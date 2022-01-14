Каттани: «В ближайшие дни будут две хорошие новости для „Спартака“»

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вчера, 15:57

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани анонсировал две хорошие новости для команды в ближайшее время.

В ближайшие дни будут две хорошие новости для «Спартака». Но речь не о футболистах, чей контракт истекает летом.

Будущим летом контракты с «красно-белыми» заканчиваются у защитников Самюэля Жиго, Ильи Кутепова и Николая Рассказова, полузащитников Зелимхана Бакаева и Руслана Литвинова, а также форварда Георгия Мелкадзе.