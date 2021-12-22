«Локомотив» готов продать Смолова в январе за 3 млн евро

Нападающий Фёдор Смолов может покинуть «Локомотив».
Текущий контракт 31-летнего форварда с «железнодорожниками» истекает летом 2022 года, однако московский клуб готов продать игрока уже в январе. С трансфера Смолова «Локомотив» намерен выручить 3 млн евро. У Фёдора есть вариант продолжения карьеры в МЛС.
Смолов не подходит главному тренеру «железнодорожников» Маркусу Гисдолю. На его замену московский клуб планирует купить молодого форварда, который будет выполнять большой объем работы. В списке интересов «Локомотива» фигурируют Иван Сергеев из «Крыльев Советов» и Гамид Агаларов из «Уфы».
сбитый (даже не ) летчик...
сбитый (даже не ) летчик...
5 млн евро.
Немцы, спите дальше.
5 млн евро.
Немцы, спите дальше.
Скамейку охранять.
Скамейку охранять.