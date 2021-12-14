Символическая сборная 18-го тура РПЛ: пятка Заболотного, молодые россияне и подвиги латералей

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сегодня, 10:00

Отметились на поле «Сочи», «Крылья Советов», «Ахмат» и «Урал».

Вратарь

Денис Адамов («Сочи»)

Не первые отмечаем экс-голкипера «Краснодара», который не стал ждать, когда Сафонов разрешит его подменить, а уехал в «Сочи» за практикой. Джанаев и Заболотный должны признать, что молодой человек неслучайно в основе. Денис сыграл надежно, отразил восемь ударов «Спартака» и обеспечил разгром. Всего у «красно-белых» было 25 подходов с выстрелами, так что Адамов еще и защитой при поддержке Родригао постоянно руководил.

Защитники

Гильермо Варела («Динамо»)

Шварц и Семак обменялись таймами, как в шахматах фигурами, но футболисты обеих команд сыграли прилично. А парочка еще и продуктивно. Варела создал спасительный гол, отдал результативную передачу. Придумал еще два момента, вынудил Клаудиньо смещаться в центр, не позволил Сантосу подавать в стиле Ракицкого со своего фланга. У уругвайца и отборы, и перехваты, и соперник самый грозный.

Арсен Адамов («Урал») – на все руки мастер

Два Адамова в основе, можно загадывать желания? Не подумайте, что молодой центральный защитник попал сюда из-за гола, это лишь десерт после ужина. На его счету 5 выносов мяча, 4 перехвата и 6 удачных отборов. Эти показатели прекрасно отражают настрой и игру «Ростова». Пытались победить в память о Гамуле, с которым на арене клуба попрощалась огромной надписью на светящемся современном видео-фасаде. Но «Ростов» не реализовал 21 атаку, Адамов и компания оказались грамотнее.

Родригао («Сочи»)

«Спартак» неудачно провожал домой Виторию, но пытался. Даже тяжелое оружие – Жиго, в атаку отправили. И никакие уловки не сработали, а удаление Нобоа не помешало команде Федотова остаться собой. «Сочи» умеет держать удар, и не важно, кто давит. Родригао, как Мевля в прошлом, не ноет, что у него недостаточно именитые напарники – Прохин и Юрганов, а просто делает свою работу, постоянно побеждая в единоборствах.

Дмитрий Скопинцев («Динамо») – реванш тура

Заработал пенальти в свои ворота, поскольку бежал не к мячу, а немного поперек. Хитрый Мостовой опередил защитника, создал фол. Карасеву подсказали, что формально это нарушение, пускай по неосторожности. Зато позже Дмитрий включился, не позволил «Зениту» развернуться в атаке по своему флангу, а затем и счет сравнял. Карпин скептично оценил Скопинцева как кандидата в сборную – с намеком на дисциплинарные проколы, но у Лаксальта явно не худший сменщик.

Полузащитники

Рамазан Гаджимурадов («Урал») – эффективность тура

Наверное, правый полузащитник «Урала» жалеет, что сезон прервался, Рамазан только набрал форму. У «Урала» были огромные проблемы с результативностью в РПЛ , поэтому четыре мяча в ворота «Ростова» удивляют. Тот случай, когда все получилось. Обе передачи Кулакова стали голевыми. Из шести ударов гости реализовали четыре, причем конкретно Гаджимурадов забил два мяча после двух попыток.

Артем Тимофеев («Ахмат») – пенальтист тура

Целых 28 ударов и 20 командных комбинаций с завершением в виде выстрела по чужим воротам у «Ахмата». Из них восемь действий при непосредственном участии Артема. Не удивительно, что автора дубля в первом тайме отметили званием «Игрок матча». Все по делу, пускай голы Тимофеева и забивал с пенальти. Немножко странно, что Артем отдал третий «одиннадцатиметровый» Конате, надо было делать редкий хет-трик.

