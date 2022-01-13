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Роналду: «Хочу выяснить, смогу ли я играть до 40, 41 или 42 лет»

вчера, 18:00

36-летний форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о том, как долго еще собирается играть:

Генетически чувствую себя так, словно мне 30 лет. Я очень забочусь о своем теле и разуме. Хочу выяснить, смогу ли я играть до 40, 41 или 42 лет.

Чтобы конкурировать с этими 20-летними ребятами, требуется посвятить часы, дни, недели, месяцы и годы работы.

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Все комментарии
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 00:03
Супакойся... Месси тебе не обойти... 7 ЗМ и 6 ЗБ - это не шутка.... Game over... Хе-хе. .
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:02
В Китае, Катаре можно, или как Ибра за Милан, помогая команде в любом турнире без нытья, что не хочет бороться за 7 место.
Байкал-38
Байкал-38 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 22:01, ред.
Зенит не потянет, а вот в Спартак само то!
Они с Заремой зажгут, гей и стриптизёрша без мозгов это сильно для пиара!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 21:46
Ну в РПЛ пусть переходит, до 45 сможет играть! А с Зенитом гарантированно будет играть каждый год в ЛЧ! Газпром мечты сбываются!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:35
Роналду в последнее время превращается в посмешище!
Больше добавить нечего.
1bear
1bear
вчера в 21:07
езжай в МЛС - там до 45-и можно
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 20:38
Сможешь ты.
311
311
вчера в 20:27
Сможешь, но в Химках!)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:24
Сможешь но лучши уйди достойно,чтобы не говорили,что он не нужен итд.Рон будет отличным тренером,убежден.
протон
протон
вчера в 20:21
А почему бы нет?
Навзир
Навзир ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:46
В ФНЛ
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 19:44
Спроси у своего сердца.Сколько сколько лет потянет нагрузки и эмоций.
Soccer.Физкультпривет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 19:38
Одна треть хоккеистов сб. Канады 70-8О - х годов прошлого столетия, с кем играли наши ребята, - "старики" , кому было за сорок.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 19:34
Ибрагимович на первых ролях в ТОП-чемпионате, Юрий Валентинович - сами знаете где. Первый играет в полную мощь с первых минут, второй - болтается на поле по 15-20 мин. через матч, как неприкаянный, никому не нужный футболист, на которого без слёз не взглянешь. Чувствуете разницу ?
kust07
kust07
вчера в 19:08
Решил попасть в книгу рекордов Гиннеса
lotsman
lotsman
вчера в 19:07
А до 50, слабо?
3ton
3ton
вчера в 18:54
Только одну легенду знаю в спорте , который на высоком уровне играл после 40 - Яромир Ягр .
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:49
Очень правильно заметил)
В Японии ведь играет один человек, которому уже за 50.. имя его не помню)
Сомневаюсь, что топ клуб будет расчитывать на 40летнего игрока..
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 18:48
Ну Ибра играет и справляется очень даже неплохо.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:47
Играть можно и до пятидесяти, вопрос только где и сколько.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:47
Пусть к гадалки сходит
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 18:45
Жирков:
- Подержи моё пиво, сынок.
p3uxkcb6t6wr
p3uxkcb6t6wr ответ Навзир (раскрыть)
вчера в 18:38, ред.
Соккер случайно не считает данный комментарий оскорблением?
Elliada
Elliada
вчера в 18:37
В 37 лет будет играть в Спортинге, в 38-39 - МЛС, 40-41 - Китай, в 42 года закончит карьеру в Индии или Зените
Навзир
Навзир ответ D.E.S.P.E.R.A.D.O (раскрыть)
вчера в 18:28, ред.
У Арга хоть дети свои,а не из пробирки как у вашей португезки,как раз таки кристи и есть гей
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:24
А что тут выяснять - иди к Ибрагимовичу и спроси !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:17
Пример для всех остальных. Если б хоть частично наши были такими же профи. Лучшего игрока чем пиковый Роналдиньо, я не видел. Но как быстро погасла его звезда.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 18:14
Жирков,пью пиво самогон в Химках могу играть до48
ДСА
ДСА
вчера в 18:13
Ибрагимович смог, и этот сможет.
D.E.S.P.E.R.A.D.O
D.E.S.P.E.R.A.D.O
вчера в 18:10
Ну ты сможешь,а вон аргентинский гомик сдулся после 30.Одни позоры в ЛЧ(2-8), 0 голов в класико за 3 года, и 1 гол в лиге фермеров за полгода..
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