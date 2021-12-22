Дзюба: «Есть примеры футболистов моей комплекции, которые долго играют»

Форвард «Зенита» высказался о своем возрасте, отметив, что в футболе есть множество опытных игроков, которые выступают на высоком уровне:

У нас в России есть клеймо — ты старый. Есть примеры футболистов моей комплекции, которые долго играют. Взять Ибрагимовича. Ну, пропадает скорость, но, как я говорю в таких случаях, не может пропасть то, чего не было.