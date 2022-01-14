Червиченко: «Зелимхану Бакаеву уже 25 лет, а в „Спартаке“ не получается»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко посоветовал хавбеку «красно-белых» сменить клубную прописку.

Думаю, что Бакаеву надо пробовать себя в другом клубе. Ему уже 25 лет, а в «Спартаке» не получается. Если не получается, то надо искать себя где-то в другом месте. Я бы на его месте не продлевал контракт.

Пока еще возраст нормальный, можно попасть в хороший клуб и получить хороший контракт, место в составе. В «Спартаке», на мой взгляд, у него прогресса больше не будет. Бакаеву надо бежать из «Спартака» даже на уменьшение контракта.