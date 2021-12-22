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Стало известно, какую сумму «Краснодар» заплатил за трансфер Ботхейма

вчера, 21:34

Сегодня нападающий Эрик Ботхейм официально перешёл из «Будё-Глимта» в «Краснодар».

По данным источника, «быки» заплатили за трансфер норвежца 8 млн евро. Источник сообщил:

Одна из крупнейших сделок в истории нашего футбола. В этот трансфер многие не верили. Карьера Ботхейма не складывалась, он не забил за «Стабек», настолько слабо выглядел в «Русенборге», что клуб попросту разорвал с ним контракт. И вдруг в этом сезоне он раскрылся в «Будё-Глимте», забивал в еврокубках. Но это единственный хороший сезон в его карьере. «Будё» взял его бесплатно и теперь продал за восемь миллионов евро. Фантастика!

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:04
Весьма дорогостоящая покупка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:13
Играет через сезон? Это интересно!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:39
Ну кто-то точно в доле .
протон
протон
вчера в 21:39
Сопоставимо со спартаковским Николсеном. Посмотрим кто лучше себя проявит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:39
Неплохо для норвежцев...
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