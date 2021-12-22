«Локомотив» готов продать Смолова в январе за 3 млн евро

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вчера, 19:00

Нападающий может покинуть «Локомотив».

Текущий контракт 31-летнего форварда с «железнодорожниками» истекает летом 2022 года, однако московский клуб готов продать игрока уже в январе. С трансфера Смолова «Локомотив» намерен выручить 3 млн евро. У Фёдора есть вариант продолжения карьеры в МЛС .

Смолов не подходит главному тренеру «железнодорожников» Маркусу Гисдолю. На его замену московский клуб планирует купить молодого форварда, который будет выполнять большой объем работы. В списке интересов «Локомотива» фигурируют из «Крыльев Советов» и из «Уфы».