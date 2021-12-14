Антисборная 18-го тура. Неосторожные защитники, форварды-невидимки и растерявшийся Слуцкий

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сегодня, 17:36

Последний шейм-лист РПЛ в 2021 году.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

«Ростов» провел странный матч. Южане доминировали по игре, в два раза больше владели мячом и втрое перестреляли «Урал» (21:7 по ударам), но проиграли 1:4. Крупное поражение стало следствием невезения в атаке и небрежности в обороне. Песьяков пропустил в первом тайме 4 гола после 4 попаданий в створ его ворот. Сергей не допустил грубых и непростительных ошибок, но и не выручил. Шансы на положительный результат у «желто-синих» закончились уже к перерыву.

Защитники

Максимилиано Кофрие («Спартак»)

Летний новичок «Спартака» оставил о себе смешанное впечатление. Он мощный, хорош на втором этаже и при игре один в один на фланге даже против резких оппонентов, но с игровой дисциплиной у бельгийца какая-то катастрофа: 3 удаления в 14 матчах за «красно-белых». В матче с «Сочи» красной карточки точно можно было избежать, но Кофрие в самой концовке уже проигранного матча откровенно завалил в штрафной площади Бурмистрова и отправился в раздевалку чуть раньше партнеров.

Урош Радакович («Арсенал»)

Центральные защитники «Арсенала» в матче с ЦСКА допустили по результативной ошибке, но ведь против них играл сам Заболотный. Артем Сокол упустил форварда «армейцев» перед голом в стиле, которому подражают Ибрагимович и Холанд, а Урош Радакович глупо и грубо свалил Антона на входе в штрафную. Из двух более или менее равных кандидатур выбираем серба, у которого статистика оборонительных действий (отборов, перехватов, верховых единоборств) хуже, чем у напарника.

Максим Осипенко («Ростов»)

Защитник сборной России досрочно ушел в отпуск и Баштуша с собой прихватил. Анголезец упустил Бикфалви перед четвертым голом «Урала», а Осипенко во всех голевых эпизодах у ворот Песьякова оказывался в хороших позициях. Для созерцания. Поломал линию обороны и проморгал рывок Гаджимурадова за спину, снова забыл о Рамазане, когда тот оформлял дубль. Всю осень говорили, что Максим заслужил повышение, но после таких матчей в его исполнении все не так очевидно.

Максим Карпов («Химки»)

Не новичок в наших антисборных. Максим уже не в первый раз демонстрирует уровень игры, который не соответствует стандартам РПЛ : тут и привезенный пенальти в игре с «Ахматом», и бесконечные позиционные ошибки. Тренерский штаб «Химок» счел за благо убрать Карпова с поля уже в перерыве.

Кирилл Боженов («Химки»)

На обоих флангах «Химок» гуляли сквозняки, а Баженов опередил Набиуллина благодаря тому, что стал виновником одного из трех пенальти, право на которые заслужил «Ахмат». Наверное, Кирилл уже думал об отдыхе в теплых краях или о выступлениях за «Ростов», который владеет его контрактом, в следующем году. На это намекает не только оплошность, приведшая к пропущенному голу, но статистика, подчеркивающая пассивность обычно прыткого крайка.

Полузащитники

Аяз Гулиев («Арсенал»)

Казалось бы, для воспитанника «Спартака» Аяза Гулиева матч против ЦСКА должен был стать принципиальным, однако на поле полузащитник этого никак не выдал. Умеющий быть жестким и колючим Аяз уходил от борьбыи позволял «армейцам» легко проходить центр поля. Ни одного отбора для хавбека-разрушителя в таком матче — приговор.

Руслан Фищенко («Уфа»)

Фищенко уже дважды в этом розыгрыше РПЛ получал красные карточки, и хотя против «Локомотива» обошлось без удаления, Руслан был катастрофически плох в работе с мячом даже после заслуженных побед в единоборствах: 44% точных передач — худший результат среди футболистов обеих команд в матче «Локомотив» — «Уфа». Также стоит заметить, что первый гол «железнодорожников» забит из опорной зоны, а это зона ответственности Фищенко.

Артем Соколов («Химки»)

«Химки» показали худший командный перформанс в последнем туре Премьер-Лиги 2021 года, «Ростов» и «Спартак» тоже проиграли крупно, но по игре заслуживали большего. Талантливый Соколов пока не играет во взрослый футбол. Да, на его счету попадание в перекладину и парочка успешных обводок, но останавливать атаки умеет только нарушениями правил, в том числе в своей штрафной.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Неудачи «Спартака» в матче с «Сочи» начались с пенальти: Игнатов рукой заблокировал удар Нобоа со штрафного. Техническая ошибка, которая дорого обошлась команде. Михаил мог бы исправиться в созидании, но выпал из атакующей игры «Спартака», когда партнеры набрали хороший ритм. Умный и техничный игрок, но в скоростном футболе теряется не в первый раз.

Нападающие

Герман Онугха («Рубин»)

Как и было обещано, в атаке форварды-невидимки. Онугха за первый тайм против «Крылышек» 15 раз коснулся мяча и отдал 4 точных передачи. Других штрихов к его портрету не требуется. В перерыве Германа заменили на Деспотовича.

Кирилл Зинович («Локомотив»)

Перед матчем с «Уфой» «Локомотив» столкнулся с огромными кадровыми проблемами, в результате чего место в стартовом составе впервые получил 18-летний белорус Кирилл Зинович, до этого считанное количество раз выходивший на замены. Кирилл сыграл рядом с Федором Смоловым в атаке и провел на поле 90 минут. Ключевые цифры таковы: 0 ударов по воротам и 9 из 19 удачных передач (точность — 47%).

Тренер

Леонид Слуцкий («Рубин»)