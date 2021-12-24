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Масалитин считает, что матч «Спартак» — ЦСКА нужно проводить в конце сезона

сегодня, 00:03

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о проведении матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА, который состоится 26 февраля.

С одной стороны, это очень неправильно. Но с другой, это делается для того, чтобы сразу привлечь внимание зрителя к нашему чемпионату. В идеале, такие матчи должны проходить в концовке чемпионата и в хороших условиях. Естественно, погода должна позволять играть. Когда матч проходит в декабре или марте, то условия не соответствуют требованиям такой игры. Команды не продемонстрируют свой лучший футбол. Почему не провести главный матч страны в конце чемпионата, когда решаются серьезные турнирные задачи? Такая игра решала бы попадания команд в еврокубки. Хотелось бы, чтобы были прекрасные погодные условия. Понятное дело, сделано это для того, чтобы люди сразу примкнули к телевизорам и понимали, что наш чемпионат продолжается. С этой стороны, да, можно понять.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 12:08
Что первое дерби, что предстоящее не угадали с погодой.
Хотя, учитывая форму цска и Спартака - наверное это и не важно. Унылый футбольчик ожидается.
NRK FISHKA
NRK FISHKA
сегодня в 10:31
На каких бы местах не находились команды, Спартак - цска это всегда будет главным дерби!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:37
А с какого перепугу Масалитин решил, что Спартак ЦСКА - это главный матч страны? По сегодняшнему чемпионату, встретятся команда, пытающаяся зацепиться за зону ЛК или ЛЕ (ЦСКА) и нестабильный середняк Спартак. А главный матч страны уже прошел. Это была игра Динамо - Зенит. Соответственно, игры этих двух лидеров стеми же ЦСКА, Сочи и Локо, выглядят поважнее этого, уже неактуального, дерби. А то что будут играть в феврале в мороз на бетонном поле и каменным мячом - это, конечно, очень плохо! Спасибо "мудрецам" из РФС!
Sylpheed
Sylpheed
сегодня в 09:06
    SHMEL258
    SHMEL258
    сегодня в 08:00
    Есть логика в его словах. Не каждый взрослый болельщик потащит ребёнка на трибуну в февральский мороз, а мы как никак детей и новое поколение должны привлекать на трибуны.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 07:48
    В конце сезона мог бы быть договорняк.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 07:36
    Зачем тогда состовлять календарь
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 06:08
    Ленорыч-Банопарт). Пальцы веером, сопли пузырем. Далеко глядел. До УКРОПа, чуть не дошел и не довел росфутбол. В итоге раздетый в мороз со своей "армией".
    К нему и вопросы.
    "Будь готов!
    Всегда готов!"
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:36
    эксперты поговорят, изменений не будет
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 05:31
    Каждая с каждой проведёт по 2 игры. Какая разница ,в какие сроки?
    К тому же в конце сезона москвичи могут замутить меж собой договорнячок.
    Враг то общий - Зенит и прочие клубы заМКАДья.
    Так что пусть играют, как составили и одобрили до начала сезона...
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 04:25
    Они не особенные
    1bear
    1bear
    сегодня в 03:42
    в России зимой играть вообще нельзя !!!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 02:56
    Согласен с Валерой, матч будет вялым даже не потому, что погодные условия или стадион а потому, что после перерыва несколько матчей разогревные.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 02:26
    Нужно думать раньше и не создавать проблем сейчас. И самое главное что это травмоопасно для футболистов ,проводить такие встречи в такую погоду , на таких стадионах .
    С одной стороны, это очень неправильно. Но с другой, это делается для того, чтобы сразу привлечь внимание зрителя к нашему чемпионату.
    Какого зрителя мы хотим привлечь при минусовой температуре??? Мы можем ещё и лишиться хороших игроков на весь чемпионат, которые могут получить на таких стадионах при такой погоде и минусовой температуре очень серьёзные травмы. А потом кого опять будет делать крайними , - тренерский штаб, игроков самих ??? Когда за такие без головые решения наконец-то будут нести ответственность сами чиновники которые принимают такие решения и составляют такой календарь 📅 . Сплошная безответственность и без наказанность .
    Всем Добра !!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 02:19
    Команды должны быть в равных условиях, и условия должны быть нормальными.. Сейчас же командам не позавидуешь. Играть в декабре и феврале - это нонсенс. Погоня за Европой ни к чему пока хорошему не привела..
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 02:07
    Жесть играть в феврвле
    vinyardrip
    vinyardrip ответ YVG (раскрыть)
    сегодня в 02:03, ред.
    действительно. бледно-желтые1-бледно-желтые2. яркая этикетка, думаю мнрогие придут. историческое дерби. сочи - ленин
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 02:01
    ну это как календарь сложится
    YVG
    YVG
    сегодня в 00:09, ред.
    Чем этот матч отличается от других, 4-я команда будет играть с 9-й. Обзовут дерби, а последние годы смотреть невозможно.
    drug01
    drug01
    сегодня в 00:07
    Согласен полностью
    протон
    протон
    сегодня в 00:06, ред.
    Очень тёплое дерби…
    А чего не в январе-то? Там будет-то всего порядка минус 20°
    Надо переходить на прежний формат весна-осень
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 00:04
    Я бы тоже хотел увидеть этот матч на закуску
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