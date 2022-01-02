ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Динамо» и «Локомотив» ещё не договорились о сумме трансфера Смолова

вчера, 12:53

«Динамо» ведет переговоры с «Локомотивом» о трансфере нападающего Фёдора Смолова.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что клубы пока не договорились о сумме перехода игрока, но переговоры идут. Неизвестно, каким будет формат трансфера. Многое зависит от того, согласится ли Смолов на понижение зарплаты ради перехода в «Динамо».

Во время январских каникул состоятся переговоры между клубом и представителями 31-летнего форварда. Если сторонам удастся договориться об условиях личного контракта, а клубы согласуют сумму сделки, то Смолов может перейти в «Динамо» уже в январе.

Отмечается, что Смолов вернется из отпуска на день раньше, чем планировалось. Вместо 11 января он прилетит в Москву 10 января. Неизвестно, связано ли это с возможным трансфером в «Динамо», но известно, что бело-голубые улетают на первый сбор 12 января.

Все новости
Слухи«Сочи» решил расстаться с Дуганджичем
Вчера, 21:08 Комментарии10
Слухи«Динамо» заплатит за Смолова 10 млн рублей
Вчера, 19:10 Комментарии54
СлухиШварц и Бувач заинтересованы в трансфере Смолова
Вчера, 18:31 Комментарии13
Червиченко: «Смолов может стать тормозом в структуре атаки „Динамо“»
Вчера, 16:42 Комментарии19
Слухи«Краснодар» готов заплатить за защитника «Атлетико Минейро» 8 млн евро
Вчера, 16:39 Комментарии19
СлухиСмоловым интересовались «Дженоа», «Зенит» и ЦСКА. Он встречался с Шевченко
Вчера, 15:57 Комментарии21
Сортировать
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:35
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:46
Когда собирался переходить в MLS и из всех клубов попалось именно "Dynamo":
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:44
Зачем динамикам Смолов не очень понятно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:24
Нужно подвинуться в зарплате...
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:55
Лучше бы не договорились
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100