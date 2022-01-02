«Динамо» договорилось с «Локомотивом» о переходе Смолова.

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вчера, 11:27

Форвард «Локомотива» может перебраться в другой московский клуб.

По информации источника, «Динамо» договорилось с «Локо» об условиях перехода нападающего. Красно-зеленые за символическую сумму готовы отпустить 31-летнего игрока, контракт которого истечет через полгода.

«Теперь бело-голубым надо договориться с самим нападающим. Это непросто, учитывая, что зарплата Смолова в „Локо“ 3,1 миллиона евро, а в „Динамо“ многие лидеры получают в три раза меньше», - отмечает источник.