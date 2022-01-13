Колосков — о Фарке: «Галицкий разочаровался в российских тренерах»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение на должность главного тренера «Краснодара».

Про Фарке я прочитал несколько дней назад, когда он был кандидатом. Кроме того, что он поднял команду «Норвич» в первый дивизион, ничего про него не знаю. Это личность неизвестная, ни о чем не говорящая, никого не подготовившая из игроков, которые были бы заметны в другой лиге. Шило в мешке.

Думаю, Галицкий, как и я, разочаровался в российских тренерах. У нас ведь, к сожалению, напрочь потеряна футбольная школа с советского союза. Посмотрите, за последние 15 лет никто свежий не пришел, кто бы добился успеха. Мелькают одни и те же фамилии, которых десяток. Никто не заявлял себя. Худо-бедно наши футболисты как-то пробиваются на запад. Мало их, но они есть. Сама система подготовки футболистов — она более-менее современная и адекватная, а тренеров нет. У нас их не то что в клубы не приглашают — в школы не приглашают, а зовут иностранцев. Поэтому Галицкий абсолютно прав, он явно разочаровался в российских тренерах.