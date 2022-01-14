Семак: «Для Алипа одного сбора с нами должно быть достаточно»

Наставник «Зенита» прокомментировал новость о том, что защитник провел первую тренировку в составе команды.

Думаю, что на первом сборе у нас будет достаточно времени для того, чтобы принять решение. Если будут какие-то спорные моменты или причины, по которым у нас не получится сформировать позицию, то, возможно потребуются и следующие сборы, но мы прекрасно понимаем, что и для нас, и для «Кайрата», и для самого Нуралы одного сбора должно быть достаточно.