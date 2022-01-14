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Каттани: «В ближайшие дни будут две хорошие новости для „Спартака“»

вчера, 15:57

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани анонсировал две хорошие новости для команды в ближайшее время.

В ближайшие дни будут две хорошие новости для «Спартака». Но речь не о футболистах, чей контракт истекает летом.

Будущим летом контракты с «красно-белыми» заканчиваются у защитников Самюэля Жиго, Ильи Кутепова и Николая Рассказова, полузащитников Зелимхана Бакаева и Руслана Литвинова, а также форварда Георгия Мелкадзе.

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Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 22:27
1) Федун разводится с Заремой.
2) Федун женится на Грановской.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:59
25процентный клоун25процентный клоун 30 / 383сегодня в 17:09, ред.
Зе Луиш, Черышев? Мхитарян?
Не... Кутепов заключил контакт на улучшенных условиях на 10 лет с зарплатой 6 млн евро в месяц
прохожий.
прохожий.
вчера в 19:23
Месси приедет. В Псж у него не катится мяч. Ждал звонка от Ваноли. А вторая новость Это Роналду.
112910415
112910415
вчера в 18:28
хорошие новости нам нужны,
можно и больше двух !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:09, ред.
Зе Луиш, Черышев? Мхитарян?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:06
Неужели Федун решил клуб продать
Илья Сидоров
Илья Сидоров
вчера в 16:47, ред.
Ждем новостей
Futurista
Futurista
вчера в 16:43, ред.
Спартак отцепит девятого легионера...вторую не знаю)...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:41
Первая :Я пришёл надолго.
Вторая : Добровольно я не уйду!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:25
Зарема ждёт пятого первенца? Одна из хороших новостей?).
старина
старина
вчера в 16:11
Годами ждем.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:08
1) Я выучил 3 русских слова..
2) В субботу я иду на экскурсию в Кремль.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:03
Неужели Зарема поклянётся не вмешиваться в дела клуба.
makkie
makkie
вчера в 15:59
1) Спартак подпишет Пруцева
2) Федун уйдет из Спартака.

Хотя вторую новость многие болельщики клуба ждут уже много нет!
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