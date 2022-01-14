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Червиченко: «Зелимхану Бакаеву уже 25 лет, а в „Спартаке“ не получается»

вчера, 20:47

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко посоветовал хавбеку «красно-белых» Зелимхану Бакаеву сменить клубную прописку.

Думаю, что Бакаеву надо пробовать себя в другом клубе. Ему уже 25 лет, а в «Спартаке» не получается. Если не получается, то надо искать себя где-то в другом месте. Я бы на его месте не продлевал контракт.

Пока еще возраст нормальный, можно попасть в хороший клуб и получить хороший контракт, место в составе. В «Спартаке», на мой взгляд, у него прогресса больше не будет. Бакаеву надо бежать из «Спартака» даже на уменьшение контракта.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:34
Его звали в Динамо, но спартачи не отпустили, а теперь ненужен.
ABir
ABir
вчера в 22:28
Послушай Червяченко и сделай все наоборот. Но жадничать тоже не следует
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:46
Наверно это его предел
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:09
Бакаеву не хватает этим всё сказано.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:04
Может он хочет быть полезен именно этой команде....
Тренерская чехарда и отсутствие понимания своих действий на поле наверное причина определённого спада в карьере этого хорошего игрока...но никак не снижение требований и мотивации...
При доверии тренера и при небольшой доле везения парень ещё покажет себя...
Думаю клуб менять не надо...
старина
старина
вчера в 21:01
Тебе и двух лет хватило.чтобы Спартак развалить
протон
протон
вчера в 20:51
Ну и скатертью дорога, как говорится… немного обидно, но прогресса нет. Все защитники к нему привыкли, разобрали по кусочкам, а он приостановился
beefs
beefs
вчера в 20:48
верно сказано, это не его команда...
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