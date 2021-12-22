Кошмар для вратаря «Спартака» и потерявшиеся таланты. Антисборная первой части сезона РПЛ

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22 декабря 2021, 14:34

Подбадриваем футболистов, которые могут играть лучше.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

В этом сезоне РПЛ никто не выпадает по мастерству, дворовых команд не видим. Зато легко выпасть по форме и исполнению. Максименко метил из основы молодежки в основу первой сборной, играл четко. А потом оступился. Селихов в списке главных очарований конца года, а Максименко на лавке. Может вернуться, но вторая половина 2021-го получилась жесткой. Александр не отразил половину ударов, редчайшее явление в футболе такого уровня.

Защитники

Николай Рассказов («Спартак»)

Крайние защитники в РПЛ несчастные, ведь самые чистокровные дети лимита из полевых. Их пихали в основу по паспорту, воспитывали или слишком заносчивых, или загоняли морально давлением. Фернандес неслучайно был в основе сборной. Лимит не помог, Рассказов, как и Зотов в «Рубине», стал героем для шуток. Жаль Николая, но ошибался явно.

Деян Ловрен («Зенит»)

Ловрен сам по себе не ужасный игрок. Но Чистяков осваивался в роли страхующего в схеме с тремя центральными. Без Ракицкого неожиданно разваливается созидательная игра «Зенита» с кучей бразильцев. А Ловрен – пятое колесо в телеге, которая пропустила в РПЛ больше, чем «Урал». По допущенным по своим воротам ударам защита с Деяном хуже, чем у «Спартака». Слабое звено есть, без него оборона играла успешнее.

Деннис Хаджикадунич («Ростов»)

Пропускали много и смачно, а Хаджикадунич, хотя активно играет за Боснию и Герцеговину, в «Ростове» оказался за спиной Осипенко и Баштуша. По делу, опытные защитники выступали лучше, чем молодой боснийский швед. Хаджикадунич появлялся на поле против «Динамо», «Зенита», ЦСКА и «Ахмата», и эти домашние матчи ростовчане проиграли. На выезде дела идут не сильно лучше, «Крылья Советов» накидали четыре мяча, а «Сочи» забил трижды.

Сергей Петров («Краснодар»)

Могли взять Рыбуса или Айртона, анализ ошибок «Спартака» в защите показал, что бразилец часто ошибался. Но «красно-белых» в составе ожидаемо много, а у латераля были просветления в атаке. Возьмем Петрова, который пережил серию затмений в защите «горожан». Оборона «Краснодара» — те еще весельчаки, летающий по девяткам Сафонов подтвердит.

Полузащитники

Хвича Кварацхелия («Рубин»)

«Вест Хэм» собирает коллекцию из футболистов, которые или говорят на русском языке, или его понимают? К чехам, Ярмоленко и Влашичу якобы готовы за большие деньги взять Кварацхелию. Снова непонятно, что «Вест Хэм» рассчитывает получить, они и Николу не наиграли. Но если кто-то готов платить – «Рубину» немедленно надо отпускать Хвичу. Парень спекся в микроволновой печи предложений, сыграл один сильный матч из 15 в РПЛ , причем не победный.

Оливер Абильдгор («Рубин»)

Оливер – крутой футболист. Но датчанин не впечатлял, как раньше, проигрывал борьбу один в один, ошибался в обороне, причем всюду, при передачах, позиционно и при стандартах. По воротам «Рубина» нанесли 118 ударов, худший показатель лиги. Удары были настолько опасными, что каждый пятый оказался результативным. И начинались проблемы с прессинга, которым должен руководить датчанин.

Филип Дагерстол («Ростов»)

Передаем привет Хорену Байрамяну, застрял на пороге в этот состав. Но «Химки» ниже в таблице, чем «Ростов», на последнем месте. Странная банда, где много классных игроков, и Дагерстол в их числе. Но если в центре защиты в прошлом сезоне швед очаровал, то в опорной зоне в новом сезоне больше огорчал. У Филипа были неплохие матчи, но он участник почти всех провалов «Химок», а их собралось немало.

Клинтон Н’Жи («Динамо»)

Живое доказательство, что претендентам на титул нужна сильная скамейка. Легионер на лавке — обуза, все иностранцы должны быть уровня основы. А Н’Жи и Слай разочаровали, толку от них ноль целых и ноль десятых. Причем если Игбуна можно оправдать отсутствием игровой практики, то камерунца четыре раза ставили с первых минут, девять раз выпускали на замену. Не выручил, а его промах с «точки» против «Нижнего Новгорода» еще может аукнуться в конце сезона.

Нападающие

Фёдор Чалов ( ЦСКА )

Фёдор Николаевич сыграл в первой части сезона хуже, чем Заболотный, который сам не блистал. Верьте слухам, что Алексей Березуцкий недоволен действиями Чалова, просит подписать ему второго форварда. Фёдор выходил на фланге – не получилось. Появлялся ближе к ударным позициям – из 26 ударов 11 были точными, а три даже голевыми. Но высокая меткость не отменяет общего впечатления от игры Чалова. Молодой 23-летний форвард может и должен работать сильнее, а он не только Эджуке уступил по прогрессу, а и ветерану Дзагоеву по уровню формы.

Джордан Ларссон («Спартак»)

Судя по подписанию форварда Николсона в клуб, где хватает легионеров и нужны новички не в атаку, Ваноли понимает настроение Ларссона. Джордан может уйти из «Спартака» зимой. Вот только кому в нынешнем состоянии нужен? Рассчитывает на аренду, но сыграл швед странно. Создавал моменты – много передач под удары, но искра вдохновения не выдержала ливень перемен с Виторией. Увы, Бакаев был уместнее в осеннем «Спартаке», чем Ларссон.

Главный тренер

Леонид Слуцкий («Рубин»)

Почему не Руй? Витория взял достоинство и зажал в тиски «Спартак». Верховный футбольный суд должен учесть это обстоятельство. Тренировать «красно-белых» — дорога к мученичеству. Руй был никаким в РПЛ , поэтому вице-чемпионы низко. Но куда хуже персонально сработал Слуцкий. Прекрасно знает «Рубин», сам его создал – в отличие от Витории и московской команды. Леонид Викторович потерял контроль, у «Рубина» ужасная защита – рекордсмены по допущенным ударам, непонятная середина поля – Абильдгор деградировал, и нестабильная атака – все валится без Деспотовича. Казанцы сыграли в РПЛ , как в еврокубках – влетали часто.

«Гуру» года. Ральф Рангник («Локомотив»)

«Локомотив» и Рангник огорчили, ведь «великий гуру» приехал «учить папуасов» и вел себя так, что даже крайне корректный и осторожный в оценках Нобель Арустамян, полагаясь на внутренние источники в клубе, резюмировал резко: поведение немца было неподобающим и унизительным для российской стороны. Навез немцев, убежал в МЮ , а «железнодорожникам» теперь все это разгребать.

Клуб-разочарование. «Спартак»

Шутники расскажут, что «красно-белые» не могут разочаровать, ведь это их естественное состояние. Но давайте перебирать кандидатов. ЦСКА разочаровал поведением двух офисных башен. Про «Локомотив» сказали выше, но Николич старался, Гисдоль не сам себя назначил, а позиция в таблице позволяет все исправить весной, как и «армейцам».