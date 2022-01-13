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Колосков — о Фарке: «Галицкий разочаровался в российских тренерах»

сегодня, 15:00

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Даниэля Фарке на должность главного тренера «Краснодара».

Про Фарке я прочитал несколько дней назад, когда он был кандидатом. Кроме того, что он поднял команду «Норвич» в первый дивизион, ничего про него не знаю. Это личность неизвестная, ни о чем не говорящая, никого не подготовившая из игроков, которые были бы заметны в другой лиге. Шило в мешке.

Думаю, Галицкий, как и я, разочаровался в российских тренерах. У нас ведь, к сожалению, напрочь потеряна футбольная школа с советского союза. Посмотрите, за последние 15 лет никто свежий не пришел, кто бы добился успеха. Мелькают одни и те же фамилии, которых десяток. Никто не заявлял себя. Худо-бедно наши футболисты как-то пробиваются на запад. Мало их, но они есть. Сама система подготовки футболистов — она более-менее современная и адекватная, а тренеров нет. У нас их не то что в клубы не приглашают — в школы не приглашают, а зовут иностранцев. Поэтому Галицкий абсолютно прав, он явно разочаровался в российских тренерах.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:44
Наши тренеры точно не хуже и получают поменьше иностранных.
Futurista
Futurista
сегодня в 15:41
"Князя" Галицкого разочаровала российская тренерская школа)...
drug01
drug01
сегодня в 15:29
Слишком быстро
311
311 ответ Илья Сидоров (раскрыть)
сегодня в 15:28
Наверное это шило, которое в мешке не утаишь. Но в данном контексте кот логичнее.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:28
Вот только Колосков почему то не уточнил, что Галицкий брал всегда средних тренеров, а порой слабых или неопытных. И что мы видим сейчас? Он опять берёт непонятно что, только из дальнего зарубежья.
«Липпштадт 08» с 2009 по 2015 год
«Боруссия Дортмунд II» с 2015 по 2017 год
«Норвич Сити» 2017 по 2022 год, выводил команду в АПЛ и вылетал с ней, опять вывел и был уволен, так как опять на вылет.
Галицкий опять взял непонятно, что непонятно зачем!
Так, может все проблемы не в тренерах, а в видении футбола от самого Галицкого?
Галицкий это и радость и горе Краснодара!
Чем то на Федуна стал похож!!!
9c48antapaz4
9c48antapaz4
сегодня в 15:19
Очень похоже на то
beefs
beefs ответ Илья Сидоров (раскрыть)
сегодня в 15:11
а для него это одно и то же...
Илья Сидоров
Илья Сидоров
сегодня в 15:02
Что за выражение "Шило в мешке", шило обычно в другом месте, а тут наверное кот)
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