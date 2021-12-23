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Агент форварда «Штурма» отреагировал на слухи об интересе «Локомотива»

вчера, 18:14

Стефано Кастанья, агент нападающего «Штурма» Келвина Йебоа, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Локомотива».

На данный момент представители «Локомотива» ко мне не обращались. Но многие клубы влюблены в его игру, и соответственно — многие в нем заинтересованы. Россия – это очень хороший рынок, и там играют топовые клубы. Поэтому мы рассмотрим предложения, если они поступят.

В нынешнем сезоне Йебоа провёл 28 матчей за «Штурм», записав на свой счёт 14 голов и 8 результативных передач.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:46
В рпл всех будет йебоа
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:37
На фоне имеющейся острой потребности форварда в Локомотиве еще не раз будут появляться такие новости об интересе к тому или иному форварду
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:21
Дождёмся каких-нить результатов...
shlomo
shlomo
вчера в 18:15
Уток еще много будет летать....
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