Дзюба поставил на неудачу Сергеева в РПЛ. Иронично, если именно Иван заменит Артёма в «Зените»

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29 декабря 2021, 10:08

Удивительная история с массой подтекстов.

Артем в фазе «разрушение» по классификации Слуцкого

Леонид Викторович дружит с Дзюбой, поэтому форвард был на праздновании юбилея тренера прошлой весной. Там игрок разговорился с комментатором Геничем. Дошли до темы Сергеева, который клепал голы в ФНЛ в производственных масштабах – дошел до отметки в 40 мячей за сезон. Непонятно, зачем ставить на чужой провал, но Дзюба заявил, что Иван не забьет 8 голов в первом сезоне в РПЛ в карьере, а Генич ему возразил.

Поспорили на желание. Сейчас у форварда «Крыльев Советов» 6 голов после 18 матчей на высшем уровне, а Дзюба забанил комментатора в Инстаграме. И вот тут пригодится мнение человека, который знает и понимает Артема, а именно Слуцкого. Причем это оценка именно друга, что важно:

Если Дзюбе доверить упавшее знамя, я не видел человека, который бы лучше это знамя понес. Но, если вдруг на него не рассчитываешь, он всю огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать.

Артем несет знамя, а порой несет самого Дзюбу. После того как Корниленко – бывший форвард «Зенита» и спортивный директор «Крыльев Советов», подтвердил официальные переговоры, а Сергеева засекли в Санкт-Петербурге, один из капитанов петербуржцев опубликовал вот такой пост:

Статистика красноречивая, а подлинный смысл понятный. «Меня критикуют – я обиделся, и это обычная моя реакция. Хотят поменять на какого-то Сергеева, но где он в списке самых результативных форвардов года в РПЛ ? А вот я, Артем Дзюба, на первом месте». Но такое поведение, как и отлет на Мальдивы накануне важнейшего матча «Зенита» – монетки в копилку понимания, почему расставание реально.

К футболу Артема есть вопросы, но их меньше, чем в адрес любого нападающего в России, в том числе, Сергеева. Форвард Дзюба немолодой, всегда брал паузы на перезагрузку, выпадал отрезками. Но обычно возвращался, его актерское амплуа – тащить после того, как в него снова не поверили. Нет сомнений, что Артем может круто заиграть в «Рубине». Но есть сомнения, что форварду хватит житейской мудрости адекватно провести весну в «Зените» после того, как привезут Сергеева.

Вообще, у Дзюбы ревнивая реакция на российских нападающих. Вспомните, как мирился с Соболевым. Но если Александр из «Спартака» и сам немного как Артем, артистическая натура, то Сергеев совершенно другой. Какой именно? Сейчас расскажем.

«Город – страшная сила, и чем больше город, тем он сильнее»

Боязно так писать, ведь потом герой отчебучит нечто невообразимое, но Сергеев – российский Канте. Только француз пугающе скромный, а Иван спокойный и мягкий, улыбчивый и простой в хорошем смысле. Но, как когда-то сказал герой невероятно мрачного создателя, который неплохо видел темноту: «Хм, город – страшная сила… Он засасывает. Только сильный может выкарабкаться. Да и то…»

А теперь меняем «город» на «Зенит». Петербуржцы могут затянуть под волну, не раз с футболистами такое проделывали. Сергеев в 26 лет впервые появился в РПЛ . Много лет играл в ПФЛ за «Строгино». Не задержался в «Тамбове», раскрылся в «Торпедо», но в Москве был маленьким человечком в большой толпе. В «Зените» все будет иначе. Не хочется, чтобы роскошь и соблазн стать эгоистичнее сломали парня, который планирует «не зазнаваться и не предавать».

Похоже, Сергеева неплохо воспитали. В любом интервью тысячу раз благодарит за голы команду и миллион раз вспоминает о родителях. Папа уже на пенсии, работает на заводе в Череповце. Мама трудится в больнице, сестра учит деток в детском саду физкультуре, воспитательница. Самое яркое событие в жизни Сергеева – рождение первой племянницы. Во время зимней паузы Иван обычно отправляется домой. У него нет жены, и не похоже, чтобы была подруга, жизнь посвящена футболу.

