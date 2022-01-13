Роналду: «Хочу выяснить, смогу ли я играть до 40, 41 или 42 лет»

36-летний форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии рассказал о том, как долго еще собирается играть:

Генетически чувствую себя так, словно мне 30 лет. Я очень забочусь о своем теле и разуме. Хочу выяснить, смогу ли я играть до 40, 41 или 42 лет.

Чтобы конкурировать с этими 20-летними ребятами, требуется посвятить часы, дни, недели, месяцы и годы работы.