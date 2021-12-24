Масалитин считает, что матч «Спартак» — ЦСКА нужно проводить в конце сезона

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о проведении матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА , который состоится 26 февраля.

С одной стороны, это очень неправильно. Но с другой, это делается для того, чтобы сразу привлечь внимание зрителя к нашему чемпионату. В идеале, такие матчи должны проходить в концовке чемпионата и в хороших условиях. Естественно, погода должна позволять играть. Когда матч проходит в декабре или марте, то условия не соответствуют требованиям такой игры. Команды не продемонстрируют свой лучший футбол. Почему не провести главный матч страны в конце чемпионата, когда решаются серьезные турнирные задачи? Такая игра решала бы попадания команд в еврокубки. Хотелось бы, чтобы были прекрасные погодные условия. Понятное дело, сделано это для того, чтобы люди сразу примкнули к телевизорам и понимали, что наш чемпионат продолжается. С этой стороны, да, можно понять.