Хлусевич, Свинов и Классен на борту, Пруцев в пути. «Спартак» собирает молодых россиян

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30 декабря 2021, 18:47

Уже по новичку в каждую линию.

Каттани учитывает лимитные ограничения

Сейчас новому спортивному директору «Спартаку» Луке Каттани ищут помощника, и по выбору будет понятно, какой именно вектор продолжат. Но еще до официального назначения бывший скаут ПСЖ одобрил ряд сделок, ведь все они логичные и вписываются в здоровую стратегию, по которой соскучились.

Голкипер Свинов порадовал фанатов своей фамилией, учитывая, что выбрал именно «Спартак», но ведь Ребров приостановил карьеру, Артему нашли должность в клубе – технический координатор. Форма Максименко вернула Селихова в основу, но третий молодой голкипер не помешает.

Помним, как у «Локомотива» после травмы Гильерме играл совсем юный Худяков, а Илья Свинов опытнее – в основе профессиональных команд низших лиг с 2019 года, ему уже 21 год. Кроме запасного голкипера, «Спартак» нашел еще троих российских футболистов, которых объединяют поединки за молодежную сборную страны.

Команда Галактионова с Умяровым и Хлусевичем на поле обыграла сборную Испании в ноябре, и хотя победу в отборочной группе им никто не гарантировал, играть молодые российские футболисты точно умеют. Тем более, тот же Захарян в молодежку не вызывается – нужен первой сборной, а вот Агаларов еще проходит по возрасту, и тоже среди игроков, которыми зимой интересуются известные клубы.

Хлусевич для усиления правого края атаки

Есть сомнения, что Даниил так уж хорош как чистый защитник, поэтому это скорее ставка на латераля – человека, который в схеме «3-5-2» выполняет широчайшие функции, а со спины его страхует Кофрие. Модель с тремя центральными вполне может подойти Ваноли, учитывая его многолетний опыт работы с Конте, а также отторжение самим «Спартаком» иного подхода от Руя Витории.

Команда выбрала схему еще при Тедеско. И Хлусевич, учитывая выступления за «Арсенал» — 4 гола, 2 ассиста, появление на двух флангах именно в полузащите, лучше подходит на роль острого латераля, чем Рассказов, который атакует намного хуже. Мозеса, конечно, никто не списывает. Тем более, он работал на Конте, значит, знаком с Ваноли. Но Хлусевича стоило перехватить, перспективный игрок.

У Даниила есть характер, что видно в самых сложных матчах «Арсенала». Невзирая на молодой возраст и почти полное отсутствие серьезного международного опыта, Хлусевич отличается от многих российских молодых игроков агрессивностью при отборе мяча. Для человека, который может создавать голы – у хавбека гол и ассист в победной игре против «Локомотива», это важное качество. Даниил будет драться за игровое время.

Пруцев, чтобы не скучали Умяров и Зобнин

Дальше двигаемся в центр поля, ведь о проблемах Зобнина и Умярова рассказывали подробно. Футболисты хорошие, а осень провели неважно. Как и Хендрикс с другими центральными хавбеками. Один Литвинов мог понравиться публике, но чем дольше Руслан играл – тем сильнее становилось понятно, что этот разрушитель не соединяет в себе функции созидания и отбора в должной мере. Не только опыта не хватает, а порой и мастерства.

Пруцев, который в прошлом сезоне играл за «Сочи», выступает выше по схеме. В «Крыльях Советов» занимал скорее позиции Зобнина, чем Умярова, хотя его можно сравнить и с Наилем. У Пруцева еще точнее пас, он хуже в единоборствах – невысокого роста, но техничнее и постоянно ищет острое продолжение атаки. Данила сложно было выделить, поскольку Иванисеня выдал больший объем действий, но Пруцев – интересный игрок.

«Спартаку» выгодно, что он прошел первую часть сезона без голов и ассистов, то есть на него, в отличие от других героев «Крыльев Советов», реже будут претендовать другие богатые и знаменитые клубы. Но с учетом, что воспитаннику «Краснодара» и «Чертаново» всего 21 год, «красно-белые» пытаются поверить в парня, которого другие из виду упустили. Пруцеву будет сложно в «Спартаке», но для обоймы сгодится.

Классен – намек на будущие продажи игроков

Как и подписание ямайского форварда Николсона, подтвержденный сегодня трансфер Леона Классена – намек на будущие расставания. Нельзя держать в команде Ларссона, Соболева, Понсе и Николсона, как пауков в банке. Даже если играть будут по схеме «4-4-2», а в шведском Джордане новый тренер увидит правильного крайнего хавбека, то это перебор нападающих.

Отсюда слухи о Понсе в «Дженоа» — у команды Шевченко дела идут откровенно плохо, календарь сложный, коронавирус мешает, игры и результатов нет. Нужен спаситель, и Эсекель в качестве кандидата, ведь уже играл в Италии за «Рому», откуда и отправился в Москву. Леон Классен, хотя это игрок молодежной сборной России, со столицей пока не был знаком, поскольку родился в Германии.

Леон плохо говорит на русском языке, поскольку не имел практики. Выступал в Австрии за «Тироль», и только в сборных России разного возраста практиковал общение на русском. Но хорошо, что согласился выбрать сборную исторической родины родителей, ведь если 21-летний левый латераль прибавит, то будет радовать не только в футболке «Спартака».

Хотя пока есть серьезные сомнения, что будет в основе. Со Свиновым все понятно – подстраховка, третий номер команды после двух основных и равноценных голкиперов в разной по состоянию на позднюю осень форме. Но Хлусевич пригодится, только если у Мозеса новые планы. И Классен нужен на поле, только если покажет футбол уровня Самошникова и при этом будет полезнее для тактики Ваноли, чем Айртон.

Ну и еще один фактор – возможная продажа бразильца. Очевидно, что во взаимоотношениях «Спартака» и левого защитника были проблемы. Помним, как клуб не пустил Айртона на сборы Олимпийской сборной Бразилии, и в результате он не стал чемпионом в Токио, в отличие от Фукса из ЦСКА , а еще Малкома и Клаудиньо из «Зенита». Айртон хорош в атаке, но у него есть серьезные проблемы в защите, а приехал итальянский тренер, соратник Конте.

В «Спартаке» активно углубляют состав, а поскольку все, кроме Николсона – с паспортами, то можно назвать каждую ставку логичной. Проблемные позиции, молодые ребята. Заиграют или нет – вопрос к ним и тренерам, но Каттани не стал выдумывать велосипед. Раз есть лимит, то его и учитывают. По той же причине допускают, что молодыми россиянами и Николсоном ограничатся.