Константин Марадишвили («Локомотив»)

Сомневаемся, что поединок против «Уфы» подопечные Гисдоля могут занести себе в актив, невзирая на победу 2:0. Хотя бы потому, что до мяча Марадишвили случился фол Баринова на вторую желтую карточку. Судья Любимов еще получит низкую оценку по эпизоду от ЭСК, а Гисдоль заполучил важные три балла накануне зимней паузы именно после идеального результативного действия Марадишвили. До и после этого Константин чаще принимал участие в том, что Гисдоль хочет превратить в высокий прессинг.

Нападающие

Иван Сергеев («Крылья Советов») – игрок тура

5 ударов, 2 созданных момента, пошла игра. Сергеев не стал главным героем первой части сезона в РПЛ в атаке, но по игровому интеллекту нападающий выделяется. Неслучайно попал в состав Карпина. Теперь Сергеев дождался однозначно геройского поединка – забил Дюпину и позволил юному Пиняеву впервые отличиться в РПЛ . В прошлых играх раздавал умные передачи, а теперь соединил все таланты воедино. Слуцкий проиграл Осинькину, лидеры клуба из Самары были сильнее.

Мохамед Конате («Ахмат») – замена тура

Архипов ушел в перерыве, а крепкий Конате не подвел Талалаева. К концу года «Ахмат» начал получать то, на что заслуживал по игре – 4 победы в 5 турах. Против «Спартака» могли выиграть в большинстве, и с «Химками» справились уверенно. Причем дубль Конате быстро прекратил любые намеки на камбэк. Мохамед реализовал пенальти, а затем отличился после паса Карапузова.

Антон Заболотный ( ЦСКА ) – сэнсэй тура

Антон пошутил, что это Златан забивает в его стиле. Великий мастер, простите, что журналисты посмели назвать ваш гол пяткой, стоя спиной к чужим воротам, мячом в стиле Холанда и Ибрагимовича. Конечно, Эрлинг и Златан всему научились у вас. Ибрагимович заприметил Заболотного в школе ЦСКА , тайно прилетал перенимать мудрость. А если без ерничанья, то Заболотный выжал 2 гола из 4 ударов против «Арсенала».

Главные тренеры

Андрей Талалаев («Ахмат») и Игорь Осинькин («Крылья Советов»)

Шварц только во втором тайме нашел связь с командой. Федотов заслужил похвалу за то, что научил «Сочи» не боятся проигрывать, переворачивать матчи в свою пользу. Но это не тренерский подвиг этого тура. Шалимов дождался, когда «Урал» «прорвало» в атаке, но 4 гола после 7 ударов видим нечасто, фактор везения учтем. А вот Талалаев и Осинькин отработали цельно. Играли против Слуцкого и Черевченко, но уверенно победили. Тренеры заслужили комплименты за разбор соперника и качество игры собственной команды. Выиграли уверено, на двоих нанесли 51 удар.

Тренд тура и сезона. Высокая результативность

Увидели 21 мяч, по 2.62 на игру – невзирая на морозную погоду, атаковать команды РПЛ не забывали. И правильно, весь сезон в таком ключе. Забавно, что только «Краснодар» из фаворитов не забил, но такая у них судьба. Нанесли пять точных ударов, 73 % времени владели мячом. У «Спартака» статистика в Сочи не хуже, так что даже те, кто не отличился, стремились к голам. Похвально, пусть так продолжится весной.

Атмосфера тура. Антураж на «Динамо» — «Зенит»

Фанаты стали победителями в главном ничейном матче тура. «Динамо» зря испугалось мысли, что можно раздавить «Зенит». Сыграли бы весь матч на одном дыхании в атаке, и на фоне потерь чемпионы точно дрогнул бы. Но поздно начали, а петербуржцы рано устали. Зато трибуны поддерживали команды весь сложный матч. А после игры Шунин добавил в атмосферу семейность – отбивал у стюардов фаната, выбежавшего на поле, и подарил ему вратарский свитер.

Не нужно бегать на поле, а на трибуны приходите весной обязательно. Будет интересно, ведь все песни не спели и все истории еще не рассказали.