Отец Классена: «У Леона есть желание вписать своё имя в историю „Спартака“»

Сергей Классен, отец новичка «Спартака» , поделился мыслями о трансфере сына.

Если бы не верили в том, что у него все получится в «Спартаке», не подписывали бы контракт. Я большой фанат «Спартака» с детства. Так что у Леона большое желание вписать свое имя в историю такого большого клуба.

Как совет ему дал перед переездом в Россию? Как любой родитель я пожелал ему здоровья. Сказал ему выучить историю клуба, быть поближе к фанатам и показать лучшего себя новому тренеру и руководству с первого дня. Многих ребят он знает — Умяров, Игнатов, Литвинов, Маслов, сейчас Пруцев придет — этих ребят он хорошо знает по молодежной сборной, они близкие друзья. Поэтому совсем новеньким он там не будет. Надеемся, что адаптация пройдет быстро.

Как появился вариант со «Спартаком» и был ли интерес от других клубов? Насколько я знаю, на агента Леона руководство «Спартака» вышло напрямую. Они были на нескольких играх, в которых играл Леон, но тогда его не знали — они приходили смотреть на других игроков. Но в итоге он им понравился. Был интерес от европейских клубов, но от «Спартака» поступило конкретное предложение. Для него было немаловажно, что он знает многих ребят там.

За какой клуб болеет Леон? Наверное, назову «Кельн». Но вообще он оставил свое сердце во всех клубах, в которых играл. У нас очень хорошие отношения с «Кельном», там очень хорошо отзываются о Леоне. Они не хотели его отпускать в свое время, просто на позиции Леона у них был другой человек. Болельщики «Мюнхена-1860» тоже жалели, что он ушел. Но у него там не сложились отношения с главным тренером — Михаэлем Келльнером.