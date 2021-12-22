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Дзюба: «Болельщики сборной — неблагодарный народ»

вчера, 18:39

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о болельщиках сборной России.

Во всех видах спорта есть правило: «Выигрывает команда, проигрывает тренер». Если моя команда проиграла (когда я, допустим, тренер), я ничего не рассказываю, кто и кому должен был давать пас, не переношу ответственность, а говорю, что моя сборная проиграла — проиграл я. А уже потом, когда сядем с ребятами, я выскажу им всё, что думаю.

Если мы говорим про болельщиков, то это неблагодарный народ в принципе. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам. Это не хорошо и не плохо, это данность. Поэтому нет критерия — нравится болельщикам. Есть критерий — результат.

Ранее Дзюба заявил, что готов к примирению с Валерием Карпиным, чтобы вернуться в сборную России.

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Все комментарии
В_МЯСО
В_МЯСО
сегодня в 11:15
Полену надо бы передернуть, расслабиться. Ну или Иранского партнера пригласить, он поможет.
sash71
sash71 ответ Навзир (раскрыть)
сегодня в 02:36
Не думаю, что у второго при аналогичной картине первого будет кредит доверия полтора года.
Навзир
Навзир ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 02:15
Только ты забыл добавить,что первый тренеровал полтора года,а второй полтора месяца.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:25
Я только сейчас прозрел...
Как это раньше не видел в Дзюбе Месси..в Черчесове Гвардиолу....
Всё наверное из-за неблагодарности.....будь она неладна....
sv_1969
sv_1969 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
сегодня в 00:20
А как же быдляцкий идиотизм???)))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 23:38
Ну тут взаимно, он, как медийная личность должен придерживаться правил приличия. Болельщики, не медийны. И в выражениях, словах и оценках не стесняются.
А в чем разница? Не приличное видео про одного человека или десяток людей не стесняющихся в выражениях и поносящих участника этого видео много месяцев.
По мне и то, и то безобразно.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 23:36
Этому рукоблуду @ надо мозги вправить !!!! Играть за сборную это честь а он на видео показал кто он,когда Карпин пригласил его в сборную у него был шанс исправить ситуацию а он его усугубил теперь пускай в сторонке с рукой своей дружит
SPV
SPV
вчера в 23:23
Прости господи юродивого
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:29, ред.
Артём, а где ты видел благодарных болельщиков ? Даже выдающиеся футболисты, в том числе действующие Месси, Роналду, Мбаппе, Неймар и др. в случае неудачной игры удостаиваются нелицеприятных комментариев почитателей, даже самых преданных. А тут "всего лишь" Артём Дзюба. Ты несправедлив в своих комментариях в отношение нас.
berda2003
berda2003
вчера в 22:28
он даже не 56 - он просто тупой, малограмотный дурачок...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 22:15
Дзюба играет за РФС, Газпром,а не для болельщиков, мы смертные,как говорил Аршавин "Это ваши проблемы"
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed ответ Tex (раскрыть)
вчера в 22:09
Мне кажется уже давно это не так, по крайней мере у нас, пофиг нравится не нравится игра, главное деньги ))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:04
Болельщики сборной: Дзюба любит играть рукой в своей "штрафной"
1bear
1bear ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:56
какая страна,такая и сборная
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 21:51
Болельщики неблагодарный народ? Артёмка а давай посмотрим для кого ты играешь? Для зарплаты или для людей, которые хотят видеть интересную игру? Раньше таких как-ты называли скоморохи, которые получали деньги от зрителей. Но очевидно ты и остался скоморохом. Достаточно вспомнить все твои истории в которые ты не входил, а вляпывался. Очевидно Зюба хочет отобрать хлеб у Петросяна и прочих.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:43
Яб за такого не проголосовал!
протон
протон
вчера в 21:40
Готовый депутат
Tex
Tex
вчера в 21:10
Рукаку забыл, что в футбол играют именно для болельщиков.
Alexnvr
Alexnvr ответ Сочный сочень (раскрыть)
вчера в 21:08
Ему попаданиями мячом в голову последние мозги через сопли вышли. Нет там никакой логики. Боюсь что скоро Зюба станет вторым Кличко по высказываниям.
Kolenok
Kolenok
вчера в 20:57
Ему лучше дома сидеть,на улицу одному не ходить!
Николай Забелло
Николай Забелло
вчера в 20:48
Да Дзюба за усатого решил заступиться. Он бы лучше бы свое бла бла бла на футбольном поле бы показал бы ЛЧ смотри какой заступник нашелся. Пускай этого рукодроча Зенит продает побыстрее от него пользы, как от козла молока.
sash71
sash71
вчера в 20:48
Отчасти он прав. Возьмём Барселону Кумана и Хави. Команда под их руководством показывает результат примерно одинаковый но одного болелы сравняли с землей, а второй пока ещё держится.
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 20:46
Два раза перечитал и не уловил абсолютно никакой логики или хода мыслей у Артемки
Эх, Дзюба Дзюба, надо развивать ум, работать головой а не рукой
А у тебя все одно на уме
pomor45
pomor45
вчера в 20:23
Болельщик от слова больной. За что ему быть благодарным, когда его плохо лечат?
pendulum47
pendulum47
вчера в 20:20
Слишком много Артемов в новостях
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:16
Может и неблагодарный, зато не рукоблудят как некоторые!
David Young
David Young ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 20:14
Это в том числе влияние нормализации провальных выступлений сборной в целом и конкретно напрямую влияющих на её результаты.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:05
дзюба , дзюба до седин уже дожил , а так и ни чего не понял в этой жизни .Про болел написал это ты против ветра пописел . По городам же будешь ездить на матчи хоть и в запасе и там тебе все напомнят
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
вчера в 20:04
И тут Остапа понесло
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 20:03
Бессмысленно показывать рукой дорогу слепцу. Дзюбу уже не переделать. Мне лично крайне стыдно, что после истории с видеороликом Дзюбу ещё приглашали в сборную. Сборная - это честь страны. А Дзюба - позор страны. Они друг с другом несовместимы. Да и за зарплату, несоответствующую уровню мастерства, Артём мог бы и промолчать про болельщиков.
Дзюбе всё вернётся. В старости. Для молодых он будет простым стариком, когда-то в доисторическую эпоху игравший в футбол, и прославившийся хоум-видео. Вот тогда-то он с лихвой хлебнёт насмешек и издевательств. Возможно даже поймёт что стоило в молодости делать, а что нет...но будет поздно.
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