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Азмун вошёл в команду года Азии по версии IFFHS

вчера, 17:20

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила команду года Азии.

В список из 11 футболистов включен нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун.

Голкипер: Мэтью Райан (Австралия / «Реал Сосьедад»);

Защитники: Такэхиро Томиясу (Япония / «Арсенал»), Хоссейн Канаани (Иран / «Аль-Ахли»), Абделькарим Хассан (Катар / «Аль-Садд»), Яссер аль-Шахрани (Саудовская Аравия / «Аль-Хиляль»);

Полузащитники: Такефуса Кубо (Япония / «Мальорка»), Юя Осако (Япония / «Вердер»), У Ли (Китай / «Эспаньол»);

Нападающие: Али Мабхут (ОАЭ / «Аль-Джазира»), Сердар Азмун (Иран / «Зенит»), Сон Хын-Мин (Южная Корея / «Тоттенхэм»);

Тренер: Леонарду Жардим (Португалия / «Аль-Хиляль»).

Азмун вошёл в команду года Азии по версии IFFHS

Также недавно IFFHS определила лучшего тренера национальной сборной в 2021 году.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:14
А где Минамино???
pomor45
pomor45
вчера в 21:33
Не густо в Азии с футболистами.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 19:17
РБК: «Рубин» провел переговоры с «Зенитом» о переходе Дзюбы в казанский клуб
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:13
Наверное справедливо.
Ravshan878
Ravshan878 ответ mphuZ (раскрыть)
вчера в 19:06
Руководство ФИФА специально, нагло пихнули сб Австралию.Что бы из Азии меньше сборный попадали в ЧМ !
particular
particular
вчера в 18:45, ред.
Иранец получил очередную порцию международного признания, в то время как в Зените он не находит необходимого понимания...
Упущенные время и ситуацию сложно поправить даже звонкой монетой...
Baggio R.
Baggio R. ответ mphuZ (раскрыть)
вчера в 18:27
Она сама в федерацию Азии попросилась, так как в Океании нет конкуренции.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:17
В команду года Азии конечно попасть не так проблемно, но все равно приятно, что игрок из РПЛ оказался рядом с Соном из "Тоттенхэма"
Cat01
Cat01
вчера в 17:57
Цена будет расти
mphuZ
mphuZ
вчера в 17:55
А что, Австралия уже к Азии относится? Я запутался)) К Америке ещё не относили её?
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:27
Уйдет если из зенита будет в европейском топе
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