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Жоржиньо: «Окажись „Зенит“ в АПЛ, многим командам было бы с ним тяжело»

вчера, 15:10

Полузащитник «Челси» Жоржиньо поделился мнением об уровне «Зенита», с которым лондонцы дважды встречались в плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

На каком месте «Зенит» бы закончил, если бы выступал в АПЛ? Это зависит от многих обстоятельств, но если говорить об уровне команды, то он очень высокий. Есть техничные игроки, которые умеют играть в футбол.

«Зенит» неслучайно находится там, где находится. Окажись «Зенит» в АПЛ, то многим командам пришлось бы с ним тяжело.

В первом матче группового этапа «Зенит» уступил «Челси» на выезде со счетом 0:1, во втором круге в Петербурге команды сыграли вничью — 3:3.

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
вчера в 23:17, ред.
В АПЛ тоже какие нибудь фармы бы завели?😅😅
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:54, ред.
Без Газпрома Зениту в АПЛ делать нечего .....боролся бы за выживание....это только в РПЛ Газпром в помощь ...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
вчера в 19:41
Зенит бы выдержал. ИМХО.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 19:16
Зенит, как и любая наша команда, сдохли бы к концу 1 тайма. Где РПЛ и где АПЛ.
Наши 30 туров кое как вытягивают. А там 38 туров плюс 2 национальных кубка плюс еврокубки. Про боксинг дэй вообще молчу
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:15
Жоржиньо просто лестно высказался о сопернике. Не будет же он говорить, что Зенит в АПЛ бы все порвали особенно после потери очков в матче с ним.
Red_team
Red_team
вчера в 19:14
Возможно Зенит в отдельных матчах и обыгрывал бы аутсайдеров/середняков АПЛ, но темпа и ритма самого чемпа бы не выдержал точно, сдулся бы к боксинг-дэй и сливал всем подряд.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:54, ред.
Всей АПЛ несказанно "свезло"!
А опрос неправильный,неполный,больше всех набрал бы пункт ,исключённый инициаторами опроса :4.Я посмеялся.
youtomee
youtomee
вчера в 18:48
Ну как многим, Норвичу и.......
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:41
Зачем сравнивать и придумывать некие фантазийные обстоятельства??
Глупость какая то..

АПЛ стоимость игроков - 10 млрд €....
РПЛ стоимость игроков - 982 млн €....

Давайте тогда сравнивать Ладу и Феррари...Паравоз и Сапсан...Заболотного и Холанда...Киркорова и Паваротти....
pomor45
pomor45
вчера в 18:19
Играл бы в АПЛ, был бы гораздо сильнее и богаче.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:08
После таких новостей можно и обоп*****ся ненароком в новом году)).
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 17:56
До недавнего времени существовала интересная практика
Приглашать на Копа Америка пару сборных с других континентов
Так же и в Кубок Либертадорес приглашали мексиканские клубы
Думаю , в качестве эксперимента, было бы интересно провести сезон хотя бы с одним гостевым клубом в одном из топ-5 европейских чемпионатов
Естественно продумав предварительно, все моменты связанные с пересечением границ, с квотами еврокубков и статусом подобного участия
Вполне возможно, что это добавило бы зрелищности и интереса болельщиков и возможно получило бы дальнейшее развитие
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:45
Жоржиньо: окажись Зенит в АПЛ я бы забивал ему с пенальти
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 17:16
Было бы забавно посмотреть на это действо, но думаю многие игроки физически не потянули АПЛ.
Мишима
Мишима
вчера в 16:51
В АПЛ начал бы свое путешествие в Чемпионшип с первого тура
Брулин
Брулин
вчера в 16:34
Ну а что он ещё мог сказать журналисту"чемпионата"? Правду, что зенит не тонет? Нет, конечно, проявил уважение, так сказать. На самом деле, не думаю, что он ещё помнит о этом... команде
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 16:08
Обычная лесть, не больше. Для АПЛ зенит слаб, как и все наши клубы.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 16:03
Жоржика срочно в КВН!!!
Ну насмешил))))>)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:00
Решил поддержать Зенит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:51
Ну, в десятку бы попал точно...
lotsman
lotsman ответ Oliver S (раскрыть)
вчера в 15:42
Разговор идёт о том, что если бы Зенит был клубом АПЛ. Если бы Зенит играл в АПЛ, то соответствовал бы ритму игр в АПЛ и воспринимал бы его как все команды АПЛ. А если бы Челси играл в РПЛ, то он бы соответствовал, по ритму игр, командам РПЛ.
Elliada
Elliada
вчера в 15:40
Зенит бы занял 21-е место
Oliver S
Oliver S
вчера в 15:37
Странно, что некоторые игроки, будучи неплохими футболистами, сами разбираются в футболе на уровне бабушек, сидящих у подъезда на скамейке.
Действительно, игрокам клубов АПЛ было бы тяжело удержать себя от смеха видя, как защита и полузащита Зенита начала бы ползать к 15 минуте матча, к концу первого тайма уже бы лежала, а на второй бы просто не вышла из-за судорог всех конечностей.
Питерцев в ЛЧ все пешком обыгрывают, что там говорить про темповый чемпионат, так что Жорж, ты тут мимо.
particular
particular
вчера в 15:28
Количество игр в АПЛ и различных кубках сплющило бы Зенит как клизму на выдохе... А редкие всплески активности не нарисуют картину маслом...
Выносливости не хватит для стабильности...
протон
протон
вчера в 15:25
Сейчас любители говорить за всю страну зайдут и расскажут как неправ Жоржиньо)))
ЧиП
ЧиП
вчера в 15:24
Тяжело пришлось бы десяти командам с низу.
Держать темп АПЛ каждый матч это не про команд РПЛ.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:22
С Газпромом всем тяжело...)
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:21
До первое апреля ещё далеко
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:17
Окажись Зенит в Англии,он бы из третьей лиги не вылазил.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 15:17
Блажен, кто верует.
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