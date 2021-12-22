Шавло: «Дзюба достоин вернуться в сборную России»

Бывший футболист сборной СССР Сергей Шавло прокомментировал слова нападающего «Зенита» , который заявил, что готов пойти на примирение с главным тренером сборной России , чтобы выступать за национальную команду.

Возвращать Дзюбу или нет — решать не нам. Для этого есть люди, которые принимают решение. Мы лишь можем говорить о том, какой будет эффект от этого. Судя по тому, как играет Дзюба, он нужен сборной. Как футболист и игрок раздевалки, он способен мотивировать партнеров по команде. Другое дело, как это воспримут игроки, которые остались в сборной. Там ведь еще полно многих других новых ребят. Считаю, что Дзюба очень опытный и квалифицированный футболист. У него есть все те качества, которые помогли бы сборной. Он отдает и забивает. В этом плане вопросов нет. Опять же, решение примет главный тренер. Именно он отвечает за спортивный результат.

Нападающего принято судить по голам. По голам лидером нашего чемпионата является Агаларов, Дзюба на втором месте. Если тренер будет принимать решение по этим показателям, то Артём достоин вернуться в сборную. То, как он двигается на поле — другой вопрос. Всё зависит от того, какие задания Дзюба будет получать. Понятное дело, что постоянно прессинговать ему будет сложно. Конечно, ему можно объяснить это и научить многому. Дзюбе еще 33 года. Главное, чтобы не было никаких травм и повреждений.