Бышовец: «Самое тяжелое уже случилось. Ваноли пришёл в „Спартак“»

Бывший тренер сборной России поделился мнением о тяжелом графике московского «Спартака» во второй половине сезона.

Самое тяжелое уже случилось. Ваноли пришел в «Спартак». Это самое тяжелое для него. Проблема, с которой он столкнется — знание языка. Для общения с игроками и понимания менталитета наших игроков. Понимание нашего чемпионата тоже может сыграть свою роль. Ни одна видеозапись не поможет Ваноли полностью понять игру «Зенита» и «Динамо». Проблема подготовки. Выезды, тренировки, подготовительный этап — тяжелый процесс. Ваноли придется думать, как правильно его выстроить, чтобы команда готовилась. Ему придется привести игроков в оптимальное состояние к первому матчу в новом году.

Боюсь, Ваноли не представляет, что происходит внутри клуба. Главная проблема «Спартака» в концепции выбора главного тренера. Если говорить о Ваноли как о тренере, то нет никакой уверенности в нем. У него за плечами нет самостоятельной работы на высоком уровне. Быть помощником Конте — это, конечно, опыт. Но опыт не в принятии решений, а в помощи. Я думаю, что это тоже является проблемой. Все эти перечисленные факторы должны опираться на харизму главного тренера и человека. Мне кажется, футбол Португалии и Италии сильно отличаются по стилю и требованиям. Игрокам будет сложно принять Ваноли и соответствовать его требованиям. Ваноли не отнесешь к числу звезд как футболиста. Это не Манчини.