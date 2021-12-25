«Зенит» готовит уход Дзюбы. У него слишком крупный контракт и мало голов в ЛЧ

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вчера, 21:39

Семак понимает, что еврокубки пора штурмовать иначе.

Бразильцы и Ракицкий избавили от «дзюбозависимости»

Уход Дзюбы в аренду именно в «Рубин» допускали в конце лета. Аргументировали тем, что Семаку не нравится, как Артем ведет себя внутри коллектива. Сейчас все прозаичнее, ничего личного на первом плане, строго футбол. «Зенит» снова меняется, а Дзюба уже давно изменился. Второй раз переродиться не хватит времени и сил. При этом игрок вряд ли согласен значительно потерять в деньгах.

Контракт заканчивается, зарплата минимум 3 млн евро в год, иногда говорят, что заметно больше. Понятно, что «Зенит» не спешит повторять условия для 33-летнего форварда, когда Семак активно перестраивает команду на другой футбол без него. Была пора забросов вечных Ракицкого на Дзюбу. Потом оказалось, что Ярослав может играть продуктивнее, но иначе.

Артем создал результативный дуэт с Азмуном. Теперь парочка распалась, тренер выделил один слот под форварда. А поскольку Сердар активно дружит с «Лионом», ведь станет свободным агентом, то логично ставить на бразильцев в атаке – Малком и Клаудиньо при поддержке Дугласа Сантоса слева и Вендела из глубины поля. Бразильский вектор заработал, его могут развивать.

Знаем, что Дзюба забил 10 мячей и отдал 4 ассиста в РПЛ . Но там ведь дикая реализация – у форварда всего 17 ударов в створ. Просто структура игры такая, что форвардам теперь жить проще. Стой и получай передачи низом от Малкома и компании. Дополнительно к фактору зарплаты и возраста, добавим репутацию. Артем вряд ли остался любимцем боссов после той самой истории.

Дзюба не умеет сидеть тихо. В свежем интервью умудрился задеть Карпина и зачем-то обобщил, говоря о фанатах. «Неблагодарный народ» весной будет бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID, а форвард тем временем может уехать в Казань, где жесткие проблемы с посещаемостью. Зато критиков меньше. Фанаты у «Рубина» явно не такие требовательные, как у «Зенита», им понравиться проще.

Слуцкому нужен спаситель, а «Рубин» не конкурент «Зениту»

Понятно, что историческим недругам Дзюбу не отдадут. Да и нет ни у кого предметного интереса. В предыдущей серии непростых отношений «Зенита» и Артема его всерьез хотел только «Локомотив». Но это было при прошлой власти. Сейчас концепция изменилась. Даже Смолова могут в январе отпустить. У Федора завершается контракт, повторять условия не хотят. И по Крыховяку поняли отношение к ветеранам.

Дзюба точно не потеряется в футбольной провинции, не раз был ее героем. А «Рубин» настолько низко в таблице, чтобы «Зенит» понимал: отдав Артема в состав Слуцкого, получат выгодную для себя историю. Во-первых, сделают доброе дело казанцам, а грешки за петербуржцами в этих отношениях водятся. Во-вторых, Леонид Викторович называл Дзюбу своим другом, легко представить их трудовые отношения.

В-третьих, Артем одновременно с намеками на «показушность» Карпина, говорил о мечте перебить общий с Кержаковым рекорд по голам в сборной. Со скамейки «Зенита» в главную команду страны не вернуться. А вот в статусе героя «Рубина» очень даже. В принципе, переезд в уютную Казань для семьи Дзюбы может быть полезным. Собирать негатив известный игрок умеет прекрасно, помощники тут не нужны.

А если будет результативным в команде с хорошими хавбеками, то выиграет во всем, кроме зарплаты. Впрочем, «Рубин» не такой бедный, каким прикидывается. Хакшабанович, Дрейер, Кварацхелия и Бакаев могут создавать моменты для Артема. Тогда получит игру в комфортных условиях. Деспотович и Онугха не худшие форварды РПЛ , но вместе с Игнатьевым не равны Дзюбе по результатам.

Вместо Азмуна – молодой иностранец, вместо Дзюбы – россиянин

Дзюба по меркам РПЛ невероятно результативный форвард. Но в Лиге чемпионов не смог обеспечить «Зениту» качественный скачок в менее сложных группах, чем квартет этого сезона с «Челси» и «Ювентусом». Следовательно, раз Семака ругали за четвертые места в еврокубках, нужна трансферная помощь. А она невозможна, если не заменить Кержакова, Ловрена и Дзюбу в основе, вот три болевые точки роста и ветераны.

Дзюба на скамейке – не вариант. Это как вернуть Широкова, Зырянова, Аршавина и Денисова, усадив квартет колких скептиков на скамейке. «Зенит» изнутри себя уже гробил, не хочет снова. Вместо Азмуна, если его не упросят подписать новый контракт и остаться, приедет иностранец. Предположительно, перспективный бразилец, ведь о любопытных кандидатах рассказывали совсем недавно.



А вместо Дзюбы, которому не предложат новый контракт на условиях старого, приедет россиянин. Сергеев или Агаларов – любого российского форварда, кроме Соболева, тренеру Семаку достанут без проблем. Но «спартаковец» не нужен «Зениту». А вот другой нападающий из «Крыльев Советов» подходит под новую концепцию. Сергееву двадцать шесть лет. Крепкий, хотя не такой рослый, как Дзюба. Зато тоже хорошо соображает. Сам Артем не сразу вырос. Если Сергеев настроится, то в «Зените» улучшит свой футбол.

Азмун тоже голевые пасы соперникам на определенном этапе карьеры раздавал, а теперь его признали игроком года в России. Парадокс: Сердар и Артем результативные, а «Зениту» нужны новые форварды. Не хотят огорчить Семака запоздалой трансферной реакцией? Тогда новых нападающих нужно искать зимой. А заодно важно закрыть вопрос с Дзюбой. Или выдать щедрый контракт и наивно надеяться, что спокойно отдаст место в основе новичку-бразильцу, или отпустить.

Похоже, выбрали второй путь. Куда Артема логично отправить? «Рубин», учитывая понимающие отношения между боссами клубов, кажется правильным пунктом назначения. Команда с интересными игроками во всех линиях страдала из-за низкого качества моментов и реализации. Артем в «Зените» и создавал, и забивал. Конечно, полноценно заменить его можно лишь усилиями крутого иностранца, но Сергеева увидеть в клубе более высокого уровня тоже интересно.

Поскольку у «Зенита» европейские амбиции, а финальные решения в клубе принимает не директор Медведев, то уход Дзюбы сенсацией не станет. Если именно «Рубин» предложит контракт на пару лет, а петербуржцы дают соглашение всего на год, то Артем выберет клуб Слуцкого. Тоже интересное сотрудничество, «дракону» нужен огонь в атаке. Дзюба – хороший футболист, но не исключено, что «Зениту» и ему будет лучше порознь. И сборная получит запасной вариант, если публично Артем уйдет в тень, став лидером «Рубина» на поле.