На выходной предпочитает полежать, отдохнуть. Природа вознаградила выносливостью – хоккейного строения, в детстве даже играл. Хотел бы увидеть с трибун Яшина и Стрельцова. А при вопросе о любимых фильме или сериале от фанатов в ролике официального канала «Крыльев Советов» выбрал советскую классику. Хотя Иван родился в середине девяностых, приятной наивностью напоминает наших родителей, которые легче доверяли, чем их наследники, ведь жили в информационном вакууме.

Сейчас многие будут писать, что Сергеев слабее Дзюбы, хотя это ежу понятно, поскольку Артем – самый успешный форвард в РПЛ . Скорее надо писать о том, что в «Зенит» попадет хороший парень. И добиться успехов в большом городе ему будет сложно, невзирая на все личные и футбольные доблести.

Семак в этом сезоне намного круче, чем в предыдущих

Тренер в ответе за тех, кого одобрил для клуба, а «Зениту» нужно думать на два шага наперед. Чтобы не повторить ошибку «Борусии» Д, за которую не отказался бы сыграть однажды Сергеев. А именно не пролететь мимо плей-офф ЛЧ , когда жребий подарит терпимых соперников. В «Зените» и так слишком медленно реагируют. Азмуна стоило отпустить прошлым летом за деньги. И взять нового форварда, чтобы Дзюба уже осенью видел конкурента, а не друга.

По голам в РПЛ Артем тот, что был раньше. Вопрос не в игре. Семак понимает, что у него ограничены действенные опции по перестройке «Зенита». Новый вратарь, новый центральный защитник, другие Дзюба и Азмун, свежая схема. Все не ради реванша против «Сочи», а во имя успехов в Европе. Цинично ли списывать самый результативный дуэт года? Сердар давно хотел уехать, но держался за зарплату, и это тоже рационально. А Дзюба к «Зениту» за последние годы относился по-разному, как и клуб с фанатами к нему.

Форвард приходил на чемпионское награждение в костюме Дэдпула. Было не сложно прочитать, что не всем фанатам понравится, как игрок выпятил себя и не выбрал футболку команды. Но вспомните слова Слуцкого. Не всем быть положительными героями, а «Зениту» нужны и такие, ведь иначе бразильский вектор опасен. Там хулиганы, нагретые солнцем, зимой они не будут на строгой диете. У команды короткие сборы и плей-офф Лиги Европы. Так что Семаку нужны люди, с которыми можно в разведку. Дзюба не самый покорный, а вот Сергеев совершенно другой.

Артем стал намного круче, когда убил в себе центрального форварда штрафной, а Иван наоборот недобрал голов в первой части РПЛ , ведь его широкоформатность использовали, чтобы связывать игру «Крыльев Советов». Семак прав, если считает, что Сергеев прекрасен в створе ворот. «Крылья Советов» в ФНЛ смотрелись как «Бавария» на фоне остальных, и Иван был хорош в роли Левандовски. Ну или бразильца Роналдо, ведь именно Зубастик – кумир детства парня из Череповца.

Но если бразильцу все давалось легко из-за феноменального таланта, то одаренный Сергеев должен много работать, чтобы в него верили на Олимпе. Но Карпин неслучайно извинился перед форвардом за то, что не дал ему дебютировать за сборную – это мечта парня. Сам факт, что дерзкий Валерий Георгиевич перед кем-то публично извиняется, хотя ничего плохого не сделал, говорит о том, что главный тренер сборной тоже понял, чем Иван дышит.

Он хорош в разных фазах игры, а за полем антипод Дзюбы. Даже на то самое пари форвард отреагировал добродушно, без претензии к злой ставке:

Ничего страшного. Помогу Геничу выиграть спор. Поспорили на желания? Дай Бог, чтобы у меня получилось.