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Бышовец: «Самое тяжелое уже случилось. Ваноли пришёл в „Спартак“»

вчера, 23:15

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о тяжелом графике московского «Спартака» во второй половине сезона.

Самое тяжелое уже случилось. Ваноли пришел в «Спартак». Это самое тяжелое для него. Проблема, с которой он столкнется — знание языка. Для общения с игроками и понимания менталитета наших игроков. Понимание нашего чемпионата тоже может сыграть свою роль. Ни одна видеозапись не поможет Ваноли полностью понять игру «Зенита» и «Динамо». Проблема подготовки. Выезды, тренировки, подготовительный этап — тяжелый процесс. Ваноли придется думать, как правильно его выстроить, чтобы команда готовилась. Ему придется привести игроков в оптимальное состояние к первому матчу в новом году.

Боюсь, Ваноли не представляет, что происходит внутри клуба. Главная проблема «Спартака» в концепции выбора главного тренера. Если говорить о Ваноли как о тренере, то нет никакой уверенности в нем. У него за плечами нет самостоятельной работы на высоком уровне. Быть помощником Конте — это, конечно, опыт. Но опыт не в принятии решений, а в помощи. Я думаю, что это тоже является проблемой. Все эти перечисленные факторы должны опираться на харизму главного тренера и человека. Мне кажется, футбол Португалии и Италии сильно отличаются по стилю и требованиям. Игрокам будет сложно принять Ваноли и соответствовать его требованиям. Ваноли не отнесешь к числу звезд как футболиста. Это не Манчини.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 13:34
Лиха беда начало. Может и повезёт. Удачи дебютанту.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:44
Слишком пессимистично. Пусть Ваноли поработает, а там посмотрим. Карреру тоже никто не знал.
n64veajxe3mx
n64veajxe3mx
сегодня в 07:06
Как-то реально это всё напрягает
tps3artr2zn5
tps3artr2zn5
сегодня в 07:04
Походу он прав
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:27
Какой то грустное будущее нам рассказал
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 06:26
Работы много . Но главное начать нужно с растчистки , прополки рядов команды. От ненужных и присасавшихся пиявок нужно освобождвться и идти дальше. А что он не тренировал ни кого сам это еще не факт, что у него не получиться. Все когда то начинали с чего то и с первой своей команды самостоятельно . Время покажет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:13
Пока управление "Спартака" в руках Федунов, самое тяжелое еще может быть впереди.
ABir
ABir
сегодня в 06:05
У Ваноли ещё есть время подучить великий и могучий, если он всерьёз и на долго решил задержаться в Спартаке
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 04:52
Возможно следующий сезон спартак начнёт в ФНЛ но с Ваноли.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:41
Бышовец как всегда прав.
Землянин
Землянин ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 04:32
Думаю он и не переживает, давно договорились с ним, всегда получит свои отступные и премиальные
1bear
1bear
сегодня в 01:35
пусть Ваноли не переживает - не он первый .не он последний
Cat01
Cat01
сегодня в 00:09
Может сможет поднять Спартак!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:46, ред.
По заголовку понял что именем "Ваноли" в Италии пугают непослушных детишек..))

Что ж он такое ???
Коль его приход называют самым "тяжёлым" событием ??
протон
протон
вчера в 23:18
Думаю надолго будете помнить игру с Наполи, и то как все дружно подбегали обнимались, еще вспомните Руя.
протон
протон
вчера в 23:17
Думаю дно еще не пробито.
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