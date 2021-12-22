Бернардески забил в Серии А впервые с июля 2020 года

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески отметился голом в матче 19-го тура Серии А с «Кальяри» (2:0).
Этот гол стал первым для итальянца в чемпионате Италии с 26 июля 2020 года. Тогда он забил в игре против «Сампдории» (2:0).
Также по итогу матча с «Кальяри» наставник «Юве» Массимилиано Аллегри повторил достижение Фабио Капелло в Серии А.
Этим талантливым и перспективным игроком интересуется ряд топ-клубов: ПСЖ,МАНСИТИ,Реал,Челси,МанЮнайтед и Тотенхем.
Этим талантливым и перспективным игроком интересуется ряд топ-клубов: ПСЖ,МАНСИТИ,Реал,Челси,МанЮнайтед и Тотенхем.