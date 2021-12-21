Червиченко: «Кокорину нужно перестать позориться и завершить карьеру»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко охарактеризовал российского форварда «Фиорентины» . Почти за год пребывания в итальянской команде Кокорин отыграл всего 195 минут, не отметившись результативными действиями. Ранее сообщалось, что Кокорин может пополнить ряды «Химок».

Итальянцы на знали, кого покупали, а у нас в стране всем все давно известно по поводу Кокорина. Он способен только повеселить кого-то, побыть цирковой обезьяной. Фанаты «Фиорентины» мемы с ним делают и считают, сколько раз за игру он касается мяча. Ему нужно перестать позориться и завершить карьеру.

Удивительно, но у Кокорина закат карьеры длится всю карьеру. Он же и не начинал играть по сути. За него играли пиар-менеджеры, руководители команд — все, кроме него самого. Он только подписывал контракты и получал деньги, а футбола там особо и не было никогда. Это самый бесполезный футболист на свете. От меня и то было бы больше пользы на поле, чем от Кокорина.

Этого человека волнуют только деньги. А «Химки» не смогут предложить ему столько же, сколько выплачивает «Фиорентина». Поэтому переход невозможен. Раз уж он за миллионы не хочет ничего делать, то за сотни тысяч тем более желания не будет. В случае расторжения контракта с «Фиорентиной» возможны только два варианта: либо закончить карьеру, либо выступать за «Химки» за совершенно смешные деньги и быть клоуном для болельщиков.