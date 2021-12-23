«Зенит» поспорит с ПСВ и «Вильярреалом» за полузащитника «Бока Хуниорс»

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вчера, 22:06

Полузащитник «Бока Хуниорс» может перебраться в Россию.

В подписании 19-летнего аргентинца заинтересован «Зенит». Конкуренцию питерскому клубу в борьбе за подписание игрока составят ПСВ и «Вильярреал».

Стоит отметить, что «Зенит» интересуется Мединой ещё с начала ноября.