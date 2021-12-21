Червиченко: «Кокорину нужно перестать позориться и завершить карьеру»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко охарактеризовал российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Почти за год пребывания в итальянской команде Кокорин отыграл всего 195 минут, не отметившись результативными действиями. Ранее сообщалось, что Кокорин может пополнить ряды «Химок».
Итальянцы на знали, кого покупали, а у нас в стране всем все давно известно по поводу Кокорина. Он способен только повеселить кого-то, побыть цирковой обезьяной. Фанаты «Фиорентины» мемы с ним делают и считают, сколько раз за игру он касается мяча. Ему нужно перестать позориться и завершить карьеру.
Удивительно, но у Кокорина закат карьеры длится всю карьеру. Он же и не начинал играть по сути. За него играли пиар-менеджеры, руководители команд — все, кроме него самого. Он только подписывал контракты и получал деньги, а футбола там особо и не было никогда. Это самый бесполезный футболист на свете. От меня и то было бы больше пользы на поле, чем от Кокорина.
Этого человека волнуют только деньги. А «Химки» не смогут предложить ему столько же, сколько выплачивает «Фиорентина». Поэтому переход невозможен. Раз уж он за миллионы не хочет ничего делать, то за сотни тысяч тем более желания не будет. В случае расторжения контракта с «Фиорентиной» возможны только два варианта: либо закончить карьеру, либо выступать за «Химки» за совершенно смешные деньги и быть клоуном для болельщиков.
Не думаю что зарабатывание евро в шестизначных цифрах обусловленное штучным касанием мяча за год - является позором....
Наверное мало кто может в данном аспекте конкурировать с игроком по формуле зарплата/касание..)))
Если ты рано понял что слава Месси и Роналду тебе не угрожает...а кругом полно бюджетоосваивальщиков готовых нехило оплачивать твоё нахождение в команде - то почему бы и нет ???
И не важно как называется команда...не важно на какой она территории...не важно что думают злобные критики...ибо навряд ли кто считает что Александр уехал в европы за "Золотым мячом"...))
Во Флагмане играть нельзя...в Москве неохота...в Италии конкуренция...почему бы просто не заработать пока зарабатывается ??
Удачи Кокорину !!!!!
Не думаю что зарабатывание евро в шестизначных цифрах обусловленное штучным касанием мяча за год - является позором....
Наверное мало кто может в данном аспекте конкурировать с игроком по формуле зарплата/касание..)))
Если ты рано понял что слава Месси и Роналду тебе не угрожает...а кругом полно бюджетоосваивальщиков готовых нехило оплачивать твоё нахождение в команде - то почему бы и нет ???
И не важно как называется команда...не важно на какой она территории...не важно что думают злобные критики...ибо навряд ли кто считает что Александр уехал в европы за "Золотым мячом"...))
Во Флагмане играть нельзя...в Москве неохота...в Италии конкуренция...почему бы просто не заработать пока зарабатывается ??
Удачи Кокорину !!!!!