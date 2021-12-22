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«Локомотив» готов продать Смолова в январе за 3 млн евро

вчера, 19:00

Нападающий Фёдор Смолов может покинуть «Локомотив».

Текущий контракт 31-летнего форварда с «железнодорожниками» истекает летом 2022 года, однако московский клуб готов продать игрока уже в январе. С трансфера Смолова «Локомотив» намерен выручить 3 млн евро. У Фёдора есть вариант продолжения карьеры в МЛС.

Смолов не подходит главному тренеру «железнодорожников» Маркусу Гисдолю. На его замену московский клуб планирует купить молодого форварда, который будет выполнять большой объем работы. В списке интересов «Локомотива» фигурируют Иван Сергеев из «Крыльев Советов» и Гамид Агаларов из «Уфы».

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Все комментарии
ну и ху
ну и ху
сегодня в 07:01
Куплю за пару сотен и не более. Пусть за огородом следит..
сбитый (даже не ) летчик...
1bear
1bear
вчера в 22:57
за такие деньги никто его не купит - летом уйдёт бесплатно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:13, ред.
Игрока сборной за 3 миллиона ? Фёдор с его мощным набором тактико-технических действий и филигранной обводкой стОит как минимум 3,5. Интересно, какой клуб МЛС может интересоваться этим бездарем от футбола ? Или кто-то думает, что уровень американской лиги ниже уровня РПЛ ? - Ошибаетесь, там такие живчики играют, что Фёдор им в подмётки не годится.
протон
протон
вчера в 22:04
Тем временем Ботхейм-официально игрок Краснодара.
5 млн евро.
Немцы, спите дальше.
протон
протон
вчера в 22:03
Будем честны, максимум что можно выручить за Смолова это не платить ему полгода зарплату.
smolnikov
smolnikov
вчера в 21:29
Думаю Сочи был бы лучшим вариантом для Фёдора. Сочи способен оплатить этот трансфер, клуб борется за еврокубки и ему нужен такой игрок. Ещё и впару к нему Кокорина купят . Тогда точно в тройку войдут
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:13
РЖД сами развалили свой клуб,а теперь ещё хотят за такие деньги продать Смолова,что то не так пошло в датском королевстве)
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:35
Какие на хрен, 3 ляма евро за этого ходячего обтатушенного примата? Только бесплатно какому-нибудь аутсайдеру дай бог втюхать. Либо в ФНЛ, там спроса на него бесплатного будет побольше, куда-нибудь в Астрахань или Иваново. Это его уровень.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:32
В МЛС его , может там что нибудь будет получаться.
Скамейку охранять.
YVG
YVG
вчера в 20:26
В Химки бы отдали за символическую плату поближе к другу Павлику.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:14
Терпеть его придется до конца контракта, а дальше куда-нибудь в провинцию доигрывать до пенсии
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:11
Видимо в цену входит стоимость несостоявшихся надежд.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:09
Дорого ... А в МЛС вообще за деньги никто не возьмет, там таких денег нет !
112910415
112910415
вчера в 19:58
заломили вдвое !
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 19:46
Избавляться однозначно надо. Это самая большая проблема ЛОКО, которая тянет всю атаку на дно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:46
Больше и не дадут.
протон
протон
вчера в 19:34
Даром не нужен.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:34
Химки подумает.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:25
Кто же его за такие деньги купит?
particular
particular
вчера в 19:23
После курьёза с Коко в Бергамо, уже ничему не удивлюсь, в т.ч. и дикому ажиотажу вокруг Федюни...
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:22
Хорошие ребята
94ab8e9b9afw
94ab8e9b9afw
вчера в 19:22
За три миллиона рублей еще возьмут в ФНЛ
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:21
Дорого , Федя и на лям то уже не тянет.
drug01
drug01
вчера в 19:19
Пожалуй уже поздно
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 19:19
Продать то готов, да кто же его купит? Условным Химкам или НН не по карману. Федя "кэшбэк" Смолов уже битая карта.
4RT
4RT
вчера в 19:16
Сам смоется, за даром
shlomo
shlomo
вчера в 19:07
Тут нужно теперь покупателя найти
Железный Капут
Железный Капут
вчера в 19:05
Только Бабаеву об этом не говорите
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:02
Кому он нужен
beefs
beefs
вчера в 19:02
конечно Смолов уже никому в России не нужен...
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