Мостовой: «По игре в этом сезоне „Спартак“ проиграл лишь один раз»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о тяжелом графике московского клуба во второй половине сезона.

График действительно очень тяжелый. Но ведь продолжение чемпионата через целых полтора месяца. Так что все еще может поменяться. В принципе, эта ситуация должна была поменяться и с Виторией на посту. Лига Европы тому прекрасное подтверждение. Команда играла там прекрасно и смогла выйти с первого места из очень сложной группы. То, что происходило в чемпионате — необъяснимо. По игре «Спартак» проиграл всего лишь один раз: «Зениту» 1:7. Другое дело — матч с «Сочи». Кто скажет, что в этом матче 0:3? Ваноли — новый человек. Сейчас будет потрачено кучу денег. Вон, уже приобрели нападающего. Опять кто-то будет получать удовольствие.