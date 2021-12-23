Без Месси и Роналду, но с Берарди и Жотой. Сборные лучших в главных лигах Европы

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23 декабря 2021, 09:43

Составлены символические сборные топ-пяти лиг Европы на основе статистических данных. «Соккер.ру» знакомит с ними.

К концу декабря принято подводить итоги года. В футболе, где всегда статистика возводится в особый ранг почитания, обычно говорят о промежуточных итогах, поскольку сезоны делятся Новым годом на две части. Однако позади уже достаточно продолжительный отрезок, чтобы можно было сделать какие-то выводы и рассуждать о лучших и худших. Одно из самых увлекательных и интересных занятий статистиков – составление символических сборных. Такие титаны футбольной статистики и подсчетов, как CIES Football Observatory и Opta, составили свои символические сборные из чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. И некоторые результаты окажутся неожиданными.

Условия выбора

Понятно, что статистика не терпит эмоционального вовлечения при составлении сборной, поэтому в основе выбора лежали конкретные показатели игроков в зависимости от амплуа. Некоторые критерии могут показаться спорными, но идеально сбалансированный подход в таком деле невозможно найти. И в результате мы не увидим в символических сборных чемпионатов Месси, Роналду, Неймара или Холанда, которого отчаянно пытается удержать «Боруссия».

Все – по разным причинам. Например, Лионель не провел необходимого числа минут для попадания в статистику. Нужно было отыграть с начала сезона 900 минут в чемпионате с начала сезона. Роналду минут хватило, однако он чисто статистически уступил в серьезной конкурентной борьбе в атакующих линиях в Премьер-Лиге. Холанд наверняка бы оказался в символической сборной Бундеслиги, однако травма помешала ему набрать нужное количество минут. И все данные подсчитывались по состоянию на 15 декабря.

Чемпионат Англии

Вратарь: Эдуар Менди («Челси», Сенегал); защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити», Испания), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Жоау Канселу («Манчестер Сити», Португалия); полузащитники: Родри Эрнандес («Манчестер Сити», Испания), Джордан Хендерсон («Ливерпуль», Англия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия); нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Диогу Жота («Ливерпуль», Португалия), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал).

Любопытно, что в символической сборной АПЛ такое доминирование игроков «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Только вратарь представляет другой клуб – «Челси». При этом есть четкое разделение: тройка атакующих игроков составлена из футболистов «Ливерпуля», а оборона в основном представляет «Сити».

Тут ничего удивительного. «Красные» забили больше всех мячей – 50, а Салах и Жота возглавляют список лучших бомбардиров лиги с 15 и 10 голами соответственно. В то же время у «горожан», которые забили на шесть мячей меньше, чем «Ливерпуль», самая надежная оборона. Подопечные Хосепа Гвардиолы пропустили лишь девять мячей в 18 матчах, тогда как тот же «Ливерпуль» — 15.

Даже «Челси» пропустил меньше – 12 мячей. Еще одно интересное доминирование – португальское. Четыре из 11 футболистов этой сборной представляют сборную Португалии, только двое – Англию. Столько же Испанию и Сенегал. А ведь где-то там рядом еще и португальцы Роналду с Бруну Фернандешем.

Чемпионат Испании

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия); защитники: Сержиньо Дест («Барселона», США ), Жюль Кунде («Севилья», Франция), Давид Алаба («Реал», Австрия), Маркос Акунья («Севилья», Аргентина); полузащитники: Каземиро («Реал», Бразилия), Жоан Жордан («Севилья», Испания), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Набиль Фекир («Бетис», Франция); нападающие: Винисиус («Реал», Бразилия), Карим Бензема («Реал», Франция).

В Ла Лиге больше разнообразия, чем в АПЛ , однако ощущается доминирование двух лидирующих команд – «Реала» и «Севильи». В атаке нет альтернативы смертоносному дуэту из Мадрида. Бензема с 13 голами возглавляет гонку бомбардиров, а Винисиус замыкает тройку с десятью мячами. «Реал» имеет убедительный отрыв в пять очков в турнирной таблице, показывает наиболее сбалансированный футбол, и его представители распределились по всем линиям. Нашлось место и для новичка клуба Алабы, который отлично влился в состав.

Кому-то покажется странным включение Фекира в эту сборную, но это скорее всего из-за того, что «Бетис» находится вне поля зрения большинства любителей футбола. А между тем, он занимает третье место в Ла Лиге. Сразу двух защитников делегировала «Севилья», которая пропустила меньше всех голов – 13 штук. Не помешало включению в сборную глупейшее удаление Кунде в последнем матче с «Барселоной». Если же говорить о национальном разнообразии, то тут больше всего французов – три человека, два бразильца, тогда как испанец всего один.

Чемпионат Италии

Вратарь: Самир Ханданович («Интер», Словения); защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи», Италия), Фикайо Томори («Милан», Англия), Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал), Тео Эрнандес («Милан», Франция); полузащитники: Фабиан Руис («Наполи», Испания), Марцело Брозович («Интер», Хорватия), Хакан Чалханоглу («Интер», Турция); нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло», Италия), Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина), Рафаэл Леау («Милан», Португалия).

В Италии тоже все вполне соответствует положению команд в турнирной таблице. Больше всего футболистов представляют лидирующий «Интер». Есть по три представителя «Милана» и «Наполи» — главных преследователей «нерадзурри». Одиноко затесался в атаку Берарди из «Сассуоло», который занимает скромное 13-е место в Серии А. Однако Доменико своими индивидуальными действиями и работой на команду вытащил себя по статистическим показателям до уровня символической сборной.

Чемпионат Германии

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария», Германия); защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Дайот Упамекано («Бавария», Франция), Люка Эрнандес («Бавария», Франция), Тома Менье («Боруссия» Д, Бельгия); полузащитники: Джуд Беллингхэм («Боруссия» Д, Англия), Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Марко Ройс («Боруссия» Д, Германия); нападающие: Патрик Шик («Байер», Чехия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Лерой Сане («Бавария», Германия).

Если говорить о доминировании, то тут, конечно, равных нет «Баварии». Сразу семь человек из 11 представляют мюнхенский клуб, который уже сейчас фактически убил интригу в чемпионской гонке в Германии. Он имеет отрыв в девять очков от дортмундской «Боруссии», которая тоже смогла разместить в сборной трех игроков. Старательно преследующий в бомбардирском зачете Левандовски Шик из «Байера» выглядит тут белой вороной. Но его 16 мячей при 19 у невероятного Роберта выглядят более-менее солидно.

Чемпионат Франции

Вратарь: Йонас Омлин («Монпелье», Швейцария); защитники: Ашраф Хакими ( ПСЖ , Марокко), Вильям Салиба («Марсель», Франция), Преснель Кимпембе ( ПСЖ , Франция), Найеф Агерд («Ренн», Марокко); полузащитники: Бубакар Камара («Марсель», Франция), Секо Фофана («Ланс», Кот-д’Ивуар), Идрисса Гейе ( ПСЖ , Сенегал), Ромен Фавр («Брест», Франция), Димитри Пайет («Марсель», Франция); нападающий: Килиан Мбаппе ( ПСЖ , Франция).