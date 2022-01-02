ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Динамо» договорилось с «Локомотивом» о переходе Смолова

вчера, 11:27

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов может перебраться в другой московский клуб.

По информации источника, «Динамо» договорилось с «Локо» об условиях перехода нападающего. Красно-зеленые за символическую сумму готовы отпустить 31-летнего игрока, контракт которого истечет через полгода.

«Теперь бело-голубым надо договориться с самим нападающим. Это непросто, учитывая, что зарплата Смолова в „Локо“ 3,1 миллиона евро, а в „Динамо“ многие лидеры получают в три раза меньше», - отмечает источник.

Ранее появлялась информация, что Смоловым интересуются в МЛС.

Все новости
Слухи«Сочи» решил расстаться с Дуганджичем
Вчера, 21:08 Комментарии10
Слухи«Динамо» заплатит за Смолова 10 млн рублей
Вчера, 19:10 Комментарии54
СлухиШварц и Бувач заинтересованы в трансфере Смолова
Вчера, 18:31 Комментарии13
Червиченко: «Смолов может стать тормозом в структуре атаки „Динамо“»
Вчера, 16:42 Комментарии19
Слухи«Краснодар» готов заплатить за защитника «Атлетико Минейро» 8 млн евро
Вчера, 16:39 Комментарии19
СлухиСмоловым интересовались «Дженоа», «Зенит» и ЦСКА. Он встречался с Шевченко
Вчера, 15:57 Комментарии21
Сортировать
Все комментарии
Z. Kramer
Z. Kramer
вчера в 15:46
Для каких целей его берут, уж явно не в футбол играть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:06
На перШпективу?)
berda2003
berda2003
вчера в 15:02
германцы экономят на отработанном материале - феди остаётся только петь рэп на лавке...
alexamit
alexamit
вчера в 14:58
Зря.Федя уже никому не нужен. Баласт.
протон
протон
вчера в 14:44
Поздравляю Локо. От этого баласта давно пора избавляться.
Такого удара в сторону Динамо никто бы не пожелал.
протон
протон
вчера в 14:44
Надеюсь, новогодняя утка под соц ом
Не нужен он Динамо. Как никогда у москвичей подобрался сильный, атакующий и молодой состав. Приход же Смолова (с его огромной зп) может внести в коллектив разлад. Все захотят переподписать свои контракты в сторону увеличения зп. И это хорошо для Динамо не закончится.
протон
протон
вчера в 14:43
Какая глупость, на мой взгляд, со стороны Динамо
Эта первая серьезная ошибка этого года Динамо
edu1972
edu1972
вчера в 13:54
Шварц сможет помочь ему заиграть думаю, а если его берут без консультации с тренером , тогда зря
RTS-25
RTS-25
вчера в 13:09
У Федора спад-1 гол в последних 15 матчах.
З-А-Ч-Е-М ??? Деньги на ветер, "дерево" в игру и статус на поле. За символическую цену отдайте его в Нижний Новгород.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:08, ред.
«Динамо» договорилось с «Локомотивом» о переходе Смолова.
Ну о такой нелепой сделки можно сказать только одно - " Фантастическая новогодняя сказка " ! И если ещё учитывать стратегию клубного руководства на омоложения состава, где команда является одной из самых молодых в РПЛ, то Смолов никак не вписывается в планы клуба, так ещё не только по возрасту, но и по игре которую можно смело трактовать как просто пребывание на поле, да и статистика его последних игр говорит не в пользу самого Смолова. Я боюсь что и это видит главный тренер сборной Карпин, и тоже сделает правильные выводы. Так что нет никаких оснований такому вбросу . Как говорится - " Да только быть того не может, того чего не может быть " !
Вот как-то так, моё субъективное мнение по этому поводу. Всем Добра !!!
баск
баск
вчера в 12:58, ред.
Основания расценивать эту историю как реальную- имеются, но в успешное завершение такого трансфера верится с большим трудом.

Центральным моментом такого перехода была бы, конечно, Федина личка.
Но опускаться в ней в разы он вряд ли решится, да и агенты не дадут.
Со своей стороны, Пивоваров и Бувач наверняка не пойдут на то, чтобы из-за Федюни корячить зарплатную ведомость команды и порождать в ней денисовские процессы.

Тут другое невесело- сам факт таких переговоров вызывает предположения,
что попытки взять в атаку опытного лега пока отставлены..
Впрочем, всё окно ещё впереди.
Посмотрим.
старина
старина
вчера в 12:55
Молодые в Динамо не хуже
Dinamo
Dinamo
вчера в 12:54
Боже, что за бред...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 12:54
Такое чувство, что никто уже не помнит или не знает о том, что Смолов начинал карьеру именно в Динамо.
beefs
beefs
вчера в 12:50
и зачем он им нужен...
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
вчера в 12:47
совершенно сбитый летчик...хотя о чем я ? он и не был никем -никогда...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:44
Не очень верится.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:37
Никак Федя в копы подался
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:37
Бузова решит ...
Главный судья
Главный судья
вчера в 12:34
Трансфер года )))...но вообще его берут для длинны скамейки...и под стиль динамиков он подходит куда лучше чем под стиль унылого локо...он наконечник копья и на последних 10-15 мин игры может быть полезен...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:28
Мазохисты ,блин ! Ещё Кокорина вернули бы . ))))
fktfd32eazmg
fktfd32eazmg
вчера в 12:26
Есть лишние деньги?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:22
Зачем он нужен?
particular
particular
вчера в 12:21
Взять проблему, что бы с ней договариваться о других проблемах... Гениально...
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 12:02
Не думаю , что Динамо этой зимой совершит какие то серьезные приобретения
Скорее всего приобретения будут сделаны по итогам сезона
Если станут чемпионами или попадут в зону ЛЧ , то скорее всего нас ждёт не один громкий трансфер.
А если каким то чудом опустятся ниже, то в Лиге Европы или Конференций вполне можно играть и этим составом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:00
Не верю что в Динамо такая низкая зарплата...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:57
Динамо он не нужен
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:56
Для чего он нужен Динамо????
Там сейчас отлаженный механизм молодых и задорных перней, которые отлично выполняют свою работу.....я не говорю что Федор плохой игрок, просто может нарушиться микроклимат в команде, игроки будут возмущаться з/п Смолова, видь она явно будет выше чем у того же Тюкавина или Грулева....
Тут нужно хорошенечко подумать, прежде чем подписывать
Брулин
Брулин
вчера в 11:56
в какой вселенной кроме российской лимитной этот человек мог зарабатывать 3 ляма европейских в год)
Брулин
Брулин
вчера в 11:55
нормальный ход, запускаем хоровод, енто как и переход Кокорина в Спартак, чтобы было...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100