Алексис Санчес: «Когда я не играю, я чувствую себя львом в клетке»

Нападающий «Интера» прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) и завоевание Суперкубка Италии. Гол чилийца на 120-й минуте принёс миланскому клубу победу.

Вот что значит чемпионы. Чем больше мы играем, тем лучше мы становимся и добиваемся того, чего не могут другие. Именно это мы и сделали. Я чувствую себя хорошо и очень хотел выиграть трофей. Мы должны мечтать о большем. Когда я не играю, я чувствую себя львом в клетке. Чем больше играю, тем лучше я себя чувствую. Я в восторге от этого гола.