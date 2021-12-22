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Дзюба: «Есть примеры футболистов моей комплекции, которые долго играют»

вчера, 18:19

Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался о своем возрасте, отметив, что в футболе есть множество опытных игроков, которые выступают на высоком уровне:

У нас в России есть клеймо — ты старый. Есть примеры футболистов моей комплекции, которые долго играют. Взять Ибрагимовича. Ну, пропадает скорость, но, как я говорю в таких случаях, не может пропасть то, чего не было.

Сейчас во многих видах спорта говорят, что такая молодежь идет, что до 40 придется играть. Криштиану Роналду в 36 лет — эталон спортсмена. Переезжает в Англию и забивает. И кто-то (пишет), что он «36-летний ветеран», что балласт, и поэтому МЮ проигрывает. Он всех разрывает в АПЛ — и у нас идиоты находят темную кошку в темной комнате.

В текущем сезоне РПЛ 33-летний Дзюба провел 17 поединков, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.

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Все комментарии
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1
сегодня в 09:21
Артем проснись Ибрагимович и Роналдо звёзды, как и Лукаку. А ты прости кто такой?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:01
это он про Ибрагимовича наверное так он играет, а ты только х-рнёй занимаешься в прямом и переносном смысле
pomor45
pomor45
вчера в 20:33
... и у нас идиоты находят темную кошку в темной комнате.
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И любимым делом заняться не дадут. Снимут видео и в интернете выложат.
karnager
karnager
вчера в 20:22
Дзюба - когда ты это говорил, на заднем фоне был включён ТВ с передачей Орзул?
протон
протон
вчера в 19:48
Артём, ты же наверняка это прочитаешь, так вот: сейчас ты - большой игрок среди Тамбовов и Нижних Новгородов. То, что ты хочешь играть с Хорватией, ещё не значит, что ты заслужил шанса играть с Хорватией.
Когда тебя звали, ты начал выкобениваться. Теперь тебя логично не позвали. Дальше позовут, если ты будешь нужен. Если не нужен, не позовут.
Неужели ты сам не видел, что в матче с хорватами твоя пешеходная игра не спасла бы? Там даже быстрые винги не могли середину поля преодолеть, не то что ты. Будь реалистом.

Ты сейчас выгораживаешь Черчесова, чтобы задеть Валеру. Но, вспомни, если у тебя есть чем вспоминать, как ты с Кокориным показывал усы надежды, пока тебя не вызывали в сборную. Как ты поливал грязью каждого тренера, которому ты был не нужен.
И ты сейчас хочешь сказать, что ты в сборной не будешь подрывать атмосферу? Серьезно? Ты уже на публичном пространстве воздух умудряешься испортить, даже не находясь в команде. Неужели ты считаешь всех за таких недоумков, которые 2 2 не сложат и сюжеты не представят?

Болельщики у него бездари...ты был бы никем, не будь болельщиков. «Болельщики должны, а они не...».
Болельщики тебе ничего не должны, Артём. То, что ты достойно проявил себя на ЧМ, - это не подарок нам всем, это вообще-то твоя работа. Так я должен быть благодарен каждому курьеру, что приносил мне роллы. Помнить до конца жизни, блин. И ни в коем случае не ругать, если этот же курьер в следующий раз на 4 часа опоздает. Ведь в первый раз он подарил мне роллы вовремя!!!

Такими интервью ты сам себя закапываешь. Ослабь ЧСВ и пахай - тогда тебя куда-то позовут. Как в Туле пахал. А пока вся твоя крутость в статусе, который и то очень спорный, тебя зовут только на интервью для кликабельных заголовков.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:29
Во дворе и до 50ти играть можно.
4RT
4RT
вчера в 19:27
Смирись с этим и начинай бухать. Поправде говоря ты в молодости был поганым футболистом
youtomee
youtomee
вчера в 19:24
Играть то можно, вопрос только как. Это тебе не змея душить) Ибрагимович и Роналду - это скорее исключения из правила. И силы у них не из воздуха берутся, а постоянные тренировки на физу по своим личным графикам с личными тренерами, диетологами и тд. Будет ли Дзюба сильно этим заморачиваться? Вряд ли...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:36
Да есть примеры дзюба , что играют и старше тебя возрастом , но они играю в футбол . А ты начем игрешь ...???...на всем только не в футбол
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:21
Намек на шведского нападающего
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