Дзюба: «Болельщики сборной — неблагодарный народ»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о болельщиках сборной России.
Во всех видах спорта есть правило: «Выигрывает команда, проигрывает тренер». Если моя команда проиграла (когда я, допустим, тренер), я ничего не рассказываю, кто и кому должен был давать пас, не переношу ответственность, а говорю, что моя сборная проиграла — проиграл я. А уже потом, когда сядем с ребятами, я выскажу им всё, что думаю.
Если мы говорим про болельщиков, то это неблагодарный народ в принципе. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам. Это не хорошо и не плохо, это данность. Поэтому нет критерия — нравится болельщикам. Есть критерий — результат.
Ранее Дзюба заявил, что готов к примирению с Валерием Карпиным, чтобы вернуться в сборную России.
Дзюбе всё вернётся. В старости. Для молодых он будет простым стариком, когда-то в доисторическую эпоху игравший в футбол, и прославившийся хоум-видео. Вот тогда-то он с лихвой хлебнёт насмешек и издевательств. Возможно даже поймёт что стоило в молодости делать, а что нет...но будет поздно.
Дзюбе всё вернётся. В старости. Для молодых он будет простым стариком, когда-то в доисторическую эпоху игравший в футбол, и прославившийся хоум-видео. Вот тогда-то он с лихвой хлебнёт насмешек и издевательств. Возможно даже поймёт что стоило в молодости делать, а что нет...но будет поздно.