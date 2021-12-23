Агент форварда «Штурма» отреагировал на слухи об интересе «Локомотива»

Стефано Кастанья, агент нападающего «Штурма» , прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Локомотива».

На данный момент представители «Локомотива» ко мне не обращались. Но многие клубы влюблены в его игру, и соответственно — многие в нем заинтересованы. Россия – это очень хороший рынок, и там играют топовые клубы. Поэтому мы рассмотрим предложения, если они поступят.