Каттани: «В ближайшие дни будут две хорошие новости для „Спартака“»

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани анонсировал две хорошие новости для команды в ближайшее время.
В ближайшие дни будут две хорошие новости для «Спартака». Но речь не о футболистах, чей контракт истекает летом.
Будущим летом контракты с «красно-белыми» заканчиваются у защитников Самюэля Жиго, Ильи Кутепова и Николая Рассказова, полузащитников Зелимхана Бакаева и Руслана Литвинова, а также форварда Георгия Мелкадзе.
2) Федун женится на Грановской.
2) Федун женится на Грановской.
Зе Луиш, Черышев? Мхитарян?
Не... Кутепов заключил контакт на улучшенных условиях на 10 лет с зарплатой 6 млн евро в месяц
Зе Луиш, Черышев? Мхитарян?
Не... Кутепов заключил контакт на улучшенных условиях на 10 лет с зарплатой 6 млн евро в месяц
можно и больше двух !
можно и больше двух !
Вторая : Добровольно я не уйду!
Вторая : Добровольно я не уйду!
2) В субботу я иду на экскурсию в Кремль.
2) В субботу я иду на экскурсию в Кремль.
2) Федун уйдет из Спартака.
Хотя вторую новость многие болельщики клуба ждут уже много нет!
2) Федун уйдет из Спартака.
Хотя вторую новость многие болельщики клуба ждут уже много нет!