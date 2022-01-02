«Динамо» и «Локомотив» ещё не договорились о сумме трансфера Смолова

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вчера, 12:53

«Динамо» ведет переговоры с «Локомотивом» о трансфере нападающего .

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что клубы пока не договорились о сумме перехода игрока, но переговоры идут. Неизвестно, каким будет формат трансфера. Многое зависит от того, согласится ли Смолов на понижение зарплаты ради перехода в «Динамо».

Во время январских каникул состоятся переговоры между клубом и представителями 31-летнего форварда. Если сторонам удастся договориться об условиях личного контракта, а клубы согласуют сумму сделки, то Смолов может перейти в «Динамо» уже в январе.

Отмечается, что Смолов вернется из отпуска на день раньше, чем планировалось. Вместо 11 января он прилетит в Москву 10 января. Неизвестно, связано ли это с возможным трансфером в «Динамо», но известно, что бело-голубые улетают на первый сбор 12 января.