Болельщики «Челси» поддержали нападающего в его первом матче после скандального интервью.

После игры полуфинала Кубка Лиги против «Тоттенхэма» (2:0) фанаты аплодировали бельгийцу, а один из болельщиков держал плакат с надписью: «Ромелу Лукаку, мы всё ещё любим тебя».

Lukaku and the Chelsea fans have still got love for each other 💙 pic.twitter.com/Bus2DKJJpg