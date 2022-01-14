Каттани: «Я встречался с Федуном и Заремой. Леонид разбирается в футболе»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал об общении с владельцем клуба Леонид Федуном и его спутницей Заремой Салиховой.
У меня была встреча с Федуном и Заремой. Мне не так важно, кто из них меня предложил. Есть семья владельцев клуба, но есть моменты, по которым мне неудобно обращаться к Федуну, потому что это мелочи.
Разбирается ли Федун в футболе? Конечно. Мы много общаемся о молодежном футболе.
Также Каттани анонсировал две хорошие новости для команды в ближайшее время.
Федун : "Пообедал с Заремой и Каттани. По-моему Зарема разбирается в футболе"
Зарема :"Пообедала с Федуном и Каттани.Слушала какую то ересь про молодёжный футбол.Заплатила за обед.Ушла"
Федун : "Пообедал с Заремой и Каттани. По-моему Зарема разбирается в футболе"
Зарема :"Пообедала с Федуном и Каттани.Слушала какую то ересь про молодёжный футбол.Заплатила за обед.Ушла"