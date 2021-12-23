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Мостовой: «По игре в этом сезоне „Спартак“ проиграл лишь один раз»

вчера, 22:41

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о тяжелом графике московского клуба во второй половине сезона.

График действительно очень тяжелый. Но ведь продолжение чемпионата через целых полтора месяца. Так что все еще может поменяться. В принципе, эта ситуация должна была поменяться и с Виторией на посту. Лига Европы тому прекрасное подтверждение. Команда играла там прекрасно и смогла выйти с первого места из очень сложной группы. То, что происходило в чемпионате — необъяснимо. По игре «Спартак» проиграл всего лишь один раз: «Зениту» 1:7. Другое дело — матч с «Сочи». Кто скажет, что в этом матче 0:3? Ваноли — новый человек. Сейчас будет потрачено кучу денег. Вон, уже приобрели нападающего. Опять кто-то будет получать удовольствие.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 13:27
Если бы у Спартака была игра, тренера не меняли бы и место было бы не 9-е.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:21
Игра игрой, а таблица таблицей.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:19
Мостовой большой оптимист.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:42
Если так то 1:7 можно за проигрыш не считать.
ну и ху
ну и ху
сегодня в 05:24
Все играют со Всеми и график у ВСЕХ одинаковый!!!
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 00:59
Под чем он там был когда интервью давал? Без судей в зоне вылета бы были.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 23:53, ред.
Мост не ври. Спартак проигрывал по игре и "Динамо" например.
ABir
ABir
вчера в 23:37
Полностью согласен с Мостовф
Cat01
Cat01
вчера в 23:03
А сколько очков набрал
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:48
Ща Ваноли наведёт порядки!
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