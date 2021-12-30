«Спартак» подписал Классена

Левый защитник «Тироля» и молодёжной сборной России Леон Классен перебрался в «Спартак».
Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
В текущем сезоне Классен провел 17 матчей в чемпионате Австрии и отдал шесть голевых передач.
Левый защитник «Тироля» и молодёжной сборной России Леон Классен перебрался в «Спартак».
Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
В текущем сезоне Классен провел 17 матчей в чемпионате Австрии и отдал шесть голевых передач.
https://www.youtube.com/watch?v=fg91xkeiiXs