Червиченко: «Зелимхану Бакаеву уже 25 лет, а в „Спартаке“ не получается»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко посоветовал хавбеку «красно-белых» Зелимхану Бакаеву сменить клубную прописку.
Думаю, что Бакаеву надо пробовать себя в другом клубе. Ему уже 25 лет, а в «Спартаке» не получается. Если не получается, то надо искать себя где-то в другом месте. Я бы на его месте не продлевал контракт.
Пока еще возраст нормальный, можно попасть в хороший клуб и получить хороший контракт, место в составе. В «Спартаке», на мой взгляд, у него прогресса больше не будет. Бакаеву надо бежать из «Спартака» даже на уменьшение контракта.
Тренерская чехарда и отсутствие понимания своих действий на поле наверное причина определённого спада в карьере этого хорошего игрока...но никак не снижение требований и мотивации...
При доверии тренера и при небольшой доле везения парень ещё покажет себя...
Думаю клуб менять не надо...
Тренерская чехарда и отсутствие понимания своих действий на поле наверное причина определённого спада в карьере этого хорошего игрока...но никак не снижение требований и мотивации...
При доверии тренера и при небольшой доле везения парень ещё покажет себя...
Думаю клуб менять не надо...