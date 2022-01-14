ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Семак: «Для Алипа одного сбора с нами должно быть достаточно»

вчера, 18:49

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новость о том, что защитник Нуралы Алип провел первую тренировку в составе команды.

Думаю, что на первом сборе у нас будет достаточно времени для того, чтобы принять решение. Если будут какие-то спорные моменты или причины, по которым у нас не получится сформировать позицию, то, возможно потребуются и следующие сборы, но мы прекрасно понимаем, что и для нас, и для «Кайрата», и для самого Нуралы одного сбора должно быть достаточно.

Все новости
Кавазашвили: «Зелимхан Бакаев — ведущий игрок „Спартака“»
Вчера, 23:31 Комментарии7
Червиченко: «Зелимхану Бакаеву уже 25 лет, а в „Спартаке“ не получается»
Вчера, 20:47 Комментарии8
Сёмин — о Фарке: «Галицкий платит свои деньги, кого хочет, того и берёт»
Вчера, 18:02 Комментарии12
Баженов — о трансферной кампании «Спартака»: «Ожидал большего»
Вчера, 17:58 Комментарии6
Евсеев: «Я не говорил, что выступаю против лимита на легионеров»
Вчера, 17:55 Комментарии3
Каттани: «Рано или поздно „Зенит“ кто-то сбросит с трона»
Вчера, 17:19 Комментарии58
Сортировать
Все комментарии
1bear
1bear
вчера в 22:26
надеюсь,что вольётся и усилит !
lotsman
lotsman
вчера в 20:48
Предстоит турнир в Португалии, там и поймёте.
pomor45
pomor45
вчера в 20:37
Одного сбора хватит, чтобы увидеть не влип ли Алип.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:20
Пишут, что этот парень сделал сам себя. Рано потерял родителей и благодаря характеру стал игроком нацсборной. Очки Богданычу и Ко! В футболе тоже бывают "Золушки" с мужским характером. Надо только вовремя увидеть через "заплывшие жиром глаза").
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:15
А где же свои ? Буланов хреново работает)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:07
Достаточно для чего?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:02
Парню надо постараться, чтобы попасть в состав. Хорошо то, что он не будет считаться легом, будет возможность продать Ловрена. Хуже вряд ли будет, если паренёк перспективный...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:57
Алип и Сергеев - это "кошмарный кошмар и ужасный ужас Бетиса"
протон
протон
вчера в 18:54
Видел игру Алипа в международных матчах и за клуб и за сборную и парень очень перспективен .
Хорошо видит поле , неуступчивый ,очень хорош в игре корпусом. Конечно по меркам СНГ Зенит это топ клуб и конкуренция выше чем в Кайрате . Помнится несколько лет назад так же на просмотре был другой парень с азиатский внешностью ,но проиграл конкуренцию ,сейчас он в ЦСКА и в сборной России . Хочется верить что ситуация не повторится .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100