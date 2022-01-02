«Динамо» договорилось с «Локомотивом» о переходе Смолова.

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов может перебраться в другой московский клуб.
По информации источника, «Динамо» договорилось с «Локо» об условиях перехода нападающего. Красно-зеленые за символическую сумму готовы отпустить 31-летнего игрока, контракт которого истечет через полгода.
«Теперь бело-голубым надо договориться с самим нападающим. Это непросто, учитывая, что зарплата Смолова в „Локо“ 3,1 миллиона евро, а в „Динамо“ многие лидеры получают в три раза меньше», - отмечает источник.
Ранее появлялась информация, что Смоловым интересуются в МЛС.
Центральным моментом такого перехода была бы, конечно, Федина личка.
Но опускаться в ней в разы он вряд ли решится, да и агенты не дадут.
Со своей стороны, Пивоваров и Бувач наверняка не пойдут на то, чтобы из-за Федюни корячить зарплатную ведомость команды и порождать в ней денисовские процессы.
Тут другое невесело- сам факт таких переговоров вызывает предположения,
что попытки взять в атаку опытного лега пока отставлены..
Впрочем, всё окно ещё впереди.
Посмотрим.
Центральным моментом такого перехода была бы, конечно, Федина личка.
Но опускаться в ней в разы он вряд ли решится, да и агенты не дадут.
Со своей стороны, Пивоваров и Бувач наверняка не пойдут на то, чтобы из-за Федюни корячить зарплатную ведомость команды и порождать в ней денисовские процессы.
Тут другое невесело- сам факт таких переговоров вызывает предположения,
что попытки взять в атаку опытного лега пока отставлены..
Впрочем, всё окно ещё впереди.
Посмотрим.
Ну о такой нелепой сделки можно сказать только одно - " Фантастическая новогодняя сказка " ! И если ещё учитывать стратегию клубного руководства на омоложения состава, где команда является одной из самых молодых в РПЛ, то Смолов никак не вписывается в планы клуба, так ещё не только по возрасту, но и по игре которую можно смело трактовать как просто пребывание на поле, да и статистика его последних игр говорит не в пользу самого Смолова. Я боюсь что и это видит главный тренер сборной Карпин, и тоже сделает правильные выводы. Так что нет никаких оснований такому вбросу . Как говорится - " Да только быть того не может, того чего не может быть " !
Вот как-то так, моё субъективное мнение по этому поводу. Всем Добра !!!
Ну о такой нелепой сделки можно сказать только одно - " Фантастическая новогодняя сказка " ! И если ещё учитывать стратегию клубного руководства на омоложения состава, где команда является одной из самых молодых в РПЛ, то Смолов никак не вписывается в планы клуба, так ещё не только по возрасту, но и по игре которую можно смело трактовать как просто пребывание на поле, да и статистика его последних игр говорит не в пользу самого Смолова. Я боюсь что и это видит главный тренер сборной Карпин, и тоже сделает правильные выводы. Так что нет никаких оснований такому вбросу . Как говорится - " Да только быть того не может, того чего не может быть " !
Вот как-то так, моё субъективное мнение по этому поводу. Всем Добра !!!