Стало известно, какую сумму «Краснодар» заплатил за трансфер Ботхейма

Сегодня нападающий официально перешёл из «Будё-Глимта» в «Краснодар».

По данным источника, «быки» заплатили за трансфер норвежца 8 млн евро. Источник сообщил:

Одна из крупнейших сделок в истории нашего футбола. В этот трансфер многие не верили. Карьера Ботхейма не складывалась, он не забил за «Стабек», настолько слабо выглядел в «Русенборге», что клуб попросту разорвал с ним контракт. И вдруг в этом сезоне он раскрылся в «Будё-Глимте», забивал в еврокубках. Но это единственный хороший сезон в его карьере. «Будё» взял его бесплатно и теперь продал за восемь миллионов евро. Фантастика!