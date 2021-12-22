ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Сергеев будет стоить «Локомотиву» не менее 2,2 млн евро

вчера, 18:11

В контракте нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева прописана сумма отступных в размере 180 млн рублей. Это примерно 2,2 млн евро. Именно эту сумму придется заплатить «железнодорожникам» за переход игрока. Напомним, ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется Сергеевым.

Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». За «Крылья Советов» футболист играет с сезона-2020/21, в котором установил рекорд ФНЛ: забил 40 голов в 42 матчах и стал лучшим бомбардиром лиги.

В нынешнем сезоне РПЛ у форварда 8 голов и 6 результативных передач в 20 встречах.

Все новости
Агент форварда «Штурма» отреагировал на слухи об интересе «Локомотива»
Сегодня, 18:14 Комментарии4
СлухиЦСКА не заинтересован в услугах Оздоева
Сегодня, 15:31 Комментарии27
Слухи«Зенит» интересуется вратарём «Будё-Глимта» Хайкиным
Сегодня, 00:04 Комментарии10
СлухиСтало известно, какую сумму «Краснодар» заплатил за трансфер Ботхейма
Вчера, 21:34 Комментарии5
Слухи«Локомотив» готов продать Смолова в январе за 3 млн евро
Вчера, 19:00 Комментарии30
«Локомотив» не делал предложение «Крыльям Советов» по трансферу Сергеева
Вчера, 17:43 Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:53
Неплохая результативность.
протон
протон
вчера в 19:49
Пусть сезон в КС доиграет, потом видно будет))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:39
Можно сказать что бесплатно!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:36
Скромный клуб, даже отступные в рублях...
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:35
Так вроде в Крыльях сказали, что к ним никто не обращался по Сергееву...
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:31
Это не является неподъемнлй суммой для Локомотива за нападающего с российским паспортом
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:27
На родину потянуло ?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:24
Вот ровно столько и будет стоить.
drug01
drug01
вчера в 18:17
Это дёшево
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100