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«Спартак» подписал Классена

вчера, 16:36

Левый защитник «Тироля» и молодёжной сборной России Леон Классен перебрался в «Спартак».

Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

В текущем сезоне Классен провел 17 матчей в чемпионате Австрии и отдал шесть голевых передач.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 13:12
Где-то с тобой согласен по поводу Айртона ,но ,конечно , отрабатывая ещё и в обороне ,где от него толку ноль ,естественно начнёшь уставать .По комплекции он же не крепыш вроде Роберто Карлоса .
galem72
galem72 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 11:10
Да ладно тебе. Откровенно Айртон сдыхает при регулярном топтании газона и под конец матча начинает зверски косячить и отставать от соперника. Кем его заменить? Маслом? Думаю, запись этого пацана с австрийской БЛ, которая всяко интереснее унылой рпл, пойдёт на пользу левому вингу, тем более этот игрок может крыть сразу весь фланг. Так что лучше посмотреть на него, прежде чем делать поспешные выводы о его качестве.

Ну а всякие хлусевичи, пруцевы и свиновы — это, конечно, п***ц!
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:29
Думаю, будет лучше, чем защитник Ломовицкий.
David Young
David Young ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
вчера в 20:21
.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 20:16, ред.
Главное, чтобы через пару месяцев не услышали клаксон.
pomor45
pomor45
вчера в 20:01
Осталось только убедиться насколько классный этот Классен.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:25
Жаль ,что сейчас Спартак занимается х.....нёй вместо усиления ,подписывая Хлусевичей , Пруцевых ,Классенов ,Свиновых .... .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:24
Классен , так Классен....
Удачи в Спартаке и на радость всем нашим " друзьям "...)
SHMEL258
SHMEL258 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:21
Я в шоке!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:53
Хорошее приобретение.
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
вчера в 18:35
пропал талант,угробят его там...
вот теперь понятно : играл в мол сборной-попал в спартак-угробил карьеру-в нац сборную брать уже некого- занавес...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:20
6 голевых за 17 матчей это отличный результат для защитника. Посмотрим как у него получится в Спартаке. Все таки РПЛ сильнее чемпионата Австрии.
Futurista
Futurista ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 18:06
У коней уже 4-й тренер за год на подходе...они все шутят про Спартак)...
particular
particular
вчера в 17:55
Даже от заинтересованной части аудитории не слышно восторженных всхлипов и ликующих завываний :) Неужели он на столько лучше воспитанников...
В общем, совсем не бомба в зимнее затишье...
makkie
makkie
вчера в 17:54
Добро пожаловать в Спартак!

Пополнились еще одним молодым игроком сборной России. Теперь их в Спартаке аж 5 человек - Игнатов, Литвинов, Умяров, Хлусевич и Классен. Лишь бы толк был!
David Young
David Young ответ CHEНOV (раскрыть)
вчера в 17:54
.
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 17:53
Во время прочтения новости на фоне услышал радостный ТИРОЛЬСКИЙ ЙОДЛЬ в исполнении Федуна! =)))
David Young
David Young ответ Сигизмунд Кац (раскрыть)
вчера в 17:40
У защитников, как и у других, разные параметры роста и веса бывают. Это может сигнализировать о некоторых футбольных особенностях, но само по себе не гарантирует ничего, разве что за исключением совсем необычного роста и/или веса, но такое редкость в футболе.
Сигизмунд Кац
Сигизмунд Кац
вчера в 17:38
Защитник... 173см и 69кг....Сильно...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:35
Всё интереснее и интереснее!
YVG
YVG
вчера в 17:20
Искренне жаль футболиста, никаких перспектив.
lotsman
lotsman
вчера в 17:14
Молодой и перспективный. Только бы не испортили в Спартаке.
Zak11
Zak11 ответ Red_team (раскрыть)
вчера в 17:04
Видимо потому что у него двойное гражданство и он выбрал играть за Россию?
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 17:02
с таким "усилением" Спартаку выше 6-го места не светит
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:55
Еще один ноунейм.
Baggio R.
Baggio R. ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 16:55
У шведов фамилии на -он заканчиваются, а не -ен.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 16:55
Это тот Классен, который с детства за спартак? Вместе с Хлусевичем, Свиновым и ямайским бегуном это серьёзное усиление.
Red_team
Red_team
вчера в 16:52, ред.
Игрок с именем Леон Классен, играющий в чемпионате Австрии является игроком молодежной сборной России? А как это работает?
Молодежные клубы: Бад-Бодендорф, Кобленц, Кёльн, Мюнхен 1860
Клубная карьера: Мюнхен 1860, Тироль (Ваттенс)
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:44
Посмотрим на Клаасена!Правда прочитав заголовок я подумал про другого))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:44
А фамилия как у шведа
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