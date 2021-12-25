Колосков: «Если Дзюба перейдёт в „Рубин“, „Зенит“ ничего не потеряет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможных переходах из «Зенита» в «Рубин» и из «Крыльев Советов» в «Зенит».

Конечно, Дзюба не хочет переходить в Казань. В «Зените» у него хорошая зарплата, живет в красивом городе. Ну кто поедет добровольно из столицы в периферийный город, смешно даже. Сергеев в «Зенит»? Раз привлекается в сборную, значит есть потенциал. Понятно, что это не замена Дзюбе, у него другие функции, не говоря уже об Азмуне. Сердар просто выше классом. С какой целью Сергеев переходит в «Зенит», мне непонятно. Петербуржцы ничего не потеряют, если Дзюба уйдет. Они же уже играли без него. Артём выходил только на замену.