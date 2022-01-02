Жоржиньо: «Окажись „Зенит“ в АПЛ, многим командам было бы с ним тяжело»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо поделился мнением об уровне «Зенита», с которым лондонцы дважды встречались в плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
На каком месте «Зенит» бы закончил, если бы выступал в АПЛ? Это зависит от многих обстоятельств, но если говорить об уровне команды, то он очень высокий. Есть техничные игроки, которые умеют играть в футбол.
«Зенит» неслучайно находится там, где находится. Окажись «Зенит» в АПЛ, то многим командам пришлось бы с ним тяжело.
В первом матче группового этапа «Зенит» уступил «Челси» на выезде со счетом 0:1, во втором круге в Петербурге команды сыграли вничью — 3:3.
Действительно, игрокам клубов АПЛ было бы тяжело удержать себя от смеха видя, как защита и полузащита Зенита начала бы ползать к 15 минуте матча, к концу первого тайма уже бы лежала, а на второй бы просто не вышла из-за судорог всех конечностей.
Питерцев в ЛЧ все пешком обыгрывают, что там говорить про темповый чемпионат, так что Жорж, ты тут мимо.
Действительно, игрокам клубов АПЛ было бы тяжело удержать себя от смеха видя, как защита и полузащита Зенита начала бы ползать к 15 минуте матча, к концу первого тайма уже бы лежала, а на второй бы просто не вышла из-за судорог всех конечностей.
Питерцев в ЛЧ все пешком обыгрывают, что там говорить про темповый чемпионат, так что Жорж, ты тут мимо.
Приглашать на Копа Америка пару сборных с других континентов
Так же и в Кубок Либертадорес приглашали мексиканские клубы
Думаю , в качестве эксперимента, было бы интересно провести сезон хотя бы с одним гостевым клубом в одном из топ-5 европейских чемпионатов
Естественно продумав предварительно, все моменты связанные с пересечением границ, с квотами еврокубков и статусом подобного участия
Вполне возможно, что это добавило бы зрелищности и интереса болельщиков и возможно получило бы дальнейшее развитие
Приглашать на Копа Америка пару сборных с других континентов
Так же и в Кубок Либертадорес приглашали мексиканские клубы
Думаю , в качестве эксперимента, было бы интересно провести сезон хотя бы с одним гостевым клубом в одном из топ-5 европейских чемпионатов
Естественно продумав предварительно, все моменты связанные с пересечением границ, с квотами еврокубков и статусом подобного участия
Вполне возможно, что это добавило бы зрелищности и интереса болельщиков и возможно получило бы дальнейшее развитие