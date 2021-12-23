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«Зенит» поспорит с ПСВ и «Вильярреалом» за полузащитника «Бока Хуниорс»

вчера, 22:06

Полузащитник «Бока Хуниорс» Кристиан Медина может перебраться в Россию.

В подписании 19-летнего аргентинца заинтересован «Зенит». Конкуренцию питерскому клубу в борьбе за подписание игрока составят ПСВ и «Вильярреал».

Стоит отметить, что «Зенит» интересуется Мединой ещё с начала ноября.

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Все комментарии
es37ca52r7ek
es37ca52r7ek
сегодня в 05:51
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    сегодня в 05:37
    Выбор - всегда хорошо.
    sv_1969
    sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
    вчера в 23:01
    Приветствую! Думаю ПСВ все таки лучше
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 22:29
    Ну Зенит тут может победить лишь жирным контрактом...
    Для развития лучше переходить в ПСВ, а если брать в расчет комфорт, то тут лучший вариант -это Вильярреал....тут и климат лучше, и язык родной....
    beefs
    beefs
    вчера в 22:12
    Он пригодиться Зениту...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:10, ред.
    А зачем ??? Испортить молодого парня , загубить ему карьеру ???) Да и в этом споре для молодого парня лучший вариант для роста конечно же ПСВ .
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