Зинченко попал в команду недели АПЛ по версии WhoScored

«Клермон» — «Страсбур». Прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1

Аршавин в «Барселоне», а Дзагоев в «Реале». Реальные истории переговоров россиян с топ-клубами «Милан», «Бавария» и МЮ тоже в списке.