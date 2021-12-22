Кавазашвили: «У сборной России нет нападающего лучше, чем Дзюба»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова нападающего «Зенита» , который заявил, что готов пойти на примирение с главным тренером сборной России , чтобы выступать за национальную команду.

Эти слова Артёма ярко показывают, что он отказался от вызова в сборную не из-за плохой формы, а из-за обиды на Карпина. Это был абсолютно детский, некультурный и низкий поступок. Он допустил огромную ошибку, когда разменял свой нрав и обиду на Карпина как тренера «Спартака» на такое же отношение к нему как к тренеру сборной. Дзюба плюнул в лицо главному тренеру сборной России, отказавшись от вызова. Он предпринял демарш и решил наказать Карпина за их прошлые обиды. Артём просто отомстил Карпину и решил послать его на хрен. Но так нельзя было делать, он просто не имел права.

Этот поступок показал, что у Дзюбы нет совести. Он считает себя героем из-за безнаказанности за свой проступок с видео. В наше время за это бы наказали всех — даже тренера команды. Хороший футболист, который отказывается помочь своей стране — не футболист. Поэтому, если его все же пригласят в сборную, на что я очень надеюсь, он должен выйти и драть ж*пу, чтобы сыграть лучше, чем когда-либо.

Сейчас Артём, видимо, понял, что земля уходит из-под ног, что он уже не тот Дзюба, который был год назад, поэтому и заговорил по-другому. Не знаю, к чему всё это приведет. Конечно, им нужно решить этот конфликт во благо национальной команде. Карпин тоже может быть обиженным на хамский поступок Дзюбы и не вызвать его на стыковые матчи. Но я бы вызвал Артёма несмотря на всё, чтобы добиться результата. Дзюба сборной необходим — у нас нет нападающего лучше него.