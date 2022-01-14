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Каттани: «Я встречался с Федуном и Заремой. Леонид разбирается в футболе»

вчера, 16:24

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал об общении с владельцем клуба Леонид Федуном и его спутницей Заремой Салиховой.

У меня была встреча с Федуном и Заремой. Мне не так важно, кто из них меня предложил. Есть семья владельцев клуба, но есть моменты, по которым мне неудобно обращаться к Федуну, потому что это мелочи.

Разбирается ли Федун в футболе? Конечно. Мы много общаемся о молодежном футболе.

Также Каттани анонсировал две хорошие новости для команды в ближайшее время.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 20:09
Эх незнает он Зарему нужно было говорить Федун разбирается в футболе а Зарема лучше))))нажил уже врага
санек002
санек002
вчера в 19:40
ЗДОРОВО ОНИ В ФУТБОЛЕ РАЗБИРАЮТСЯ!ЗА 20 ЛЕТ ОДНА ПОБЕДА!БРАВО ЗНАТОКАМ!
112910415
112910415
вчера в 19:39
польстить работодателю - дело полезное !
протон
протон
вчера в 19:02
Всё понятно, тренеру решающему вопросы с женой владельца ничего не светит в спорте.
протон
протон
вчера в 19:01
Каттани: «Я встречался с Федуном и Заремой, В особенности с Заремой заключительно .
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:27
То, что за такой длительный срок Федун только ОДИН раз проморгал и Каррера привёл СпаМ к золотым медалям красноречиво говорит, что Федун разбирается в футболе.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 18:08
Каттани с итальянской мафией справлялся,а уж со Спартаковской...одной левой.
Брулин
Брулин
вчера в 17:35
Этот папуас много говорит о сожительнице и господине. Скоро будет низложен.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:19
Каттани : "Пообедал с Федуном и Заремой.По-моему Федун разбирается в молодёжном футболе"

Федун : "Пообедал с Заремой и Каттани. По-моему Зарема разбирается в футболе"

Зарема :"Пообедала с Федуном и Каттани.Слушала какую то ересь про молодёжный футбол.Заплатила за обед.Ушла"
makkie
makkie
вчера в 16:48
О том, как Федун разбирается в футболе видно по 19 годам его правления в Спартаке. Всего 1 чемпионство, зато куда позоров. Да уж...
kust07
kust07
вчера в 16:47
Федун только в молодежном футболе и разбирается и то под сомнением
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:40
Запутал всё окончательно:Кто,кому,сколько,зачем... Судя по всему-классный кадр!
drug01
drug01
вчера в 16:32
Результат на лицо
adekvat
adekvat
вчера в 16:31, ред.
Двойное проникновение для Заремы. Мечты сбываются.
Loko57
Loko57
вчера в 16:27
Вот это признание... Что ж он про Зарему промолчал. Она то вообще всем фору даст в 100 очков!
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:26
Не ошибись с кем ты. с Заремой или Федуном.
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