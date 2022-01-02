Жоржиньо: «Окажись „Зенит“ в АПЛ, многим командам было бы с ним тяжело»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо поделился мнением об уровне «Зенита», с которым лондонцы дважды встречались в плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

На каком месте «Зенит» бы закончил, если бы выступал в АПЛ ? Это зависит от многих обстоятельств, но если говорить об уровне команды, то он очень высокий. Есть техничные игроки, которые умеют играть в футбол.