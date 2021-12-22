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Шавло: «Дзюба достоин вернуться в сборную России»

вчера, 19:25

Бывший футболист сборной СССР Сергей Шавло прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который заявил, что готов пойти на примирение с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, чтобы выступать за национальную команду.

Возвращать Дзюбу или нет — решать не нам. Для этого есть люди, которые принимают решение. Мы лишь можем говорить о том, какой будет эффект от этого. Судя по тому, как играет Дзюба, он нужен сборной. Как футболист и игрок раздевалки, он способен мотивировать партнеров по команде. Другое дело, как это воспримут игроки, которые остались в сборной. Там ведь еще полно многих других новых ребят. Считаю, что Дзюба очень опытный и квалифицированный футболист. У него есть все те качества, которые помогли бы сборной. Он отдает и забивает. В этом плане вопросов нет. Опять же, решение примет главный тренер. Именно он отвечает за спортивный результат.

Нападающего принято судить по голам. По голам лидером нашего чемпионата является Агаларов, Дзюба на втором месте. Если тренер будет принимать решение по этим показателям, то Артём достоин вернуться в сборную. То, как он двигается на поле — другой вопрос. Всё зависит от того, какие задания Дзюба будет получать. Понятное дело, что постоянно прессинговать ему будет сложно. Конечно, ему можно объяснить это и научить многому. Дзюбе еще 33 года. Главное, чтобы не было никаких травм и повреждений.

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Все комментарии
Пик
Пик
сегодня в 11:22
По всему футбольному миру объявил что ни ногой в сборной, а сейчас - что. Как сказал Черчесов Дзюбу нужно воспринимать как есть, то есть - ЗАБЫТЬ.
112910415
112910415
вчера в 20:33
выдать ему орден за это !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:06
В качестве кого вернуться в Сборную...???...)
shlomo
shlomo
вчера в 20:01
"Готов приехать в сборную – без всяких подковерных игр.".... и это сказал человек, который от второго сбора сборной отмазался как раз в стиле "подковерной игры". Кто ж теперь поверит?... любые подобные действия Дзюбы необходимо рассматривать через призму того, что он отвратительный персонаж.... заскулил, что хочет в сборную? .... значит не по успехам сборной печется, а горит у него, что отходит на вторые роли в отечественном футболе и в памяти у болельщиков остается клоуном... у него один гол остался до рекорда, он именно этот момент пережить не может, хочет в историю войти...хочется отмотать на пару месяцев и еще раз почитать комменты про то, что Дзюба лучше знает свою форму, что он по объективным причинам не поехал, что в Хорватии бы пригодился.... в итоге просто подтвердил все слова о себе - Дзюба в этой сборной - бомба замедленного действия.
karnager
karnager
вчера в 19:48, ред.
Дзюбу в Сенегал можно сдать в аренду, со своими миллионами легко поможет стране и получит гражданство , а там и игровую практику. Будет белым лебедем среди чёрных гусей
протон
протон
вчера в 19:39
Не нужен ты сборной. В ней ты инородное тело. Там нужны футболисты, а не клоуны
Capral
Capral
вчера в 19:35
Снова мяч летит в табло, это бил- Сергей Шавло! Это конечно шутка, и вцелом, я согласен с Шавло.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:34
В Зените даже бестолковый Ерохин забивает , так что без Дзюбы сборная вполне обойдется.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:27
Вот с такими советчиками мы в третьем десятке
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:26
Пока Карпин в сборной ноги его там не будет.
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