Зинченко попал в команду недели АПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную 18-го тура Английской Премьер-Лиги.
В команду недели АПЛ включены сразу 7 футболистов «Манчестер Сити», включая украинца Александра Зинченко, который сделал результативный пас в матче 18-го тура с «Ньюкаслом» (4:0).
Сборная 18-го тура: Эдерсон («Манчестер Сити»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ромен Сес («Вулверхэмптон»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).
Рейтинг похоже шейховский, 4 игрока из АПЛ, 7 из Сити…)))
Рейтинг похоже шейховский, 4 игрока из АПЛ, 7 из Сити…)))