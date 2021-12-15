С Месси, но без Роналду. Символическая сборная года с героями Евро-2020 и победителями ЛЧ

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Актуальный повод – странные кандидаты от FIFPro

Они выкатили финальный список кандидатов в официальную символическую команду. Это организация под крылом, которая объединяет 42 национальных профсоюза футболистов. Каждый год игроки сами выбирают сборную мира, и список кандидатов вызывает вопросы.

Оцените всех кандидатов. Многие по делу, но есть странные имена. Дани Алвес – легенда футбола, самый титулованный в истории по количеству значимых трофеев. Ветеран пока лишь числится в «Барселоне», а за «Сан-Паулу» играл мало.

«Сборную года» в FIFPro выбирают за заслуги с осени 2020-го по август 2021-го. Этим запутывают тех, кто голосует. Например, Альба и Бускетс точно герои этого периода? Также сомнения вызывает кандидатура Неймара с его вечными проблемами. Зато нет Салаха, хотя выступил блестяще.

Видим Бонуччи, но нет Кьеллини, который тоже стал чемпионом Европы, упоминание заслужил. Пытались ограничиться 23 фамилиями, как в заявке на крупный турнир, но тот же Алаба идеально, чтобы его непременно включать, особенно в роли флангового бека.

Вратарь

Джанлуиджи Доннарумма ( ПСЖ , Италия)

Официально лучший игрок Евро-2020. Эдуар Менди получает приз народных симпатий, ведь это прорыв года. Но все-таки отметим чемпиона Европы, который старается отодвинуть Кейлора Наваса на обочину состава ПСЖ . Доннарумма получил на орехи от фанатов «Милана», которые не простили «торги» по новому контракту. Зато оказался в составе одного из фаворитов ЛЧ , в которой мечтает победить с детства.

Защитники

Ашраф Хакими ( ПСЖ , Марокко)

Непонятно, почему Хакими нет в списке, а Дани Алвес есть. Ашраф не только провел блестящий год в Серии А, где вернул «Интеру» чемпионство – 7 голов, 8 ассистов, но и весь год старался быть на уровне. После переезда в Париж не отдал никому правый фланг, снова продуктивен в атаке. Отмечаем, как роскошно во второй половине года смотрелся Александер-Арнольд, но нечестно игнорировать 23-летнего Хакими.

Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия)

Игрок года в чемпионате Англии, клубном национальном турнире со сложнейшей чемпионской конкуренцией. Диаш заслужил комплименты, ведь справился с переходом на высокий уровень. Повторил путь Ван Дейка, который пропустил Евро-2020, восстанавливаясь после травмы. Португалия не стала чемпионом, как во Франции, но Диаш играет достойно весь год. Один из лучших центрбеков мира.

Джорджо Кьеллини («Ювентус», Италия)

Каждой сборной нужен вожак и капитан, поэтому выбираем Кьеллини. Осознаем, что в «Ювентусе» у него дела идут не так хорошо, как Ван Дейка в «Ливерпуле», или у Рюдигера в «Челси». Но это символичная команда, а кто лучше отражает характер года, нежели капитан сборной Италии, игроки которой подняли над головой кубок Европы? Ветеран собрался и при поддержке Бонуччи – мог быть в основе, как и Джорджо, равноценные кандидаты, выдал турнир мечты.

Люк Шоу («Манчестер Юнайтед», Англия)

Будет символом прорыва Англии на чемпионате Европы, где Канселу не сыграл из-за коронавируса, а Дэвис – потому, что родился в Канаде. Знаем, что Люк в новом сезоне не впечатляет, как и весь «Манчестер Юнайтед», где положились на случайность и Роналду. Но говорим о сборной года, и вот тут у Шоу есть прекрасная весна – попал в сборную сезона в АПЛ , и крутой Евро-2020, где Люка сравнивали с самим Роберто Карлосом. Отыгрался за все травмы.

Полузащитники

Лионель Месси ( ПСЖ , Аргентина)

Подумывали обойтись без Месси и Роналду, но Лионель ведь помог Аргентине на Кубке Америки. И прошлый клубный сезон сложился для него персонально успешнее, чем для всех каталонцев, Месси тащил «Барселону». Если Роналду просто делал, что умеет – забивал, то Месси подарил футбольную радость огромной Аргентине впервые с 1993-го года.

Нголо Канте («Челси», Франция)

Надеемся, у Канте в подвале нет пыточной, куда свозит похищенных людей, жаль будет разочароваться в замечательном человеке. А в футболисте не боимся разочароваться – давно все доказал. Нголо делился с напарниками по клубу чувством, что «Челси» выиграет ЛЧ , и сделал все от себя зависящее для командного успеха. В победном финале Лиги Наций не играл, травмы мешают. Но когда на поле, то неудержимый.

Жоржиньо («Челси», Италия)

Понимаем, что для фанатов МЮ Фернандеш – кандидат в основу. Де Брюйне тоже умеет играть красиво. Но Жоржиньо взял Лигу чемпионов, Евро-2020 и Суперкубок УЕФА . Не всегда был единственным героем, но оказался Модричем 2021-го. Его полезность замечаешь, когда устает, ошибается или отсутствует. Бразильский итальянец был важным на главном турнире года для сборных, но и в «Челси» это ключевая фигура.

Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

Один из лучших, если не лучший футболист планеты прямо сейчас. Вместе с Левандовски на вершине сразу нескольких онлайн-рейтингов, одновременно и лучший снайпер, и лучший ассистент АПЛ . Конечно, на фланг атаки можно поставить и футбольного принца — Килиана Мбаппе. Но Салах, который в прошлом сезоне тоже был крут – 22 гола в АПЛ , тоже оставил цельное впечатление на высочайшем уровне. Непростой выбор, но Мохамед однозначно крут.

Нападающие

Карим Бензема («Реал», Франция)

Всегда можно составить сборную с одним центральным нападающим, но по итогам 2021-го несправедливо игнорировать Бензема. Карим в лучшей форме в жизни, тащит «Реал», помог сборной Франции – и на Евро-2020, и в финале четырех Лиги Наций. Карим переубедил фанатов и экспертов. К его талантам относятся, как в юности. Учитывая, сколько его критиковали, поступил красиво – доказал все на поле.

Роберт Левандовски («Бавария», Польша)

Тут нет смысла долго распинаться. У Роберта за год забил неприлично много, и хотя «Бавария» не выиграла Лигу чемпионов, а Польша неудачно выступила на Евро-2020, нельзя обвинять в этом строго Левандовски. Роберт свою часть работы выполняет исправно, делает это регулярно, и заслужил если не «Золотой мяч 2021», то награду в прошлом году – абсолютно точно. Побил рекорд великого Герда Мюллера и в новом сезоне снова прекрасен.

Понимаем, что тут выбор из всех игроков мира, значит, существует множество достойных вариантов. Так что лучше делитесь своим вкусом на футбольные геройства. Судя по бурной реакции на «Золотой мяч 2021», составление футбольных рейтингов – самая горячая тема, ведь крепкие «Челси», Аргентина и Италия по делу стали командными героями, там не о чем спорить. Значит, остался разговор о персоналиях. У нас получился мощный состав, но ваш может быть чуточку другим и не хуже.