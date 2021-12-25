ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Колосков: «Если Дзюба перейдёт в „Рубин“, „Зенит“ ничего не потеряет»

вчера, 21:45

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможных переходах Артёма Дзюбы из «Зенита» в «Рубин» и Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит».

Конечно, Дзюба не хочет переходить в Казань. В «Зените» у него хорошая зарплата, живет в красивом городе. Ну кто поедет добровольно из столицы в периферийный город, смешно даже. Сергеев в «Зенит»? Раз привлекается в сборную, значит есть потенциал. Понятно, что это не замена Дзюбе, у него другие функции, не говоря уже об Азмуне. Сердар просто выше классом. С какой целью Сергеев переходит в «Зенит», мне непонятно. Петербуржцы ничего не потеряют, если Дзюба уйдет. Они же уже играли без него. Артём выходил только на замену.

Все новости
Агент Еремич отреагировал на слухи о работе над переходом Захаряна в «Реал»
Сегодня, 00:37 Комментарии5
Радченко: «„Зениту“ будет непросто найти замену Дзюбе»
Вчера, 23:43 Комментарии5
Слухи«Реал» хочет подписать Захаряна. В сделке участвует агент Модрича
Вчера, 23:18 Комментарии27
Дмитриев: «Уход Дзюбы из „Зенита“ — правильное решение»
Вчера, 23:02 Комментарии5
СлухиКлубы из МЛС и Шотландии заинтересовались форвардом «Сочи»
Вчера, 22:24 Комментарии9
«Зенит» готовит уход Дзюбы. У него слишком крупный контракт и мало голов в ЛЧ
Вчера, 21:39Станислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии10
Сортировать
Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 01:49
Ну и что?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:14
Вставил свои 5 коп))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:15
Никто ничего не потеряет если Дзюба уйдет в запой !
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:11
Начало его заката
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:42
Всем миром хотят сбагрить рукоблуда из зенита.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:39, ред.
На полДзюбиного оклада забиваку найти просто...непросто найти забиваку-забияку-ныряку-толкаку-рукаку...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:35
Если "Зенит" хочет побеждать не только в чемпионате РПЛ, но и в еврокубках - надо обновлять линию нападения. Плюс избавление от возрастного игрока со скандальной репутацией и неоправданно большой суммой по контракту. Не знаю, как это обернется для "Рубина", но для "Зенита" точно в основном плюсы.
Cat01
Cat01
вчера в 22:24
Надо просить большую зарплату
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:18
Трудно будет представить Дзюбу в Рубине.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:06
Трудные времена настают. Для Дзюбы...
pomor45
pomor45
вчера в 21:59
Этот почётный никак не угомонится, всё ищет какую бы ему бочку заткнуть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:54
Если "Зенит ничего не теряет с уходом Дзюбы"...значит ничего не имеет с его нахождения в команде...
Ну и смысл....
Даже на полДзюбиного оклада можно без труда найти добротного забиваку....
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:50
Зенит то точно ничего не потеряет а вот приобретет ли что то Рубин с приходом Дзюбы это вопрос.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100