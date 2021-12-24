Масалитин считает, что матч «Спартак» — ЦСКА нужно проводить в конце сезона

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о проведении матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА, который состоится 26 февраля.
С одной стороны, это очень неправильно. Но с другой, это делается для того, чтобы сразу привлечь внимание зрителя к нашему чемпионату. В идеале, такие матчи должны проходить в концовке чемпионата и в хороших условиях. Естественно, погода должна позволять играть. Когда матч проходит в декабре или марте, то условия не соответствуют требованиям такой игры. Команды не продемонстрируют свой лучший футбол. Почему не провести главный матч страны в конце чемпионата, когда решаются серьезные турнирные задачи? Такая игра решала бы попадания команд в еврокубки. Хотелось бы, чтобы были прекрасные погодные условия. Понятное дело, сделано это для того, чтобы люди сразу примкнули к телевизорам и понимали, что наш чемпионат продолжается. С этой стороны, да, можно понять.
Хотя, учитывая форму цска и Спартака - наверное это и не важно. Унылый футбольчик ожидается.
Хотя, учитывая форму цска и Спартака - наверное это и не важно. Унылый футбольчик ожидается.
У хряков сча очередная встряска - новый тренер и как обычно все будут ломиться доказывать ему свою состоятельность, то есть мотивация запредельная. Плюс усиления - уже нового людоеда им в нападение привезли.
Реалистами нужно быть, мы чудом на 4-ом месте, благодаря Акинфееву и АВБ (спасибо, что выстроил защиту, как ни крути).
Против мотивированного спама с усилениями будет очень тяжело.
У хряков сча очередная встряска - новый тренер и как обычно все будут ломиться доказывать ему свою состоятельность, то есть мотивация запредельная. Плюс усиления - уже нового людоеда им в нападение привезли.
Реалистами нужно быть, мы чудом на 4-ом месте, благодаря Акинфееву и АВБ (спасибо, что выстроил защиту, как ни крути).
Против мотивированного спама с усилениями будет очень тяжело.
К нему и вопросы.
"Будь готов!
Всегда готов!"
К нему и вопросы.
"Будь готов!
Всегда готов!"
К тому же в конце сезона москвичи могут замутить меж собой договорнячок.
Враг то общий - Зенит и прочие клубы заМКАДья.
Так что пусть играют, как составили и одобрили до начала сезона...
К тому же в конце сезона москвичи могут замутить меж собой договорнячок.
Враг то общий - Зенит и прочие клубы заМКАДья.
Так что пусть играют, как составили и одобрили до начала сезона...
С одной стороны, это очень неправильно. Но с другой, это делается для того, чтобы сразу привлечь внимание зрителя к нашему чемпионату.
Какого зрителя мы хотим привлечь при минусовой температуре??? Мы можем ещё и лишиться хороших игроков на весь чемпионат, которые могут получить на таких стадионах при такой погоде и минусовой температуре очень серьёзные травмы. А потом кого опять будет делать крайними , - тренерский штаб, игроков самих ??? Когда за такие без головые решения наконец-то будут нести ответственность сами чиновники которые принимают такие решения и составляют такой календарь 📅 . Сплошная безответственность и без наказанность .
Всем Добра !!!
С одной стороны, это очень неправильно. Но с другой, это делается для того, чтобы сразу привлечь внимание зрителя к нашему чемпионату.
Какого зрителя мы хотим привлечь при минусовой температуре??? Мы можем ещё и лишиться хороших игроков на весь чемпионат, которые могут получить на таких стадионах при такой погоде и минусовой температуре очень серьёзные травмы. А потом кого опять будет делать крайними , - тренерский штаб, игроков самих ??? Когда за такие без головые решения наконец-то будут нести ответственность сами чиновники которые принимают такие решения и составляют такой календарь 📅 . Сплошная безответственность и без наказанность .
Всем Добра !!!
А чего не в январе-то? Там будет-то всего порядка минус 20°
Надо переходить на прежний формат весна-осень
А чего не в январе-то? Там будет-то всего порядка минус 20°
Надо переходить на прежний формат весна-осень