысяч тем более желания не будет. В случае расторжения контракта с «Фиорентиной» возможны только два варианта: либо закончить карьеру, либо выступать за «Химки» за совершенно смешные деньги и быть клоуном для болельщиков.

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 05:12, ред.
Не приедет, у Химок столько денег нет, а то и обанкротится, как Уфа. Им это надо❓, если что в ФНЛ можно отсидеться до лучших времен
Vave666
Vave666 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:40
Как-будто с судимостью в РФ нет депутатов))) причём ни одного политического, в основном мошенники))
karnager
karnager ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 21:24
Ну правильно: капелла увёз из россии деньги, а кокоша из италии их возвращает в россию ))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:42
Он не позорится, он делает бабло из ничего. Сколько матчей он там отыграл? Нет, неправильный вопрос. Сколько минут?))))) 50? 60? И сколько получил по контракту. Остап Бендер отдыхает. Ему в ровень Капелло, который из ничего вывез столько бабла из России.
112910415
112910415
вчера в 19:23
дайте человеку досидеть спокойно до конца контракта !
David Young
David Young
вчера в 19:12
"Он только подписывал контракты и получал деньги, а футбола там особо и не было никогда. Это самый бесполезный футболист на свете. От меня и то было бы больше пользы на поле, чем от Кокорина." - тут Андрей явно преувеличивает.
stanichnik
stanichnik ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:04
Доброго Здоровья!
А может как раз после следующих выборов мы и увидим Санька в Гос. Думе. Ах да, совсем забыл, у него же судимость.
particular
particular
вчера в 17:46
У нас позор не считается поводом для прекращения трудовой деятельности... В противном случае, мы останемся без Госдумы, прокуроров и правительства...
А Коко на своей волне, - что с него взять... Он своё уже взял...
протон
протон
вчера в 17:13
В Арабских странах если бы был зачислен давно его кастрировали или отрубили бы ногу. но там ведь Запад. ценности свои толерантность.
Lu4nik
Lu4nik ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:48
а чего это сразу нам?
Futurista
Futurista
вчера в 16:45
Червиченко принес бы пользу на поле только лежа за стенкой при пробитии опасного штрафного...
lotsman
lotsman
вчера в 16:42
Клоуном для болельщиков? А если он приедет в Химки и начнёт забивать Спартаку?))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:29
Надо смотреть шире...
Не думаю что зарабатывание евро в шестизначных цифрах обусловленное штучным касанием мяча за год - является позором....
Наверное мало кто может в данном аспекте конкурировать с игроком по формуле зарплата/касание..)))
Если ты рано понял что слава Месси и Роналду тебе не угрожает...а кругом полно бюджетоосваивальщиков готовых нехило оплачивать твоё нахождение в команде - то почему бы и нет ???
И не важно как называется команда...не важно на какой она территории...не важно что думают злобные критики...ибо навряд ли кто считает что Александр уехал в европы за "Золотым мячом"...))
Во Флагмане играть нельзя...в Москве неохота...в Италии конкуренция...почему бы просто не заработать пока зарабатывается ??

Удачи Кокорину !!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:23
Жёстко но по делу...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:46
Для него ничего позорного в этом нет . Позор тем кто его подписывал в Фиореонтину . А для Сашки это новый оплачиваемый реабилитационный отпуск в Италии после Бутырки. Сашка уже давно для себя решил завязать с большим футболом , но будь на его месте любой другой, я думаю наврядли отказался от такой халявы . Да ещё заодно поправил бесплатно своё здоровье , залечил все свои травмы, и физические и психологические . И до сих пор находится в шикарных условиях и замарачиваться не собирается по поводу своего будущего в футболе. Как-то так. Всем Добра !!!
Cat01
Cat01
вчера в 15:37
Он же ещё молодой?
Elliada
Elliada
вчера в 15:31
И отказаться от денег? Такого не будет
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