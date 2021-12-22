Сергеев будет стоить «Локомотиву» не менее 2,2 млн евро

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вчера, 18:11

В контракте нападающего «Крыльев Советов» прописана сумма отступных в размере 180 млн рублей. Это примерно 2,2 млн евро. Именно эту сумму придется заплатить «железнодорожникам» за переход игрока. Напомним, ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется Сергеевым.

Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». За «Крылья Советов» футболист играет с сезона-2020/21, в котором установил рекорд ФНЛ : забил 40 голов в 42 матчах и стал лучшим бомбардиром лиги.