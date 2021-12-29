Без Кофрие, но с Виторией и Рангником. Худшие трансферы нового сезона РПЛ

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29 декабря 2021, 22:02

Не все смогут реабилитироваться весной.

Руй Витория («Спартак»)

Тут не будет Кофрие, трансфер получился таким, как ждали. Пришел парень из аустайдера бельгийской лиги. По наводке человека, который футболу седьмая вода на киселе. Прилетел в клуб богатейших владельцев, где спортивный директор выпал в осадок после ссоры с женой владельца. Кофрие был обречен играть так, как плохая версия любого из Березуцких. Плюс оказался мастером сбора карточек разного цвета, хотя с ним «Спартак» часто был успешнее, чем без него — парадокс. А вот Руй Витория однозначно неудачный переход с последствиями. После Тедеско «Спартак» был ужасен в РПЛ . Тренер Витория неплохо отработал из восемнадцати матчей фактически один, самый первый против «Рубина», в котором тоже проиграл. Квинтэссенцией проблем стал вялый разгром от «Сочи», попрощаться по-человечески не получилось. В Лиге Европы у Руя своя сказка, но в чемпионате португалец в числе главных разочарований.

Станислав Крицюк («Зенит»)

Голкиперу доверились, но пожалели. Настоящий спаситель португальского середняка из состава «Жил Висенте» не смог мгновенно переключиться на чемпионскую игру с Чистяковым, Ловреном и Ракицким. Химии в обороне «Зенита» нет. Ошибки у вратаря были, хотя далеко не все очевидные. А совокупное впечатление однозначное: «Зенит» будет искать нового молодого голкипера. Кержакову и Крицюку много лет, и оба мало чем отличаются по классу от Лунева, который отправился греть «банку» в «Байере» с вратарем сборной Финляндии в основе. Если российский страж ворот уступает игроку из соседней, исторически не самой футбольной страны, то это уже плохой знак. Крицюк тоже не смог справиться с подарком судьбы, а именно нежеланием игрока года в составе сборной России ехать в Санкт-Петербург.

Тин Едвай («Локомотив»)

Падре Рангник насоветовал подписать за 12 млн Марадишвили и Тикнизяна, и если первый ищет атакующую природу, то Наиль пока не нашел себя на левом фланге. Но эти парни молодые, а Едваю 26 лет. Его пару сезонов пытались запихнуть в один из клубов РПЛ на хорошую зарплату. В «Байере» хорват подавал большие надежды, но не оправдал авансы на высоком уровне. Красные карточки в составе «Локомотива», ошибки в основе надежной защитной линии, которая традиционно мало пропускает – итог дебютного отрезка. Причем Гисдоль ему доверяет и явно собирается строить защиту на усилиях человека, с которым говорят на одном языке.

Владислав Игнатьев («Рубин»)

Не стоит путать понятия «плохой игрок» и «неудачный трансфер». Владислав давно все доказал в РПЛ , прекрасный универсальный боец. У Николича вспомнил боевую атакующую молодость, но потом травма выбила на пару месяцев. Пропустил десяток матчей «Локомотива», с ним не стали продлевать контракт. Слуцкий забрал 34-летнего защитника к себе. Игнатьев мог играть в основе, ведь «Рубин» после всех приключений бедняги Зотова нуждается в классном правом латерале. Но вместо упорной борьбы на фланге в стиле позднего Анюкова получили пять выходов на замену. Причем ни о каких серьезных травмах Владислава не сообщали. Хуже из Игнатьевых в Казани играет только форвард Иван, но он не новичок.

Резиуан Мирзов («Химки»)

Умеет играть технично? Как и каждый второй герой ближайшего двора. Мирзова взяли в «Спартак» в надежде, что за душой не только дриблинг. Теперь вингера отдали в аренду в «Химки», но команда опустилась на последнее место в РПЛ . Понятно, что отчасти отряд Глушакова пострадал из-за непонятного финансового положения клуба. Такие моменты давят на футболистов команды РПЛ , в результате играют хуже. Но Мирзов на зарплате в «Спартаке», ничто не мешало тащить «Химки» наверх. Но выдал парочку удачных матчей, забив 1 гол в проигранном поединке.

Аяз Гулиев («Арсенал»)

Планомерно портил себе репутацию различными выходками. Гулиев избил прохожего, которого сам чуть не сбил на пешеходном переходе при красном сигнале светофора. Будь это не иностранец, а депутат – Аяз выучил бы урок. А так отделался 4 месяцами лишения прав. В «Спартаке» вел себя неправильно и не заиграл. Федун к нему относился как к сыну, но Аяз не ответил уважением к старшим. В «Арсенале» у него полтора сильных матча и большинство туров на скамейке. В «Ростове» был хорош, но пока он бесполезен для туляков.

Максим Мухин ( ЦСКА )

«Локомотив» потерял Мухина, ЦСКА подписал игрока, выплатив смешную компенсацию. Максим получил деньги и место в основе. Вторым Вернблумом не стал, ведь собирает карточки, вступает в отбор и работает на перехватах, словно до сих пор в молодежном первенстве. Мухин не изменил центр поля ЦСКА . Сейчас ищут других разрушителей. Учитывая юность – всего 20 лет, Максим может прибавить, но пока трансфер неудачный.

Джирано Керк («Локомотив»)

Капитан Кирк – всемирно известный персонаж, а вот капитана Керка не увидели. Как многие в списке, Керк неплохой футболист, но непоследовательный. У Гисдоля есть мания прессинга, а Джирано не всегда включается. У него творческая манера игры, пятки, стеночки, резаный удар, а «Локомотив» соткан из противоречий и в такой элегантный футбол не играет. Команда по качеству моментов ниже «Химок». Обещали, что переход из «Утрехта» в клуб с опытом в ЛЧ голландец не заметит? Соврали, ведь когда Керк забивал или отдавал голевые передачи, то не всегда проводил целостные сильные матчи.

Герман Онугха («Рубин»)

Судя по высказываниям, неглупый парень. Но оцениваем футбол, и Онугха не изменил «Рубин» к лучшему. Слуцкий не превратил его в результативного форварда. Герман унаследовал у отца-нигерийца, с которым почти не видится, привычку к путешествиям. Понятно, что никакой он не «Олегович», однажды так записали по ошибке, выдуманное отчество прилипло. Также ошибкой стал выбор селекционеров «Рубина». Будет жаль, если форвард с хорошими задатками не раскроется. Если Дзюба наведается в Казань, то на лавке будут и Деспотович, и Онугха.

Ральф Рангник («Локомотив»)

Чем приглашение директора по развитию, а по факту главного селекционера, не важный футбольный переход? Влияет на результаты сильнее, чем любой трансфер одного футболиста. Игроков критикуют порой, будто команда из одного человека, а надо разбирать частные истории глубже. И не забывайте, кто тратит деньги. Рангник обошелся «Локомотиву» в кругленькую сумму, ведь за лето отдали 30 млн евро, не считая зарплат, а получили Анджорина, который травмировался и не впечатлил до этого, Бека-Бека, который уедет при первой же возможности, российских игроков, которые не тащат, и Едвая и Керка, что могут лучше. Рангник в итоге сбежал в МЮ , точно разочаровал.

Хорошо, что ни одна сделка недотягивает по бесполезности до уровня контракта с Педро Рошей. Даже влияние Витории и Рангника на исторический путь двух московских клубов может оказаться не критическим. Список удачных сделок богаче, и это прекрасный итог первой части сезона.