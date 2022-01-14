Семак: «Для Алипа одного сбора с нами должно быть достаточно»

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новость о том, что защитник Нуралы Алип провел первую тренировку в составе команды.
Думаю, что на первом сборе у нас будет достаточно времени для того, чтобы принять решение. Если будут какие-то спорные моменты или причины, по которым у нас не получится сформировать позицию, то, возможно потребуются и следующие сборы, но мы прекрасно понимаем, что и для нас, и для «Кайрата», и для самого Нуралы одного сбора должно быть достаточно.
Хорошо видит поле , неуступчивый ,очень хорош в игре корпусом. Конечно по меркам СНГ Зенит это топ клуб и конкуренция выше чем в Кайрате . Помнится несколько лет назад так же на просмотре был другой парень с азиатский внешностью ,но проиграл конкуренцию ,сейчас он в ЦСКА и в сборной России . Хочется верить что ситуация не повторится .
Хорошо видит поле , неуступчивый ,очень хорош в игре корпусом. Конечно по меркам СНГ Зенит это топ клуб и конкуренция выше чем в Кайрате . Помнится несколько лет назад так же на просмотре был другой парень с азиатский внешностью ,но проиграл конкуренцию ,сейчас он в ЦСКА и в сборной России . Хочется верить что ситуация не повторится .