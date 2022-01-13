Роналду: «Хочу выяснить, смогу ли я играть до 40, 41 или 42 лет»

36-летний форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о том, как долго еще собирается играть:
Генетически чувствую себя так, словно мне 30 лет. Я очень забочусь о своем теле и разуме. Хочу выяснить, смогу ли я играть до 40, 41 или 42 лет.
Чтобы конкурировать с этими 20-летними ребятами, требуется посвятить часы, дни, недели, месяцы и годы работы.
Они с Заремой зажгут, гей и стриптизёрша без мозгов это сильно для пиара!
Они с Заремой зажгут, гей и стриптизёрша без мозгов это сильно для пиара!
Больше добавить нечего.
Больше добавить нечего.
Soccer.Физкультпривет.
Soccer.Физкультпривет.
В Японии ведь играет один человек, которому уже за 50.. имя его не помню)
Сомневаюсь, что топ клуб будет расчитывать на 40летнего игрока..
В Японии ведь играет один человек, которому уже за 50.. имя его не помню)
Сомневаюсь, что топ клуб будет расчитывать на 40летнего игрока..
- Подержи моё пиво, сынок.
- Подержи моё пиво, сынок.