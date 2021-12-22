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Кавазашвили: «У сборной России нет нападающего лучше, чем Дзюба»

вчера, 17:32

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который заявил, что готов пойти на примирение с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, чтобы выступать за национальную команду.

Эти слова Артёма ярко показывают, что он отказался от вызова в сборную не из-за плохой формы, а из-за обиды на Карпина. Это был абсолютно детский, некультурный и низкий поступок. Он допустил огромную ошибку, когда разменял свой нрав и обиду на Карпина как тренера «Спартака» на такое же отношение к нему как к тренеру сборной. Дзюба плюнул в лицо главному тренеру сборной России, отказавшись от вызова. Он предпринял демарш и решил наказать Карпина за их прошлые обиды. Артём просто отомстил Карпину и решил послать его на хрен. Но так нельзя было делать, он просто не имел права.

Этот поступок показал, что у Дзюбы нет совести. Он считает себя героем из-за безнаказанности за свой проступок с видео. В наше время за это бы наказали всех — даже тренера команды. Хороший футболист, который отказывается помочь своей стране — не футболист. Поэтому, если его все же пригласят в сборную, на что я очень надеюсь, он должен выйти и драть ж*пу, чтобы сыграть лучше, чем когда-либо.

Сейчас Артём, видимо, понял, что земля уходит из-под ног, что он уже не тот Дзюба, который был год назад, поэтому и заговорил по-другому. Не знаю, к чему всё это приведет. Конечно, им нужно решить этот конфликт во благо национальной команде. Карпин тоже может быть обиженным на хамский поступок Дзюбы и не вызвать его на стыковые матчи. Но я бы вызвал Артёма несмотря на всё, чтобы добиться результата. Дзюба сборной необходим — у нас нет нападающего лучше него.

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Все комментарии
ну и ху
ну и ху ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 14:53
А почему вообще мне должен быть интересен какой то асенсио ?!?
с чего бы.....
Rattlehead
Rattlehead ответ ну и ху (раскрыть)
сегодня в 14:37
Если ты не знаешь, кто такой Марко Асенсио, и если не знаешь, на каком уровне Карпин играл в Испании, то дальнейшую дискуссию продолжать не вижу смысла.
ну и ху
ну и ху ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 14:18
что за асенсио ? что он достиг? и что выиграл купитман?!?
Аршавин покер ливеру клал и один из лучших игроков России как в Зените так и в сборной!!!
Дзюба лучший нап и лучший асист России!!! Факт!
по поводу видео: там не видно НИЧЕГО....остальное просто фантазии некоторых...
Rattlehead
Rattlehead ответ ну и ху (раскрыть)
сегодня в 11:46, ред.
Один из лучших отечественных легионеров в истории, широко известный в той же Испании, где поработал в том числе и тренером. Среди игроков, открытых Карпиным, есть, например, Марко Асенсио. Дзюба же за пределами РФ известен только благодаря известному видео. Так что никто здесь как раз распиаренное бревнище, плюющее в собственных болельщиков. Неудивительно, что ни ожин клуб из Европы из Европы на него не позарился.
ну и ху
ну и ху
сегодня в 07:31
клоуну адресуется: А в данный момент, Артем и Азмун "наказывают" твоих...
отдохнут,перевернут и снова наказывают......................
Зенит -Чемпион! Азмун и Дзюба - лучшие напы и асисты....
а твои законное 9 место...................
ну и ху
ну и ху
сегодня в 07:17
Дзюба - Чемпион России !
Дзюба лучший нап России!
Дзюба лучший асист России!
А что вообще ну хоть чего нибудь карпуша выиграл?!?
ну хоть где нибудь........НИЧЕГО!!! вообще и нигде..
Как?!? Как? можно назначить ГТ в сборную -НИКОГО!!!
ну и ху
ну и ху
сегодня в 07:10
козоананашвили тебе давно и ВСЕ говорят -вали в грузию свою и гони всякое 62о там!!!
козлинашвил...переобувается на ходу...то одно..то другое..то третье...
ты никому НЕ ИНТЕРЕСЕН -вообще!!!!!!
протон
протон
вчера в 19:53
Пусть сидит дома, и без него справимся!!!
112910415
112910415
вчера в 19:52
нарцисс ... пусть в зеркало смотрится
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:39
Анзор а я тебя раньше уважал , как игрока и как аналитика но.....??? нет напа сейчас лучше дзюбы ...???...))))) ...
Cat01
Cat01
вчера в 18:18
У Анзора крыша едет....
4RT
4RT
вчера в 18:10
Ещё один валенок проснулся
David Young
David Young
вчера в 17:52
Я не согласен с этим мнением.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:50
Снова анзорик накатил, у него праздники уже начались.
stavr74
stavr74
вчера в 17:49
маразматик старый.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:46
Вообще нет нападающих 😉
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:39
Кавазашвили: в наше время Артема бы наказали как он Азмуна
Futurista
Futurista
вчера в 17:35
Дзюба хотел послать, но сам был послан...
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