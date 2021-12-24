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«Поднимем Россию!» Ургант высмеял предложение штрафовать игроков сборной

вчера, 10:54

Известный телеведущий и шоумен Иван Ургант в шуточной форме отреагировал на предложение штрафовать игроков за плохое выступление в сборной России:

В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России. Вот это новость. Вот это хорошая новость. В таком случае надо, получается, чтобы наша сборная только проигрывала. Справятся ли они? Получается, если они проигрывают, будет больше поступлений в бюджет.

А штраф-то можно ввести не только для сборной России по футболу. У нас, например, сборная России по сёрфингу вообще никогда ничего не выигрывала. А есть ли у нас вообще сборная по сёрфингу? Создадим, обложим штрафами. Поднимем Россию! Можно, кстати, не только спортсменов штрафами обкладывать. Плохое видео в TikTok снял – заплати штраф. Плохое кино снял – заплати штраф.

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Все комментарии
ОПС
ОПС ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 03:24
Поэтому я "нищеброд" в кавычки и поставил. Видать миллионов маловато ему, если в рекламах снимается.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:14
Его самого нужно оштрафовать за частые НЕУМЕСТНЫЕ шутки
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:03
Не хотел комментировать эту дурь ( кстати, одну из многих ), но решил задать госдумовцам (почему - то тянуло написАть госдеповцам, но передумал) всего один вопрос, а именно: надо ли штрафовать футболистов сборной, если они проиграли при хорошей игре, или всё зависит от результата ? Ведь можно добиться успеха и при безобразном футболе, как быть тогда ?
протон
протон ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 20:54
Я их точно не нанимал, и не ходил на выборы никогда. Это Вы выбирали возможно. Меня точно не устраивает эта власть, после развала СССР дна еще не достигли. Пол госдумы коррумпированные люди, толи отбитые спортсмены или отсидевшие, примеров массу могу привести. Это Вы голосовали за такую власть. Вот и живите, Не хватало голосовать за тех кто карманы набивает, Когда выборы ваши депутаты вспоминают простой народ у которых зарплата кое-где по 6 тысяч рублей.
Землянин
Землянин ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 19:55, ред.
Да он вроде только банки рекламирует, а кто надоел так Гагарина и Высоцкая, те уж действительно их каждого угла. И почему нищеброд ❓ у него ставка за вечер ведущего от миллиона за час
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 13:50
А депутатов за идиотские инициативы.
ОПС
ОПС
вчера в 13:35
Ургант действительно надоел. "Нищеброд" из рекламы на всех каналах.
berda2003
berda2003
вчера в 13:13
конечно, штраф - это бред... но и ургант надоел ...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:44
Хорошая инициатива, но госдумовским с себя надо начинать. Уровень инфляции за год выше пяти процентов - плати штраф, численность населения России сокращается - плати штраф, введен FAN ID - плати штраф, есть имущество за границей - плати штраф, ребенок учится за границей - плати штраф, ездишь лечится не в российскую больницу, а за рубеж - плати штраф, купил яхту - плати штраф, принимаешь законы, ухудшающие жизнь населения - конфискация и на этап. Вот тогда Россия может и подымется с колен.
David Young
David Young ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 11:41
.
vinyardrip
vinyardrip ответ протон (раскрыть)
вчера в 11:40
вы наверное не в курсе, но это наемные работники, вы их наняли и если они вас не устраивают, то и увольняйте, если не увольняете, то значит вас все устраивает
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:37
И не вспомню, смеялся я хоть раз над шутками Вани
Серж 129
Серж 129
вчера в 11:30
Плохо из подеъзда вышел штраф плати, плохо в метро вошел штраф плати видимо это реальность великой страны
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 11:18
Урганта тоже надо штрафовать за несмешные шутки.
radone
radone
вчера в 11:11
за плохое кино ответственность не помешала бы
memphis
memphis
вчера в 11:10
Красавчик)))
протон
протон
вчера в 11:09
А почему штрафовать только футболистов за плохую работу ? Тогда всех . В этом случае , депутаты за свою "работу" не только окажутся без зарплаты , но и ещё останутся должны .
протон
протон
вчера в 11:08, ред.
Вроде бы смешно, но всё-таки больше грустно...Хотелось бы еще и Валуева услышать , что скажет Господин Валуев
протон
протон
вчера в 11:07
Интересное предложение. Кто нибудь публично предложит штрафовать депутатов!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:04
А у них другой работы что ли нет?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:01
Глупости какие то!!!
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