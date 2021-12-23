«Зенит» поспорит с ПСВ и «Вильярреалом» за полузащитника «Бока Хуниорс»

Полузащитник «Бока Хуниорс» Кристиан Медина может перебраться в Россию.
В подписании 19-летнего аргентинца заинтересован «Зенит». Конкуренцию питерскому клубу в борьбе за подписание игрока составят ПСВ и «Вильярреал».
Стоит отметить, что «Зенит» интересуется Мединой ещё с начала ноября.
Для развития лучше переходить в ПСВ, а если брать в расчет комфорт, то тут лучший вариант -это Вильярреал....тут и климат лучше, и язык родной....
Для развития лучше переходить в ПСВ, а если брать в расчет комфорт, то тут лучший вариант -это Вильярреал....тут и климат лучше, и язык родной....