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Бернардески забил в Серии А впервые с июля 2020 года

вчера, 08:31
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески отметился голом в матче 19-го тура Серии А с «Кальяри» (2:0).

Этот гол стал первым для итальянца в чемпионате Италии с 26 июля 2020 года. Тогда он забил в игре против «Сампдории» (2:0).

Также по итогу матча с «Кальяри» наставник «Юве» Массимилиано Аллегри повторил достижение Фабио Капелло в Серии А.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 12:46
Ну если уж Бернардески забил, то Макс действительно взял ситуацию в Турине под свой тренерский контроль. ))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 12:38
Федя готов продлить контракт с Юве,на улучшенных условиях, 15 лямов в год.
Этим талантливым и перспективным игроком интересуется ряд топ-клубов: ПСЖ,МАНСИТИ,Реал,Челси,МанЮнайтед и Тотенхем.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 12:34
вот что значит настоящий тренер,сменил физруков-интернов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:31, ред.
Такому днищу грех не забить!
ОПС
ОПС
вчера в 09:26
Сумел все таки.
ДСА
ДСА
вчера в 09:15
Раз в голу можно и забить.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 08:58
Каков Бернардески? А? Таки Макс смог перезапустить игрока и реанимировать его карьеру. Вот что значит доверие к игроку . Сейчас он один из лучших в команде и это от игры к игре мы наблюдаем. Молодец парень!
протон
протон
вчера в 08:35
513 дней с момента последнего гола Берни, и вот наконец на его лице можно было увидеть облегчение. Лучший в декабре!
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