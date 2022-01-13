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Алексис Санчес: «Когда я не играю, я чувствую себя львом в клетке»

сегодня, 09:57
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗакончился в доп. время

Нападающий «Интера» Алексис Санчес прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) и завоевание Суперкубка Италии. Гол чилийца на 120-й минуте принёс миланскому клубу победу.

Вот что значит чемпионы. Чем больше мы играем, тем лучше мы становимся и добиваемся того, чего не могут другие. Именно это мы и сделали. Я чувствую себя хорошо и очень хотел выиграть трофей. Мы должны мечтать о большем. Когда я не играю, я чувствую себя львом в клетке. Чем больше играю, тем лучше я себя чувствую. Я в восторге от этого гола.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:53
лев в клетке? скорее пикенес на привязи)))
Incredulous
Incredulous
сегодня в 13:23
Точно лвом? Скорее попугаем. Один раз выстрелил, оказавшись в нужное время в нужном месте, и теперь будет год петь себе хвалебные оды.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:02
Твоё бы рвение да на поле перенести
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:23
А я когда не поем тоже так себя чувствую!😜
7rwtbqxyyzxb
7rwtbqxyyzxb
сегодня в 10:53
Кокошке это расскажи - поржёт от души
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:42
Доказали, что сильнее.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 10:18
Лев?! Хаха! Львёнок скорее всего!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:01
Расхвалил он себя...
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